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孫實秀／「王政復古」政變，讓德川慶喜「大政奉還」成泡影

聯合新聞網 / 大塊文化
德川慶喜在二条城宣布大政奉還，圖為德川慶喜當時棲身的二条城二丸御殿。（圖／大塊文化出版提供）
德川慶喜在二条城宣布大政奉還，圖為德川慶喜當時棲身的二条城二丸御殿。（圖／大塊文化出版提供）

透過解讀日本名城中的重大事件，一次弄懂從建國至今的千年歷史！網站「日本史專欄」編輯群之一的孫實秀，是華人中首位完成「日本一百名城」及「日本續一百名城」者，他走訪四十七個都道府縣、古城逾五百座，從大量歷史資料與實際走訪中，擷取最重要的三十座名城與三十二個改變日本歷史的關鍵事件，利用線性歷史，細數日本從建國後到德川幕府大政奉還、明治時代的內戰，甚至二戰為止，日本史上發生了哪些大事。

《從名城讀日本史》本書不但有助於讀者了解從鎌倉、室町時代，到戰國亂世、江戶時代的歷史，更幫助讀者在日本各地旅遊時，面對不同城市的文化，輔以古城歷史，深入了解日本城市的特色，添增觀光上的樂趣。（編按）

文／孫實秀

書名：《從名城讀日本史》作者：孫實秀出版社：網路與書／大塊文化出版時間：2021年6月1日
書名：《從名城讀日本史》
作者：孫實秀
出版社：網路與書／大塊文化
出版時間：2021年6月1日

■　二条城：「王政復古」政變，讓德川慶喜的「大政奉還」成泡影

時移勢易，花開花落，江戶幕府早已風光不再，今不如昔。薩摩藩戰意滿滿，聯合長州藩及藝州藩組成倒幕派發起武力倒幕，江戶幕府滅亡已逼在眉睫，此時土佐藩為阻止日本內戰，遊說江戶幕府將軍德川慶喜，提倡「大政奉還」歸還政權回明治天皇，由天皇帶領諸藩改革日本，避免主導江戶幕府的德川宗家滅亡。

此刻身在二条城的德川慶喜，早已知道薩摩藩等倒幕派組成聯軍上洛，意圖武力倒幕，正煩惱如何拆解之際，一八六七年（慶應三年）十月三日，收到土佐藩提交的大政奉還建議書。土佐前藩主山內容堂的大政奉還之策，可說是拯救江戶幕府權力者德川宗家的「續命丹」。站在德川宗家立場，雖然歸還政權予天皇、結束江戶幕府管治並不好受，但若不歸還政權的話，則無法避免與倒幕派交戰，面對薩摩藩等擁有西洋新式軍備部隊，軍備落伍的江戶幕府難言穩勝。

不過德川慶喜很快找到了掌權的關鍵，對於朝廷而言，公卿無行政管治經驗，突然接手政務定必大感頭疼，需要仰賴由全國各藩組成的諸侯議會主政。在天皇的新政府體制下，德川宗家憑江戶幕府餘威，出任諸侯議會議長一職，主導新政。此舉總比被倒幕派討伐滅亡來的好。德川慶喜在兩害取其輕之下，果斷地接納大政奉還之議。

正所謂「兵貴神速」，德川慶喜趁倒幕派還沒挑起戰爭前，決定先發制人，搶先一步寫奏書，將權力交還天皇。由於此舉茲事體大，為免走漏風聲，德川慶喜於是拜託備中松山藩主兼江戶幕府老中首席板倉勝靜暗中進行。板倉勝靜遂寫信給得力的家臣山田方谷，負責起草上奏文書。

十月十二日，山田方谷在備中松山收到板倉勝靜密函後，立刻起草上奏文書，並派人火速送往京都。翌日德川慶喜召集四十位藩國重臣，於二条城二丸御殿召開大政奉還諮詢，啟動交還政權的第一步。德川慶喜收到板倉勝靜的上奏文書後，略加修改親自重寫，於十月十四日正式向明治天皇呈上「大政奉還上奏書」，主動交出江戶幕府政權。

對於德川慶喜向天皇交還權力的舉動，大出朝廷意料之外，特別是關白攝政二条齊敬等公卿，對於突然要代替江戶幕府管治全國感到相當困擾。幸而在薩摩藩士小松清廉及土佐藩士後藤象二郎的不斷遊說下，總算說服一眾公卿受理。翌日明治天皇下旨准許德川慶喜交回權力，江戶幕府至此終告一段落。

就在德川慶喜「快刀斬亂麻」推動大政奉還之時，另一邊倒幕派的步伐從沒停止。薩摩、長州等藩軍隊會合上洛，只欠一個出兵的「大義」名分。倒幕派在十月八日拜託倒幕公卿中山忠能，與朝廷來個「裡應外合」，企圖獲得明治天皇頒令討伐江戶幕府的詔書。

中山忠能認為難得倒幕情緒高漲，為免夜長夢多，應趁這股熱潮消滅江戶幕府，而「討幕密詔」終於在十月十四日交予薩長兩藩。1 正當薩長兩藩大為振奮，著手倒幕之際，德川慶喜卻在同一天上奏大政奉還，猶如一盆冷水將倒幕派的熱火登時淋熄了。

學者佐佐木克則認為，與其說是偽詔，或用「模擬文書」形容更貼切。他認為朝廷向薩長兩藩交出這份「模擬文書」，在必要情況下，朝廷可保證發出同樣詔書。至少站在朝廷角度來說，是一個「進可攻退可守」策略。

♜倒幕派的殺手鐧「王政復古」

至於大政奉還後朝廷的反應，正如德川慶喜所料般不知所措。朝廷公卿雖然收回權力，但一時三刻也不知道該如何處理這燙手山芋，加上明治天皇年紀尚幼2，無法有效領導執政，只好在十月二十二日委任德川慶喜繼續處理緊急政務。

德川慶喜心知這樣的結果倒幕派一定不服，為了避免落人口實，於十月二十四日上奏請辭征夷大將軍。德川慶喜這招以退為進，朝廷果然擔心他乘機脫身走人，只好對德川慶喜辭職一事不置可否，暫時保留其將軍權力領導後續改革，並主持諸侯會議，廣邀全國諸藩共商國事。雖然名義上江戶幕府將權力歸還天皇及朝廷，但實際上仍然由德川慶喜繼續執政。

倒幕派被德川慶喜捷足先登，心裡很不是滋味。他們自恃薩長兩藩擁有西式裝備軍隊，認為應乘勝追擊，斬草除根以絕後患，藉機取代德川宗家成為新政權的核心角色。面對德川慶喜主導的諸藩聯政，倒幕派又豈會甘心？於是在台面下，與倒幕公卿密謀策動一場政變。

岩倉具視在京都外圍岩倉隱居，靜待重回朝廷時機，圖為岩倉具視幽棲舊宅。（圖／大塊文化出版提供）
岩倉具視在京都外圍岩倉隱居，靜待重回朝廷時機，圖為岩倉具視幽棲舊宅。（圖／大塊文化出版提供）

當倒幕派聯軍抵達京都後，岩倉具視召集薩摩、土佐、安藝、尾張及越前這五大強藩重臣，要求五藩協助推動「王政復古」計畫，將德川宗家排除於新政府之外。五藩之中薩摩藩及安藝藩本是倒幕派沒異議，土佐藩、尾張藩及越前藩卻屬於公議派，雖然三藩不希望德川宗家繼續把持朝政而同意行動，但三藩只想將德川宗家「降格」與諸藩並列，而非排除在外，因此積極為德川宗家爭取保留一席。

●本文摘選自大塊文化出版之《從名城讀日本史》


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