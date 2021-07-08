想要靠斜槓賺大錢？德州撲克冠軍提出另一種思維

文／吳紹綱Raymond Wu（《致富強心臟》作者）

我反對斜槓，但也可以理解為什麼越來越多人想透過斜槓，追求財富自由。同時兼做多份工作，雖然可以短暫地提升收入，但這只是拿時間來換錢，並沒有改變收入結構。聰明的做法是，聚焦一個強項做到頂尖、專家等級，錢就會來找你。

德州撲克有很多種玩法，每一種玩法都是一種遊戲。我從初入門到現在，打過四到五種遊戲，包括：有限注、無限注、奧馬哈、短牌等等。在高手對戰的過程中，我發現幾乎沒有人可以把兩樣遊戲玩到熟透、玩到很強，絕大部分的人都是有一項特別強，另一項可能可以贏，但打不贏業界領先者。像我自己就沒辦法在學習過程中，同時玩兩個遊戲，因為思維完全不一樣。

剛開始我會征戰於不同的遊戲裡，小打小贏，後來發現這種打法太辛苦了。不同遊戲有不同的規則，策略、節奏、輸贏都不一樣，這樣等於是不停地切換頻道，牌桌上耗盡腦力操碎心，牌桌下的準備也分散了時間和精力。與其每一種都會一點，每一個都贏一點，不如選一項遊戲練到最強，打到最厲害，成為那個遊戲的職人！

斜槓很難變現，頂尖才能賺大錢

我們應該追求日本職人精神，而不是斜槓。

日本的「壽司之神」小野二郎，是全球最老的米其林三星大廚。他在東京銀座開的壽司店「數寄屋橋次郎」是一家樸實的小店，只有十個座位，只賣握壽司，每個人最低消費三萬日圓，食客必須提前三個月預訂，才有機會品嚐到美味。二○一四年，當時的美國總統歐巴馬訪問日本，首相安倍晉三特地選在這家店宴請歐巴馬。

年歲近百的小野二郎一輩子都在重複做相同的事，以求精進，為了做好握壽司，不工作的時候，他都戴著手套保護雙手，甚至不願跟男人握手，因為覺得男人的手太粗會影響他的壽司品質。他在紀錄片《壽司之神》中說，自己一輩子都在努力達到巔峰，但沒人知道巔峰在哪裡。我想，這個被讚嘆為值得一生等待的壽司，吃的不是最好的食材、頂級廚藝，而是職人精神。

幾十年只研究一種技藝，全身投入，做到爐火純青，成為領域中的傳奇，你覺得斜槓贏得了嗎？所有人都是百分之一百二十在努力，沒有哪個斜槓進來的人，能贏過這些付出百分之一百二十努力的人。任何領域都一樣，所有的頂尖一定是專注的。

人的精力時間是有限的，資源分散了，力量就會變小，無法極致。

我相信，很多人確實具備多重能力，但不可能同時進行。你可以在不同領域賺到錢，但要賺到大錢，不可能靠兼職而來。如果你的專業力只是一般水平、平均標準的話，那你很容易被取代。任何行業只要能做到頂尖，收入便不會是個問題。

如果你只是想賺外快，確實可以斜槓很多東西沒錯，但這也太辛苦了，花那麼多時間，賺那麼點小錢幹麼呢？假設一個月賺五萬，兼差多賺一萬五，這筆錢只是解決眼前的需求，對未來的生活不會有太大改變，更不會改變收入結構。倒不如在工作之餘投資未來，專注培養自己的強項，然後做到頂尖，日後就有可能讓這專長的收入，超過原始工作，跳脫辛苦賺錢的迴圈。很多專業的德州撲克玩家，之前也是有工作的，每天下班哄小孩睡覺後，再一點一點慢慢累積實力，最後才專職，成為超強的職業選手。

只要專注在一件事情上，每個人都會有一個技能可以成為領域的頂尖，只是還不知道是什麼技能。就像當初我也不知道自己能幹麼，剛好因緣際會碰到德州撲克，下了功夫成為這領域比較領先的人。我相信每個人都會有這樣的能耐。

雞蛋要放在最好的籃子裡

二○○八年回台灣發展，重新定位職涯，總覺得應該更積極做點什麼，多角化發展，不能只是打撲克。加上已經從事線上教學多年，開撲克學校也就理所當然，既可以傳承技術，也能訓練厲害的撲克新星，師徒一起挖掘金礦。於是說幹就幹，搞了一間很厲害的教室，第一次招生就來了兩百多人，透過面試選出三十人，包括：台大高材生、橋牌國手、心算金氏世界紀錄保持人……陣容堅強，和學生一起解牌、演練、辦比賽。

兩年的時間，因為全心投入在打牌上，無心經營學校的生意，賠了四百萬，最後決定忍痛停損，關門止血。

我犯了一個錯誤，以為牌技高超就可以開撲克學校，其實這是截然不同的專業，該採用什麼樣的獲利模式、怎麼控制營運成本、如何選才、管理……樣樣都是學問。我低估了跨業的難度，斜槓沒那麼簡單，不但虧本還分散了寶貴的資源。

誰說雞蛋要放在不同籃子裡，股神巴菲特就說過：「要把雞蛋放在一個籃子裡，然後看好這個籃子。」多元是針對未知的保護，它不會降低風險，還會分散資源。你想雞蛋分別放進十個籃子，但每個籃子你都摸不清楚，每個都破破爛爛快壞了，這不是更危險嗎？人生就是要把雞蛋放在最厲害的籃子裡，選對目標，集中資源，然後跟它拚了！輸了，再找新的籃子。

我是靠德州撲克起家，但每次嘗試一個新遊戲，都寧願沒學過德州撲克，因為你會有先入為主的想法，但方向可能完全相反。轉換的過程很痛苦，需要好幾個月，才能在一個新的遊戲戰下來，哪怕對遊戲認識很深，還是需要這麼多時間。

短牌是我開拓出來的專長，現在已經是第一專長，德州撲克已經一年半沒打了。我喜歡專注在一件事情上，然後把這件事情做到極致。雖然我已經站穩短牌圈並穩定獲利，但我還是不斷看書、找教練，甚至常常打牌打到夢裡頭。

我是被德州撲克耽誤的短牌選手。

●本文摘自 三采文化出版之《致富強心臟》。