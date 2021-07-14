翻舊案、揭謊言、找線索！《好女孩的謀殺調查報告》熱銷17國校園犯罪小說

文／荷莉．傑克森（Holly Jackson）

小琵知道他們住哪裡。

基爾頓小鎮的每個人都知道他們住哪裡。

他們家好比鎮上的鬼屋；人們經過時會加快腳步，想說的話卡在喉嚨，說不出口。尖叫的小孩在放學回家的路上會聚集在一起，彼此打賭看誰敢跑上前去，摸一下大門。

但是裡面沒有鬼，只有三個悲傷的人設法和從前一樣過正常日子。讓這棟房屋鬼影幢幢的不是閃爍不定的燈光，或者恐怖掉落的椅子，而是外牆上深色噴漆寫成的「人渣家族」，還有被石子打破的窗戶。

小琵老是納悶他們怎麼沒搬走。倒不是說他們非搬不可，他們又沒做錯什麼。但是她不知道他們怎麼能那樣過活。

小琵知道的可不少。她知道「長單詞恐懼症」是指對長單字心生恐懼的學名，她知道寶寶出生時沒有膝蓋骨，她可以把哲學家柏拉圖及古代政治家加圖的名言佳句倒背如流，也知道馬鈴薯的品種超過四千種。但是她不知道辛格家怎麼有辦法在這裡住下去。在基爾頓，他們要承受種種壓力，有那麼多睜大的眼睛，有音量大到剛好讓人聽得見的議論耳語，還有僅止於寒暄，再也不曾深入交談的冷漠鄰居。

尤其令人痛苦的是，他們家離基爾頓文法中學那麼近。那是安蒂．貝爾及沙爾．辛格從前就讀的學校。在幾週後，當八月的驕陽延燒到九月時，小琵也會回到這所學校，完成最後一年的學業。

小琵停下腳步，把手放在大門上。她這麼做已經比鎮上半數的孩子更勇敢了。她的目光沿著小徑望向前門，看起來或許只有幾公尺遠，不過在她站立的地方和前門之間存在著轟隆作響的深淵。她考慮過，這可能是個十分糟糕的主意。早上的太陽火辣辣的，她已經能感覺到牛仔褲裡的膝窩越來越黏膩。這可能是一個糟糕或者大膽的主意。然而，歷史上的偉人總是鼓勵大家不要只求平安，要勇敢進取；他們的話會讓最糟糕的主意聽起來依然可行。

她不理會那道深淵，毅然走到前門，停頓了一下，確定自己的想法，然後在門上敲了三下。她的緊張倒影正在看著她：那個倒影有一頭被陽光曬出淺棕色髮梢的深色長髮、在南法待了一週卻蒼白依舊的臉龐，還有一雙敏銳的棕綠色眼睛，隨時準備面對衝擊。

（圖源｜Pexels 攝影師｜Charlotte May ）

在一陣鏈條落下的哐啷聲及雙重門鎖的喀噠聲中，前門打開了。

「哈囉？」對方說。他的手扳著門的側邊，把門打開一半。小琵眨了眨眼，免得自己一直盯著眼前的人瞧，但是她忍不住。他看起來好像沙爾，那個她從電視報導和報紙照片裡認識的沙爾，那個從她的青春期記憶逐漸褪去的沙爾。拉威和他哥哥沙爾一樣，有著凌亂的側分黑髮，濃密的拱眉，以及橡木棕的膚色。

「哈囉？」他又說了一遍。

「嗯……」小琵的臨場機智反應太晚發揮作用了。她滿腦子想著，和沙爾不同的是，他的下頷有個梨窩，就像她一樣。而且自從她上次見過他之後，他又長高了。「嗯，抱歉，嗨。」她尷尬地半揮手，但隨即就後悔這麼做。

「嗨？」

「嗨，拉威，」她說：「我……你不認識我……我叫琵帕．費茲─阿莫比。你還在學校念書的時候，我比你低兩個年級。」

「好吧……」

「我只是在想，我可以借用你片刻的時間嗎？嗯，不是片刻……你知道『片刻』是指時間的長度嗎？那是百分之一秒，所以呢……你是不是能騰出幾刻的時間呢？」

喔，天哪，她在緊張或陷入困境時就會變成這樣，開始吐出一些毫無用處的資訊，偽裝成爛笑話。另外就是：緊張的小琵會一下子裝腔作勢了起來，拋棄中產階級，蹩腳地偽裝成上流人士。她以前什麼時候認真說過「片刻」了？

「你說什麼？」拉威一臉疑惑地說。

「抱歉，算了，」小琵說，重新打起精神。「我在做學校的專研課，然後呢──」

「什麼專研課？」

「專題研究課程，那是在高級程度課程之外，自己個別進行的研究課程。你可以挑選任何有興趣的題目。」

「哦，我在學校沒念到那麼高的級別，」他說：「我一念完基本課程之後就離校了。」

「呃，這個嘛，我在想你是否願意為了我的研究計畫接受訪問。」

「關於哪方面呢？」他壓低了深色雙眉。

「嗯……是關於五年前發生的事。」

拉威大聲地吐氣，噘起了唇，看起來像是憋著一股怒氣。

「為什麼？」他說。

「因為我不相信你哥哥犯下那件案子，而且我要設法證明。」

【謀殺調查報告過程日誌──第一篇】

《好女孩的謀殺調查報告》專題研究申請表（圖｜麥田提供）

與拉威．辛格約在星期五下午。先準備好問題！等等先寫下和安琪拉．強森的對話紀錄。

過程日誌的目的是記錄你在研究過程、進度及最後報告目標所面臨到的任何困難。我的過程日誌會有點不一樣：我要記錄我做的所有研究，無論是否相關，因為我目前還不是很確定最後的報告會是怎樣，也不清楚哪些是相關內容，哪些又不相關。我不知道我的目標是什麼。我只能等到研究最後，看我走到哪個地步，以及我能從中拼湊出哪種小論文。（開始感覺有點像在寫日記了？？？）

希望這不會是我向摩根老師提出的那種小論文。我希望它能呈現真相。在二○一二年四月二十日，安蒂．貝爾究竟發生了什麼事？還有，正如我的直覺告訴我的，假如真的不是沙爾．辛格幹的，那麼是誰殺了她？

我不認為我會破案，找出殺害安蒂的凶手。我不是警方，無法取得鑑識報告（廢話），而且我也沒在作春秋大夢。但是我希望我的研究能揭露事實和依據，找出支持沙爾無罪的合理推論，並且說明警方沒有進一步調查便結案是錯誤的決定。

因此我的研究方法將會是：訪談和本案密切相關、社群媒體死追不放並且誇張揣測的對象。

（千萬不能讓摩根老師看到這一段！！！）

這項計畫的第一階段是研究安德莉亞．貝爾，也就是大家口中的「安蒂」，她究竟發生了什麼事，以及和這起失蹤事件相關的細節。這些資訊將從當時發表的新聞報導及警方記者會取得。

（現在就寫下你的參考資料，省得日後補寫！！！）

從第一篇報導這起失蹤事件的國內新聞出處複製貼上：

住在白金漢郡基爾頓鎮的十七歲少女安德莉亞．貝爾，據報離家後失蹤。

她駕駛一部黑色寶獅206汽車離開家裡，身上帶著手機，但是沒帶任何衣物。警方表示她的失蹤「與一貫習性完全不符」。

警方於週末搜尋她住家附近的樹林。

《好女孩的謀殺調查報告》書中調查圖素 （圖｜麥田提供）

安德莉亞，人稱安蒂，一名白人少女，身高一百六十八公分，擁有一頭金色長髮。失蹤當天晚上，據說她身穿深色牛仔褲和藍色短版針織衫。

在發生了那一切之後，後來的報導有更多的細節，說明安蒂在失蹤前，最後一次有人看到她是在什麼時候，還有她可能遭到綁架的時間範圍。

安蒂．貝爾「在失蹤前，最後一個見到她的人是她的妹妹貝卡，時間是二○一二年四月二十日晚上大約十點三十分。

在四月二十四日星期二的記者會上，警方證實了這點。「從位在基爾頓高街上的STN銀行外監視器拍攝到的影片證實，安蒂的車在晚上十點四十分左右從家裡開出來。」

根據她的父母傑森．貝爾及棠恩．貝爾表示，安蒂原本「應該在凌晨十二點四十五分去一場晚餐派對接他們回家。」當安蒂既沒出現也沒接電話，他們開始打給她的朋友，看是否有人知道她的下落。傑森．貝爾「在週六凌晨三點跟警方報案，說他女兒失蹤了。」

所以無論安蒂．貝爾在那天晚上出了什麼事，事發時間都是介於晚上十點四十分到隔天凌晨十二點四十五分。

這裡似乎很適合把我昨天和安琪拉．強森的電話訪談內容寫下來。

●本文摘選自麥田出版之《好女孩的謀殺調查報告》。