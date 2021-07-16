錯過飛機下次會提早出門嗎？他用數字概率做決定

德州撲克亞洲指標性賽事─紅龍杯冠軍吳紹綱，加州大學心理學系畢業，現為專業投資人，德州撲克職業選手。大學因為朋友聚會而對德州撲克產生興趣，不顧家人反對，全心投入、鑽研其中，是第一位進入歐洲撲克巡迴賽排名的華人，紀錄保持近十年；更在亞洲最強賽事—澳門紅龍盃撲克錦標賽多次優勝奪冠。心理學、自律、專注、對數字的高敏銳，是他在牌桌上勝出的關鍵。新書《致富強心臟》揭露15年濃縮的逆向成功祕辛、致勝心理關鍵。（編按）

文/《致富強心臟》吳紹綱Raymond Wu

我習慣用EV衡量生活大小事，EV是期望值的英文縮寫， 是所有可能的總和乘上機率，甚至在生活中也會用它做決定。

從我家到機場大約四十分鐘車程，每回出國只要在飛機起飛前兩個半小時出門，肯定沒問題。但有一次特別衰，途中遇上了嚴重的交通事故，塞車塞到錯過航班……換成是你，下次會不會提早出門？

我不會！我還是起飛前兩個半小時才出門。因為提早出門，對我來講是負EV，也就是負期望值的決定。這不是憑感覺，而是用數學算出來的：

假設在前往機場的路上，遇到事故的機率是百分之二，假設這一趟飛日本，機票不能改期也不能退票，那麼錯過航班的期望值是—

負一萬(機票錢)×○．○二(遇上事故的機率)＝負二百(這個數字代表平均損失)

這表示如果比平常提早一小時出發，確保一定趕得上飛機，那麼這一小時的期望值兩百，我的時間成本肯定比兩百塊值錢。

相反地，如果這張機票是飛紐約的商務艙，沒趕上航班，機票一樣作廢歸零，所以負十四萬乘以○．○二等於負兩千八，提早一個小時出門的期望值翻了十四倍，我的一小時值不值兩千八？我還是不會更早出門，因為我的時間成本非常高，遇上事故的機率太低。

是的，是用EV衡量生活大小事， 作為決策依據，EV是Expected Value，期望值的英文縮寫。它是所有可能的總和乘上機率，高中數學就學過，但生活中你用期望值做決定嗎？

「數字」說了算

這是德州撲克送給我的最大寶藏—是該下注？還是丟掉？或者過牌？三種選擇該挑哪一個？如果下注應該下多少？每個決定都指向一個價值，唯有透過EV計算才做出最賺錢的選擇。在這過程中，學會把所有選項量化，用數字計算出期望值，建立正EV的人生習慣。

這個習慣的好處，在於不會讓心態影響決定，確保每個決策的收穫都會大於付出，而且它會讓很多看似合理，感覺是正EV的選擇，算出真相。

就拿我任性的奢侈花費為例，周遭親友都勸我買二手超跑就好，提出的論點聽起來好像很有道理，但又有點不對勁，讓人很猶豫。所以，我就把所有可能發生的狀況：喜歡的車款、新車與二手車價、折舊率、五年後賣出的價位、每年持有成本(包括牌照稅、保養費、停車費、維修費等等)，全部做成試算表。結果發現，五年下來，買新車只比中古車多花三十四萬，這還沒算進買到問題車的機率、挑車的時間成本……所以，答案很明顯。對我來講，二手車絕不是最好的選擇，我寧願直接走進展售廳，買一輛新的。

買跑車已經是財務不明智選擇，但至少要在不明智中做最明智的選擇。用數學算清楚，期望值可以用在生活中任何事情。

抉擇時刻，用賽局樹狀圖認清狀況

面對一個決定、一個抉擇時刻點，就像站在分岔路口上，yes or no ？

good or not good ？我會用賽局樹狀圖釐清所有選項，比方：當初花三百萬上一堂課時，我是這樣盤算的—花三百萬可以快速學會技術，短時間成為穩定贏家，如果沒有這位教練，我自己花時間學可能需要兩年還不一定成功。如果教練是真實力，這樣的可能性保守估算百分之三十好了，成功時候的回報率算五倍；如果教練亂教、只我教一點點，不成功的機率悲觀一點算百分之七十，期望值的計算是：

成功：正三百萬×五倍×百分之三十＝正四百五十萬

失敗：負三百萬×百分之七十＝負兩百一十萬

很顯然地，成功的時候，我可以賺入四百五十萬，輸的時候損失兩百一十萬，得到的期望值是正二百四十。講得再白話一點，就是平均每一次投入三百萬去學習，預計可以賺到兩百四十萬，非常值得投資。在我狠花下錢學習後，教練果然有本事，所以當初的投資，早已有數倍的回報。

當然，進行期望值判斷時，如果失敗的損失，對我來講很小很小、不痛不癢，我就會選擇嘗試，做了再說。比如：該不該上收費一千六百元的股票課，就算這老師沒料，損失也只有一千六百元而已，只要這堂課有百分之二值得學的內容，就可以放手去做。

讓「概率思維」走進生活

簡單地講，期望值判斷就是把利弊得失量化、數據化。平常我們在分析事情時，只會講優缺點一一列出來，沒想過要用概率或是期望值公式。很多事確實很難量化，個人的感受或感覺就非常主觀，大家都不一樣。但是總得評估後再決定，算算看到底是好還是不好，而不是憑著感覺走，這樣才能減少心態影響，造成誤判。

二○一八年，我在蘇美島考PADI 開放水域潛水員證照時，曾記下這樣的心情札記—

拿掉面罩盲游是很不舒服的，那時候就想說算了明天不來了！

當下心理數據：八十緊張二十期待，教練Stuart 說我的技巧OK，

只是有心理障礙，回到家後我也覺得是這樣……

第三天，心理數據：四十緊張六十期待，因為今天要到世界有名的潛點： Sail Rock……

其中的數字，就是我將心理感受量化的數值，讓我更加清楚自己的心理狀態。我已經養成針對各種想法、狀況，給出一個數值的習慣，不管那件事有多難量化；換句話說，概率思維已經內化成我生活的一部分，這樣才能計算期望值，減少情緒對我的影響。

在給出概率的當下，難免受到預設立場、偏袒心態影響，給期望中選項比較有利的百分比，為了降低這種情形出現，除了收集資料、看評價，我會找值得信賴的人幫忙檢視合理性，還會同時做出相對樂觀和最悲觀可能的判斷。

書名：《致富強心臟：牌桌上的最強心理鍛鍊，掙脫「我無法 ⁄ 我應該 ⁄ 我沒錢」人生困局》作者：吳紹綱 Raymond Wu 出版社：三采文化出版時間：2021年7月9日

期望值決策，不能只想錢

但是，不考慮其他因素，只看財務數據來計算期望值，也不是明智的做法。因為選擇過程中所耗費的時間、精力，還可以用在其他地方，這是期望值與機會成本的整合，我們的腦力、時間、精力都是錢，而且是珍貴且限量的。

如果你花了很多時間，只為了省下五百，那絕對是虧損的，因為絕大多數人的時間成本都超過五百。

舉個例子，有些人為了評比哪支手機好，每天花一個小時爬文比價，研究了兩個禮拜才做決定，最後省下一千五。從財務角度來看，正EV、高CP，但仔細再算算，十四個小時以基本時薪計算，打工都可以賺兩千多塊了，這樣值得嗎？

決定任何事情，一定要把時間算進去。如果需要很長的時間評估，沒法在短時間內比較出來，那就別比了。直接選擇好的那個就對了，把精神跟時間花在你拿手的事情上。

●本文摘自 三采文化出版之《致富強心臟》。