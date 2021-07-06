《漫漫古典情2：詩詞那一刻》──看見詩詞背後的精彩故事

文／樸月

《漫漫古典情2：詩詞那一刻》選摘

山中何所有──南北朝 陶弘景

〈山中何所有〉是南北朝時，陶弘景回答梁武帝問話的一首五言詩。

陶弘景，字通明，丹陽秣陵（今江蘇南京）人。生於南北朝時代，一生經歷了南朝的「宋、齊、梁」三朝。

歷史記載：他從小就表現不凡，才四、五歲的時候，就喜好讀書。九歲開始讀四書五經，他的祖、父都是當代名醫，所以他從小對醫藥、養生就十分有興趣。十歲偶然讀到葛洪的《神仙傳》，更一心嚮慕神仙境界，也奠下了他日後學道，研究養生，並隱逸山中的基礎。

講到曾建都於江蘇「南京」的「六朝」，指的是東吳、東晉，和南北朝時的「南朝」：宋、齊、梁、陳四代（「南京」在東吳時稱「建業」，晉改為建鄴，後來晉愍帝名「司馬鄴」，因避諱而改名「建康」另四朝都延用「建康」）。

南北朝，最先取東晉而代之的，是被東晉封為「宋王」的劉裕，他所建立的「宋」國（史稱南宋；與後來宋朝南遷之後的「南宋」有別）歷經六十年後，故事重演；他的後代子孫，被封為「齊王」的蕭道成逼迫讓位，廢了宋帝。自己登基，建立了「齊」國（史稱南齊）。

蕭道成（齊高帝）和兒子蕭賾（齊武帝）在位的時候，慕名聘請陶弘景出任幾位封王兒子的「侍讀」。也負責這些王室親貴文書章奏之類的工作。雖然皇家對他相當尊重禮遇，但他自覺不是「富貴中人」，一心嚮往大自然的隱逸生活，決定辭官歸隱。而且想到做到；他把自己的官服掛在「神武門」，然後去和好友王晏話別。王晏非常了解也同情他隱逸之志，但提醒他：「陛下治事甚嚴，不准許臣屬作離奇之事。你這樣不辭而別，形同忤旨，反而可能讓陛下怪罪，更達不到你的目的。不如把你的心志，好好的跟陛下談談，讓他了解你並非心存異志，他在了解之後，會成全你的！」

他認為王晏說得很有道理。因此，他上了一道「解官表」給齊武帝：說明自己生性淡泊，不慕富貴，只想回歸山林，以求養生之道的心志。齊武帝看了他的奏章之後，也很感動；認為「人各有志」，不能勉強。不但下詔批准了他「解官」的請求，還給予許多賞賜。並且指示：要按月供給他茯苓、白蜜等，為他日常養生之用。

他入山的當天，朝中的公卿將相都來為他送行，造成了「大塞車」；大家都稱揚是宋、齊兩代以來，從未曾有令「朝野皆榮」的盛事！

他在又稱「茅山」的「句曲山」停駐，並在山中建立館舍，自號為「華陽隱居」，開始了他長達四十五年的隱居生活。

齊在立國二十四年之後，又重蹈了皇帝昏庸嗜殺，被封為「梁王」的蕭衍逼退讓位的覆轍。蕭衍（梁武帝）早年就與陶弘景是至交好友，非常了解他的政治才幹。因此即位登基之後，就親自寫下詔書，聘請他出山輔佐。陶弘景再三推辭，並畫了一幅畫獻給蕭衍。

這幅畫上，畫了兩頭牛。主要的畫面，是一頭在野地水草間吃草的牛，神態安閒自得。畫在一角的另一頭牛，則被繩子拴著，戴著金絡頭，後面還有人拿著鞭子驅趕牠，牛的神態疲憊辛苦，與那頭悠哉吃草的牛，形成強烈的對比。

梁武帝看到這幅畫，笑了：「他的意思是告訴我：他寧可像莊子一樣，做曳尾於爛泥中的烏龜，也不想被供奉在神廟裡！以他的淡泊無求，豈是用官爵封賞就能讓他動心的！這樣志行高潔的人，是無法羅致入朝為官的！」

從此也就不再提請他出山為官的事了。梁武帝在位期間，兩人之間往來書信頻密；每個月都通好幾封信。梁武帝在收到陶弘景來信的時候，都先正肅衣冠，並焚上香，才虔敬接受。恭敬之情，無以復加，以示對他的尊敬。

雖然他沒有當南梁的官，但遇到有疑難的軍國大事無法決斷時，梁武帝一定會派人到山裡向他請教。因此，當代的人都稱他為「山中宰相」。

梁武帝曾在給他的信中，問了一句：「山中何所有」；山裡有些什麼，讓你這樣留連，而不願離開呢？

他回了一首詩，題目是〈詔問「山中何所有」賦詩以答〉：

山中何所有？嶺上多白雲；只可自怡悅，不堪持贈君。

陶弘景隱居茅山四十五年，享年八十一歲。死後，梁武帝詔贈他為「中散大夫」，並諡「貞白先生」。成為道家最受尊崇的一代宗師，並留下許多關於養生的著作，為後世推崇。

●本文摘自好讀出版之《漫漫古典情2：詩詞那一刻》。