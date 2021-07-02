暢銷影視《怪奇物語》也致敬！「克蘇魯神話」喚起內心深處最未知的恐懼

隨著Netflix影集《怪奇物語》和《普羅米修斯》、《異形》、《逃出絕命村》、《鋼之煉金術士》等優秀作品受到人們青睞，驚嘆於這些作品中共同的神秘元素與黑暗色彩。古典恐怖大師，霍華．菲力普．洛夫克萊夫特（H.P. Lovecraft）開創的恐怖小說體系「克蘇魯神話」開始進入觀眾視野，今年更在臺灣掀起一股「克總旋風」！

不論是《怪奇物語》中夢魘中的巨大「黑影怪物」，還是《普羅米修斯》古老神祕遺跡、《蝙蝠俠》中的「阿卡漢精神病院」，甚至是《科洛弗檔案》、《迷霧驚魂》、《異形》、《鋼之煉金術士》等作品，無一不受到克蘇魯神話的影響。其神祕詭譎風格更影響諸多世界知名創作者，例如史蒂芬‧金《牠》、尼爾‧蓋曼《第十四道門》、伊藤潤二《漩渦》、《富江》等作品。

《克蘇魯神話 I：呼喚（精裝）》內頁即營造出神秘詭譎氛圍。（圖／奇幻基地出版社提供）

書名：《克蘇魯神話 II：瘋狂》作者：霍華‧菲力普‧洛夫克萊夫特Howard Phillips Lovecraft（Ｈ．Ｐ．Lovecraft）出版社：奇幻基地／城邦文化出版社：2021年7月3日

眾多獨具克蘇魯風格影視、遊戲、動漫等作品受到大眾熱愛，台灣出版市場順應潮流，引進眾多克蘇魯風格出版物，其熱烈程度更引起出版市場2021年開始的克蘇魯神話作品出版旋風！

從2000年開始翻譯出版克蘇魯神話系列著作《戰慄傳說》、《克蘇魯神話》等經典作品的奇幻基地出版社於今年六月開始逐月推出《克蘇魯神話 I：呼喚》、《克蘇魯神話 II：瘋狂》、《克蘇魯神話 III：噩夢》三部系列，7月3日即將迎來第二部曲上市，而全書系的封面皆由《魔獸世界》官網認證插畫師親手繪製，並限量推出象牙紙信封設計特裝版，堪稱目前書市中最華麗的版本！

《克蘇魯神話 I-III》 系列由奇幻基地出版發行，精選入門必讀經典作品，用洛氏神祕的「克蘇魯世界」喚起你內心深處對黑暗與未知的恐懼。

●本文推薦書由奇幻基地／城邦文化 出版之《克蘇魯神話 I-III》 系列。