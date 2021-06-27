琴酒怎麼喝？4重點教你品飲它迷人之處

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文／鄭哲宇

琴酒透過蒸餾將原料風味封存調和於酒液之中，不同原料的香氣分子揮發的順序殊異，也讓琴酒氣味如同香水般擁有前調(Top Notes)、中調(Heart Notes)、後調(Base Notes)；前調大多是清新柑橘氣味，中調有著花果香氣，後調則是辛香料、植物根部、木質感或麝香。每款琴酒因為添加原枓、使用基酒、酒精濃度各自不同，品飲變化度也相當多樣，這正是琴酒迷人之處。

嗅聞氣味、品嘗口感、感受餘韻、加水二次品飲，接著決定自己偏好的飲用方式；過程與品嘗威士忌方式並無二致，最大不同便是琴酒除了純飲外，很多人選擇添加其他素材做成調酒來享受它。

每款琴酒原料不同，引出不同風味或口感。（圖／寫樂文化 提供）

香氣Nose

一開始聞到的味道是什麼？主要風味有哪些？酒精感比較重還是其他原料香氣明顯？是喜歡還是討厭的味道？能描述出類似什麼的氣味？

口感Palate

琴酒碰到舌尖的第一個感受是什麼？入喉的味道依序有哪些？停留在嘴巴中是什麼風味？

尾韻Finish

餘韻持續多久？是灼熱感多還是覺得回甘柔順？有什麼氣味殘留喉間？

二次品飲

加一點水稍加稀釋，除了降低酒精刺激感，彰顯其他氣味，並且使嗅覺與味覺不易因酒精麻痺外，酒液裡親水性或疏水氣味分子揮發程度也會改變，影響香氣表現。因此，二次品飲時能夠感受前後風味如何變化，什麼氣味變得明顯？什麼味道變得薄弱？

試著將琴酒含在口中數秒(至少五秒) 再吞嚥，有助於品味到更多香氣。

查看該款琴酒添加原料，是否對應到自己品飲到的感受？有些原料選擇是為了提供滑順口感，有些為了襯托出其他風味，每種素材的使用都不一定只能反映於具體明確香氣。在瞭解琴酒風味後，確認自己是否喜歡或者有興趣，再決定要怎麼飲用，可以搭配哪些杯飾。

琴酒整體風味特色取決於蒸餾師想帶給消費者如何的感受，但畢竟不像威士忌或葡萄酒經過時間洗鍊(部分熟成琴酒除外)，倘若能稍加瞭解瓶中的故事背景，亦是替琴酒添味的方式。有時候可以更率性，不需要喝得像鑑賞家每一滴鉅細靡遺，這款琴酒喜歡喝，那麼喝就對了。

（圖／寫樂文化 提供）

如何表現琴酒特色？

最常檢視以及表現琴酒特色的當然非琴湯尼莫屬；將琴酒加上一定比例通寧水稍加攪拌，調製方式相對簡易。琴湯尼的比例，琴酒與通寧水從1：1到1：4都有人偏好，但大多數的人會選擇琴酒和通寧水為1：3。隨著琴湯尼在餐飲市場大受歡迎，通寧水品牌與風味也愈來愈多，甚至還有通寧濃縮糖漿(Tonic Syrup) 能搭配使用。如果一杯琴湯尼有75％是通寧水，決定這杯酒好壞的關鍵就不單取決於琴酒本身，挑到適合的通寧水也相當重要。通寧水中的奎寧味道強弱、甜度高低、酸度差異、有沒有添加其他風味……都是琴酒選擇該搭配哪款通寧水的考量要素，有的組合能大幅提升層次表現，有的組合平庸無奇，有的甚至可能弄巧成拙。

裝盛琴湯尼的杯具選擇大致有三類：短杯(Rock、Tumbler)、長杯(Highball、Collins)、氣球杯(Copa、Balloon)。最多人偏好使用氣球杯調製琴湯尼，不僅可以加進更多冰塊感受暢快清爽，也能放入更多水果、花草、香料杯飾提升視覺享受，但被忽略過量杯飾會影響琴酒原來風味；口感、香氣過於輕柔的琴酒較不適合使用氣球杯，會有氣味散失太快的狀況。長杯比氣球杯容易拿取，也方便拿捏琴酒與通寧水添加比例；以短杯調製的琴湯尼在氣泡感和香氣嗅聞上都遠不如前兩者，但是對一般消費者而言方便取得，因此仍舊有不少人使用。

一度被評選為世界上最受歡迎經典調酒第二名的「內格羅尼(Negroni)」初始是以等量琴酒、金巴利苦酒(Campari)、甜苦艾酒(Sweet Vermouth) 加入冰塊攪拌；甘甜與苦澀之間的平衡讓人再三回味。2013年起，美國《飲(Imbibe)》酒類調飲專業雜誌與金巴利集團合作，於每年6月發起「國際內格羅尼週(Negroni Week)」並藉此為各公益平台籌募資金，同時也讓這款調酒變得眾所皆知。

各具香氣風味的琴酒接連問世，以琴酒為主軸的內格羅尼，搭配甜苦艾酒與金巴利酒的比例也需要跟著調整，才能表現琴酒特色，三者等比例組合適合杜松子感強勁的傳統琴酒，柑橘調性與花果香琴酒適合提高琴酒兩倍左右比例，提高琴酒並降低金巴利酒比例則適合草本與辛香料琴酒。如何在當中取得平衡和層次變化，最後仍取決於每款琴酒本身與飲用者偏好。

馬丁尼(Martini) 能表現琴酒特色的方式相對直接，與不甜苦艾酒(DryVermouth) 的組合十分有趣；大部分人選擇琴酒和不甜苦艾酒的比例為4：1或者5：1，在不甜苦艾酒淡雅草本與微量酸度的襯托下，琴酒原先的風味軸會被拉得更為寬廣。

（圖／寫樂文化 提供）

琴調：琴酒的選擇指標

根據國際葡萄酒與烈酒研究(International Wine & Spirits Research，IWSR )於2018 年針對歐洲市場的統計，售價在10歐元(約350元新臺幣) 以下的低價琴酒(Value Gin) 銷售數量占了總銷量19%，10到20歐元(約350～700元新臺幣) 的普飲款琴酒(Standard Gin) 占56%，20到30歐元(約700～1050元新臺幣) 的高級琴酒(Premium Gin) 占20%，30歐元(約1050元新臺幣) 以上的頂級琴酒(Super Premium Gin) 占5%，而高價琴酒銷售量正持續逐步攀升。

錢要花在刀口上，既然花錢消費，除了經由調酒師或朋友推薦，該如何挑選自己有興趣的琴酒？2018年，英國琴酒協會(The Gin Guild) 與部分會員酒廠合作，制定出「琴調(Gin Note)」，以供琴酒品牌簡易表達自家產品風味調性，方便描述出一款琴酒特色。歸類出六大分類風味：

（圖／寫樂文化 提供）

每一風味強度從1到10，每款琴酒的風味強度加總上限為3，並加上簡短描述。

自2013年開始主辦「杜松狂歡節(Junipalooza)」的英國琴酒基金會(Gin Foundry) 也整理出詳細的風味輪，十項主分類：草本(Herbal)、甘甜(Sweet)、堅果(Nutty)、根部(Rooty)、香料(Spiced)、柑橘(Citrusy)、果香(Fruity)、莓果(Berries)、花香(Floral)、青草(Grassy)，以及四十一種次分類對應到各種原料，提供琴酒愛好者辨識掌握風味調性。

消費者也能從琴酒瓶標上取得部分資訊，除了法規明定需要標註的酒精濃度及產地，有些琴酒會列出使用原料、風味介紹、品牌簡述等。不管怎麼挑選參考，最後仍舊要靠實際品飲決定自己喜不喜歡這款琴酒。

●本文摘自寫樂文化出版之《工藝琴酒全書》。