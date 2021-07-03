暗黑系文字拾荒者馬欣 最新散文《邊緣人手記》7/3寂寞上市！

文／馬欣

原來這就是恨的滋味

她一直記得冰棒快化時的黏手感，提醒她眼前看到的是真實的，但事後只記得指尖上那些洗不乾淨的黏膩。

那年她大約七歲，曝曬在太陽下的那個自己稀稀鬆鬆的。某幾幕回憶不斷的閃回，讓「夏天」成為一個成長儀式，記憶中那些理當濃豔的顏色，感覺都像進水一樣不確實。

那是某一天下午，或許是個假日，她照例在家樓梯轉角邊翻著童書，那裡有大片蔭涼，讓窗外的陽光不能進犯，樓下的人也通常不會發現上頭有個小個頭的蹲坐在那裡。這樣自以為自由的地方，是她以為的祕密基地。

家裡看似沒有人。她一個午覺醒來，哥哥去補習了，家裡靜悄悄。她拿著一盒冰淇淋與書，開始翻讀著。這樣無人的時光，好像時間沒有盡頭地可以浪費，她不知道這樣的「安全感」在她長大後將很難擁有，只知道此刻很開心。沒有多久，樓下出現一些人聲與細碎的聲響，似乎是自己父親的身影，她好奇著，一般來說白天時父親很少在家，正想喚聲，看到爸爸的對面是她的保母，兩人正彼此撫摸著，兩人都發出了輕笑聲。她直覺自己不該打擾，甚至她覺得她應該躲回去睡覺，繼續待在這個「祕密基地」可能不安全了。

但她仍然坐在那裡，像個木石一樣，動也不敢動。看了一會兒父親與對方親密的摟抱，她轉頭看著窗外的樹枝與鳥，只有耳朵聽著動靜，但手上的那盒冰淇淋融得差不多，也不想吃了，變成一碗水似的，手捧著顯重，但也忘記放下，連自己哭了都沒怎麼覺得，只想自己比「安靜」還安靜。

她坐在那角落，等著人聲走遠，也不知多久，終於黃昏來了。家人陸續回來， 她只記得窗外黃昏的光澄紫色有了重量，冰淇淋變得很難吃，一個形同「下午」的牆壁被擊碎一般，那時那地都變得諷刺。當然那時的她並不知道什麼是諷刺，只覺得晚上湊齊一家人吃飯，光景與以往沒有不同，保母也與母親說笑著，父親看著新聞，哥哥照舊搶她的果汁喝。只有自己變得比較不同，驚覺著原來「祕密」的重量是這樣沉的。

也有一天，她也是貪涼就在街角的小攤叫了碗清冰吃，坐在那裡看著家就在對面。下課時分，所有的氣味開始撲鼻，菜販開始收攤、魚攤開始折扣算、賣包子與饅頭的老兵騎著腳踏車，打開棉被就聞到麵香。她看著路人提著一兩袋食物，沒有哪個時刻比得上黃昏讓人心滿意足。眼看冰要吃完了，在算手中零錢時，她看到那年輕保母下了她父親的座車，隔了一個街角下來，保母親密地向車裡人說了些什麼，便往自己家走去，她父親的車子則疾馳到老遠。她像剛剛看到了兩個陌生人，印象中，保母應該是很熟悉的人吧。兩人曾經熟悉到用同一瓶沐浴乳，也曾熟悉到會對對方說祕密。此時連看著對方笑著，她都斟酌著笑意該有幾分。

這些回憶甜膩膩的，讓她覺得不舒服，從此不愛吃甜品。儘管台北滿街賣的都是甜水，她從不碰一杯。

後來她父母鬧離婚，各種理由都有，就是沒人說是外遇。幾番爭執後，她母親終於要到了她的監護權。她們住進了一間小屋子，直到青春期時母親才跟她提到父親曾外遇的事，講起來仍是憤恨，她聽著像是從那祕密中解脫一樣，但也頭一次發現她對自己的憤怒如此冷靜，好像已是預演了太多次的分離；預習了太多次對父親的質問，她連那時候的自己都感覺「生份」了。

家人與親戚都覺得她對父親冷淡，以為是因她母親挑撥，趁她母親不在時，總叫她與父親偷連絡，她往往跑開，甚至想跑到街上去大叫。直到一次電話播通了， 她不知為何聽完對方一連串的「為什麼」後，不發一語地掛掉電話。周遭人開始說她冷漠，大人教訓時的臉都靠得太近，讓她覺得人聲擾攘、面目不清。

幾年後，高中快畢業的她終究答應見父親。那天她父親帶了很多玩具給她，他們一路吃著美食街，也跟父親回到了老家，看著那沒有變的樓梯口，屋裡的女人是她從沒見過的，父親叫她喚那人阿姨。她看著樓下起居間的沙發與家具都沒有變，父親也沒有老很多，連社區都沒太大的變化。回到了「家」，原來變的只有她。她想或許從在樓梯一角偷看到一切後，她的「家」就變了。

知道她父親那天特地安排見面是因為他要舉家出國，這一去就是長年定居了。 那天陽光大好，不認識的女人為她做了鬆餅加一球冰淇淋，看起來甚是美味，她禮貌性地吃了一口，想起原來那就叫「恨」的滋味。

●本文摘選自麥田出版之七月新書《邊緣人手記：寫給在喧囂中仍孤獨的我們》。