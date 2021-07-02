愛黛兒6個月瘦下19公斤，全靠20種最棒的激瘦食物！

文／艾登‧高金斯, 格林‧馬登

無法打敗你的，都會使你強大

讓我們重新回顧一下活化乙酰化酶基因的傳統方法：斷食和運動。如我們所見，不斷有研究證明，限制熱量的飲食能對減重、健康，甚至是壽命帶來很大的好處。同樣的，各項研究也證實，運動不只對身心有數不盡的好處，還發現規律運動可大幅降低死亡率。可是，斷食和運動之間到底有什麼共通點呢？

答案就是「壓力」。斷食和運動都會對人體造成輕微的壓力，而這股壓力會促使身體變得更健康、更有效能和更有適應力。也就是說，就長遠來看，人體在適應這些略帶壓迫的刺激時所做出的反應，會讓我們變得更健康和更精瘦。另外，正如我們此刻知道的，這些對人體有極大好處的適應反應，都是由乙酰化酶基因操控；因為乙酰化酶基因會在面對這些壓力時活化，並引發一連串有利人體的變化。

人體針對這些壓力做出的適應反應在學界有個專門術語，叫做「毒物興奮效應」 (hormesis)。這個效應的概念是，某種物質或壓力在少量的條件下對人體有益，但大量 就會對人體造成毒性或致命。或者，如果你喜歡，也可以用「殺不死你的，都會使你壯大」 這句話來表達這個效應的核心概念，因為這確實是斷食和運動的運作原理。餓過頭會致命，運動過度也會有害健康，然而只要你能拿捏好斷食和運動的分寸，讓它們對身體施加適當和可掌控的壓力，你就能因它們獲得很多好處。

兩大階段，啟動「激瘦基因」14天計劃

（圖／pexels）

激瘦食物有哪些？要怎麼吃才能達到最大效果？本書不僅提出具體的兩大階段執行計劃，更棒的是，不用全然推翻原本的飲食習慣，無痛的融入生活中。

【第一階段】一天三杯激瘦綠拿鐵，7天瘦3公斤

第一階段的重點，利用芹菜、紅洋蔥、藍莓、蘋果、柑橘、薑黃、黃豆等激瘦食物，打成蔬果汁，每日三杯，啟動身體代謝因子，有效減脂。

【第二階段】三餐加入激瘦食物，延續燃脂效果

在正常三餐裡加入激瘦食物，並且一日一杯激瘦綠拿鐵，營養均衡、具飽足感，讓燃脂力持續發輝作用。書中提供35道激瘦食譜，可自由變換菜單，美味瘦身。

激瘦食物

（圖／pexels）

雖然所有的植物都會有這些壓力反應系統，但只有某些植物會產生大量可活化乙酰化酶基因的多酚。我們把這些植物叫做激瘦食物。發現這些植物意味著，我們不用再靠嚴格的斷食飲食和大量的運動計畫來活化乙酰化酶基因，因為現在我們可以用一套革命性的全新方法做到這件事，即：食用富含激瘦食物的飲食。

書名：《激瘦食物燃脂飲食法》 作者：艾登‧高金斯, 格林‧馬登 出版社：采實文化 出版時間：2021年6月24日

最棒的是，這項飲食不會叫你剔除餐盤上的食物，只會要你多添點激瘦食物！這套飲食非常簡單又好上手，美好到似乎必有詐，但絕對沒這回事。它是一套非常符合我們先天生理構造的飲食方式，跟那些要我們對熱量錙銖必較和搞得肚子咕嚕嚕叫的現代飲食不同。許多嘗試過那些極端飲食的人都知道，那些飲食一開始都會讓你的體重快速下降，但沒多久身體就會反抗那樣的飮食方式，讓你的體重再次上揚；這也難怪會有人對這份飲食有所顧忌，擔心這又會是另一本虛有其表的飲食書。但請你記住這一點：現代的任何飲食法頂多只有一百五十年的發展歷史，可是激瘦食物可是歷經大自然十億年的淬鍊才孕育出的產物。 知道了這些，現在你大概已經迫不及待地想知道到底有哪些食物算是「激瘦食物」。

所以我們先列出二十種最棒的激瘦食物。

20種最棒的激瘦食物。（圖／采實文化出版社提供）

這二十種是我們日常生活中最能隨手可得的激瘦食物，想要無壓力的瘦身那可要好好把表格存下來，再依據第一階段與第二階段的飲食方式下，希望大家都能快樂的健康享瘦又美麗。

●本文摘自采實文化出版的新書《激瘦食物燃脂飲食法》。