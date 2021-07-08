快訊

什麼時候輪到我打疫苗？ 圖表先看前面八類施打進度

紓困再加碼！月投保薪資34800元以下者 符合「3要件」可領1萬補貼

陳逸庭《平凡的朝聖者之路》懷抱光亮步伐前進探險　7/8不平凡上市！

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《平凡的朝聖者之路》 作者：陳逸庭 出版社：聯合文學 出版社：2021年7月8日
書名：《平凡的朝聖者之路》
作者：陳逸庭
出版社：聯合文學
出版社：2021年7月8日

文／聯合文學編輯部

「經歷過那些的我，才成為了現在的我，也才有了在這條路上的我。」

從事攝影工作的陳逸庭，在大學時期曾參與大甲媽祖遶境，也加深了他對朝聖者之路的興趣。在偶然間發現自己眉毛裡住了一位祖先，像是為了尋求解答，他與祖先一起踏上「朝聖者之路」這條古老而知名的步道。從法國到西班牙，29天漫長的900公里中，他只是不停地走著⋯⋯。

「在路上，深刻體會到煩惱自找這件事，在路上考慮的大多只是下一個鎮還有多遠，跟擺在眼前的事⋯⋯這裡一切需要的就是好好跟自己相處，跟生活相處，然後去享受。」

「每天24小時要分給身心靈各8小時，在路上好像自然就達到這個狀態。徒步是身，當下是心，睡覺是靈，走路就是走路，吃飯就是吃飯，睡覺就是睡覺。」

「每個人都有每個人的步調，好好地走自己的，遇到，我們一起走；分離，我們也祝福。跟人生很像，有些人陪一小段路，有些人陪比較久，但始終是自己來，自己離開的。」

好評推薦

朝聖之旅的遊記並不罕見，前陣子甚至還有一小波出版潮，不過逸庭的故事倒有些異樣，走著走著就開始次元穿梭，很是魔幻，與其說去朝聖，不如說在朝靈。⋯⋯看似白描，實則認真到起水泡，簡直是在貪婪地經驗這個時空的一切。──郭光宇（催眠師）

記錄著平凡的腳步，記錄著路上的發生，也點點滴滴地回到自己內在的家，沒有追在後頭的工作，沒有非賺不可的錢，沒有非要如何的日常。──貫譽（身心靈工作者）

作者簡介

陳逸庭

攝影師，1984年生於台灣台北。因為想再去歐洲自助旅行，又不想安排行程而對朝聖者之路感到興趣。在接觸了身心靈領域後開始付諸行動。走過了大甲媽祖繞境、白沙屯媽祖進香，台灣Camino部分路段。因為想分享徒步的樂趣，而踏入了文字創作的旅程。也期望每個人都能找尋到自己的徒步方式與心中的路。下一個徒步目標是台灣的古道與四國遍路。

●本文摘自 聯合文學 出版之《平凡的朝聖者之路》。


大甲媽祖 聯合文學 閱讀風向球

延伸閱讀

有洋蔥！小六女徒步大甲媽遶境 癌父：有夢見媽祖

大甲媽回鑾「神將少女」跳將祈福 林韋君虎爺面譜曝光

大甲媽回來囉！信徒完成「承諾」之旅00：10安座

白沙屯媽祖慈悲！回鑾趕行程不忘讓虔誠信眾適度歇腳

相關新聞

盆地地形加劇都市熱島 雙北這幾個區域最蓄熱

這幾年觀察到的台灣六都氣溫分布現象包羅萬象，幾乎涵蓋了所有熱島的特徵及元素，可說是全球最精采的亞熱帶氣候區都市熱島實境教材。

單字老是背了又忘？「自學專家」統整3招小秘訣有效記單字！

全台第一本韓語自學指南上市，非韓語系畢業的作者阿敏，靠自學拿到新韓檢(TOPIK)最高級六級，成為專業韓語教師，自學韓文，你也可以！ 他將這一路上跌跌撞撞的自學過程與感悟都記錄下來，匯集到新書《韓語

唐墨／我也學過頗瓦法—「奧姆真理教事件」是如何走向悲劇

文／唐墨（小說家、「疑案辦」網站主編） 為了上師可以赴死，為了上師連殺人都可以去做，這樣的人很適合昆達里尼瑜珈。若能完全遵照上師的命令去做，包括殺人在內，這樣做也會變成功德唷。以上師命令殺人為例

陳逸庭《平凡的朝聖者之路》懷抱光亮步伐前進探險　7/8不平凡上市！

「經歷過那些的我，才成為了現在的我，也才有了在這條路上的我。」

想要靠斜槓賺大錢？德州撲克冠軍提出另一種思維

人的精力是有限的，資源分散了，力量就會變小。斜槓有辦法贏過投注幾十年時間的研究嗎？ 任何領域都一樣，所有的頂尖都是從專注產生的。

奚淞《給川川的札記》：〈八月的札記〉川川與卡夫卡之間的細語呢喃

〈八月的札記〉──人生的蛻變是不可預計的，不是嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。