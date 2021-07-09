與世界文學接軌！暢銷作家張曼娟帶你讀奧‧亨利短篇傑作精選

編譯‧導讀／張曼娟

全都是為了愛

你一定讀過這個故事，一對相愛的貧窮夫妻，為了想要送給彼此一份貴重的聖誕禮物，而將自己最珍寶的東西變賣了。丈夫買了一隻精緻的髮插，妻子買了白金錶鍊，然後他們發現，妻子變賣的是美麗的金色長髮，丈夫變賣的是那只家傳懷錶，髮插和錶鍊都用不著。他們依舊是那麼貧窮，他們拿著無用的禮物，可是，他們所擁有的卻是這世上最稀罕的無價之寶，純粹的愛情。

這就是〈愛的禮物〉。你可能聽過不只一次，每次聽見便因為有這樣的愛情而覺得安心；每次聽見也讚嘆這故事說得真不錯，可是，你卻因為忙碌或是別的事，而忘了追問一聲，這是誰寫的故事呢？他說的故事都這麼精彩嗎？

世界文學名家奧‧亨利（O. Henry，1862-1910） 。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）

這一次，你千萬不可以再錯過這位短篇小說魔法師—奧．亨利。

奧．亨利這個人原本是不存在的，假如他沒有寫過這麼多新穎動人的小說。

這些短篇小說原本是不存在的，假如奧．亨利未受過拘禁牢獄的屈辱痛苦。

奧．亨利本名威廉．悉尼．波特（William Sydney Porter），是一個充滿浪漫性格的夢想家，他自稱二十歲之前已經完成了一生的閱讀了。他成年之後結婚並在銀行任職，為了支撐他自己辦的一份雜誌的排版和印刷，挪用了銀行公款，雜誌的滯銷使他血本無歸，被通緝的威廉逃到宏都拉斯去躲藏了兩年，後來聽說妻子病危，他冒著被逮捕的危險，潛回來見妻子最後一面。

為了這份深情，他付出了被判刑入獄的代價。身在囹圄之中的威廉，開始認真創作，將稿酬補貼女兒的生活費用，他在當時頗富盛名的雜誌上發表第一個短篇小說，並在作者署名簽下了「奧．亨利」，一個新的名字，一個新的身份，一種新的品味人生的藝術方式。

我在二十一世紀，開始進入奧．亨利的世界，一百多年前，正是奧‧亨利的創作力最旺盛的時候，他遷居紐約，大都會的氣味，時髦男女身上的色彩，城市高度發展的壯麗與荒涼，倉促的、粗糙的現實生活；舒緩的、精

美的情感想像，交織成奧．亨利永不過時的小說世界。

曾有朋友在餐廳裡問奧．亨利：「寫作的靈感從哪裡來呢？」（真奇怪，所有的作家都不能避免要回答這樣的問題。）

奧．亨利回答他：「隨時隨地都可以有靈感啊。」說著，他順手拿起菜單：「這裡面也能寫一個故事⋯⋯」於是，與菜單有關的〈蒲公英約定〉就這樣產生了。（這樣的隨心所欲，可不是每個作家都能做到的。）

都市生活中的人們，特別需要一種階級，一個身份，〈七月，忘憂草旅館〉裡先後住進來兩位雍容優雅的男女客人，他們的舉手投足，顯示出高貴的出身與教養，旅館裡不論是客人或侍者，都感到意亂情迷，忍不住想要親

近，然而，當他們倆面對面的時候，卻是秘密即將揭開的剎那。

〈改邪歸正〉裡的警探窮多年之力，追捕一位手法高明的慣竊，卻在最後關頭鬆手，到底為了什麼？

〈麵包的秘密〉中麵包店老闆娘暗暗戀上一位買麵包的客人，她疼惜他總是買隔夜的白麵包，於是悄悄夾了奶油在麵包裡，結果卻引發一場大風波，究竟是怎麼回事呢？

當婚姻與家庭暴力成為眾人交相指責的罪惡，卻有個蠢女人相信〈打是情，罵是愛〉，她為了丈夫從不打罵她鬱鬱寡歡，這一次，她決定先發制人，發動一切攻勢逼丈夫表現「男子氣概」，到底能不能得逞？

對於〈忙碌的一天〉中的男主角，我特別覺得親切，因為認真工作的我們，也是那樣的忙碌與同等的健忘，忙到某個極限，真的是會忘記許多重要的事啊。讀著這個故事的人，或拍案叫絕或搖頭嘆息，我卻努力找出一點光明的希望，看哪，即使再忙碌，愛戀的感覺還是如此鮮明清晰的啊。

從奧．亨利作品中精挑細選的七個故事，重新編排譯寫，文字流麗如詩，總是匪夷所思的情節，驚奇中被感動攫住，還有著對於人生悠長美好的理解，真是一次豐美的閱讀收穫。仔細讀來，可以發現其中的脈流，全都是為

了愛啊。

就像那篇著名的〈最後一片葉子〉，風雪中垂掛牆上的一片葉子，是病中女孩生命的幽微燭光，落拓的畫家用自己的犧牲，繪下永恆的葉片。奧．亨利在勞頓的人生旅途中顛躓，為的是留下這些精彩絕倫，充滿啟示的故事，照亮我們的心靈谷地。

●本文摘選自麥田出版之七月新書《張曼娟讀奧·亨利》導讀。