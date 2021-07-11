窺探黛玉與寶釵閨房！《我們來玩紅樓夢》為你準備一堂「室內設計課」

文／朱嘉雯

〈怎樣布置自己的房間？〉

大家喜歡自己的房間嗎？它是不是按照你的心願布置的呢？

我猜你經常在屬於你的房間或角落裡玩耍、閱讀和上網。其實，布置房間可是一門大學問噢！因為我們往往可以從一個人的房間，觀察出他的興趣、志向，以及生活品味呢！那麼你知道《紅樓夢》裡的孩子們，各自擁有怎樣的臥室和書房嗎？讓我們一起去參觀參觀吧！

〈林黛玉的書香滿格的文青少女閨房〉

如果將大觀園的正門打開，往裡走，不遠處我們會先看到林黛玉的住處。這個地方叫做瀟湘館。走進瀟湘館的院門，沿著小路兩邊是整片幽森翠綠的竹林，而竹林地上則鋪滿了綠油油的蒼苔，至於中間這條供我們行走的羊腸小路，則鋪上了雪白柔潤的鵝卵石。大家還記得嗎？當年劉姥姥來到這裡，為了讓出路來給賈母和王夫人走，自己卻走在青苔地上。結果「咕咚」一聲，重重地滑了一跤！小丫頭們都拍手哈哈笑。那賈母便笑著罵道：「小丫頭們，還不快將姥姥攙起來！只會站著笑！」

就在賈母說話的時候，那劉姥姥已經自己爬了起來，她自己覺得好糗，所以也笑道：「才說嘴就打了嘴。」那賈母趕忙關心地問她：「可扭了腰了不曾？叫丫頭們給妳捶一捶。」劉姥姥很不好意思：「哪裡說得我這麼嬌嫩了！我們哪一天不跌個兩下子，都要捶起來，還了得呢！」這兩位老人講話的時候，黛玉的丫環紫鵑早已掀起門上的湘簾，讓大家陸續進屋裡坐下。接著我們看到林黛玉親自用小茶盤捧了一蓋碗茶來奉與賈母。王夫人怕勞煩了黛玉，便說道：「我們不吃茶，姑娘不用倒了。」那林黛玉便命丫頭把自己常坐的一張椅子挪過來，請王夫人坐了。

這時，劉姥姥看見這間房裡，窗下的書案上放著許多毛筆和硯台，又看見書架上堆著層層疊疊的書。劉姥姥就猜道：「這裡必定是哪位哥兒的書房了。」賈

母聽了，笑著指指黛玉，說道：「這間房是我這外孫女兒黛玉的屋子。」劉姥姥覺得難以置信，便仔細打量了林黛玉一番，然後笑道：「這個房間哪裡像個小姐的繡房？竟比那上等的書房還要好呢！」原來林黛玉最有興趣的事情是讀書和寫詩，日後我們將會發現黛玉這間「上等」書房裡，收藏了許多古人的詩集和她從揚州帶來的琴譜呦！

（圖／Unsplash）

〈薛寶釵的香氣四溢的冰窖閨房〉

看過了林黛玉的書房，讓我們再繼續走訪薛寶釵的住處吧。也是在劉姥姥來大觀園的那一天，賈母一時高興，便順著雲步石梯，一層一層爬了上去。大夥兒進入蘅蕪苑的那一刻，便感覺好香好香！究竟這股撲鼻的異香，從何而來呢？仔細一看，這座院子裡種了許多奇花異草，以及披掛而下，如瀑布一般的美麗藤蔓。而且這些名貴的植物愈冷愈蒼翠，如今也都在青翠的綠葉之間結了許多艷紅的小小果實，就好像一顆顆珊瑚，纍纍地垂掛著，十分可愛！

大家一面讚賞一面進了房屋，卻又發現這屋子裡空蕩蕩的，好像剛蓋好的房子，來不及裝潢，又像是愛斯基摩人住的冰屋，屋裡幾乎什麼東西都沒有，簡直是一座雪洞嘛！原來薛寶釵的個性非常樸素，她的房裡不僅完全沒有什麼好吃好玩的東西，而且這間大房子裡，唯一的裝飾物，竟然是個質地較粗的土定瓶，瓶裡插著幾枝簡單的菊花，旁邊也只擺著兩部書和茶杯而已。大家再轉頭往床上看，那床上也只吊著青紗帳幔，棉被也十分樸素。

（圖／Unsplash）

這時賈母便不太高興了，因為她老人家是主人，深怕自己怠慢了薛家來的客人，沒想到王夫人和鳳姐兒都搶著分辯說：「是她自己不要的。我們原本送了好些家飾品來，結果都被她退回去了！」就連寶釵的母親薛姨媽也笑著解釋道：「我女兒住在自己家裡的時候就這樣，她不大喜歡布置房間。」賈母搖頭說道：「這可使不得！雖然她不喜歡麻煩，但是如果來了個外人，或是親戚來走動，大家看著也會覺得很怪！而且年輕的姑娘們，房裡這樣素淨，恐怕不吉利吧！妳們平常不是都喜歡看的小說和戲曲嗎？那故事裡小姐們的繡房都精緻不得了呢！我們家的姑娘們就算不能與戲台上的小姐們相比，我想也沒有差得很遠吧。寶釵若是很愛素淨，少擺點東西也還使得。我是最會布置房間的，只是如今老了，沒這份閑心了。咱們家的姊妹們也都要學著點，培養高雅的審美能力，不然就算有再好的裝飾品、骨董字畫什麼的，若是擺壞了，也照樣顯得俗氣。如今讓我來替寶釵布置房間，保證既大方又素淨。」

書名：《我們來玩紅樓夢》作者：朱嘉雯 出版社：聯合文學 出版社：2021年7月1日

於是賈母吩咐鴛鴦，將她私人收藏的石頭盆景兒、薄紗繡花的桌上屏風，還有一個墨煙凍石鼎拿來做為裝飾，再將那副太單調的床帳，換成有水墨字畫的絲質白綾帳子。如此一來，這房間總算既符合寶釵清靜的個性，又多了幾分高雅的情趣。

你說裝飾房間是不是一門大學問呀？看了黛玉和寶釵的起居空間，是不是對《紅樓夢》裡兩大女主角的性格，多了幾分了解呢？我建議大家不妨多觀察身旁

親朋好友、兄弟姊妹的居家布置與房間擺設，說不定可以從中發現他們不為人知心理狀態和與眾不同的興趣喜好呦！

●本文摘選自聯合文學出版之《我們來玩紅樓夢》。