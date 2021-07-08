陳逸庭《平凡的朝聖者之路》懷抱光亮步伐前進探險　7/8不平凡上市！

文／聯合文學編輯部

「經歷過那些的我，才成為了現在的我，也才有了在這條路上的我。」

從事攝影工作的陳逸庭，在大學時期曾參與大甲媽祖遶境，也加深了他對朝聖者之路的興趣。在偶然間發現自己眉毛裡住了一位祖先，像是為了尋求解答，他與祖先一起踏上「朝聖者之路」這條古老而知名的步道。從法國到西班牙，29天漫長的900公里中，他只是不停地走著⋯⋯。

「在路上，深刻體會到煩惱自找這件事，在路上考慮的大多只是下一個鎮還有多遠，跟擺在眼前的事⋯⋯這裡一切需要的就是好好跟自己相處，跟生活相處，然後去享受。」

「每天24小時要分給身心靈各8小時，在路上好像自然就達到這個狀態。徒步是身，當下是心，睡覺是靈，走路就是走路，吃飯就是吃飯，睡覺就是睡覺。」

「每個人都有每個人的步調，好好地走自己的，遇到，我們一起走；分離，我們也祝福。跟人生很像，有些人陪一小段路，有些人陪比較久，但始終是自己來，自己離開的。」

好評推薦

朝聖之旅的遊記並不罕見，前陣子甚至還有一小波出版潮，不過逸庭的故事倒有些異樣，走著走著就開始次元穿梭，很是魔幻，與其說去朝聖，不如說在朝靈。⋯⋯看似白描，實則認真到起水泡，簡直是在貪婪地經驗這個時空的一切。──郭光宇（催眠師）

記錄著平凡的腳步，記錄著路上的發生，也點點滴滴地回到自己內在的家，沒有追在後頭的工作，沒有非賺不可的錢，沒有非要如何的日常。──貫譽（身心靈工作者）

作者簡介 陳逸庭 攝影師，1984年生於台灣台北。因為想再去歐洲自助旅行，又不想安排行程而對朝聖者之路感到興趣。在接觸了身心靈領域後開始付諸行動。走過了大甲媽祖繞境、白沙屯媽祖進香，台灣Camino部分路段。因為想分享徒步的樂趣，而踏入了文字創作的旅程。也期望每個人都能找尋到自己的徒步方式與心中的路。下一個徒步目標是台灣的古道與四國遍路。

●本文摘自 聯合文學 出版之《平凡的朝聖者之路》。