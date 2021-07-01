今晚吃什麼？葉怡蘭3款豆腐料理，陪你快手上菜
文／葉怡蘭
若要問我，世間無數食材中，最喜歡是哪道？我想豆腐絕對是其中名列前茅的一項。
其實並不是從一開始就傾心於豆腐的。早先，只是當作平日裡尋常無奇的一樣食物，未曾特別留心或偏愛；直到二十年前一趟京都旅行，清水寺一帶的小食攤裡，一道清清白白簡簡單單﹁湯豆腐﹂，應是真正逢上職人老鋪手作上品，加之異國異地滿心新鮮裡味覺特別敏銳吧！初嚐時雖覺樸素淡泊，然卻是越吃越覺幽香悠長地闊天寬。
──剎那間，味蕾記憶一路回溯到小時台南家裡，每日早餐桌上必定有的、清晨街上叫賣的流動豆腐攤上買來的那一方淨白板豆腐；盛在盤上橫直劃上幾刀、灑點蔥花淋點醬油，就這麼一筷子一筷子挾來就著熱騰騰的白粥下肚……平平常常親親切切，耐得十幾年吃下來從未厭膩，甚而因著太親密太貼近遂而未曾察覺這美味……
於是，就從當刻起，無可自拔戀上了豆腐，且還愛屋及烏，連其餘豆製品包括豆乾豆皮都一起上癮。
執著之深，不僅在外吃飯必點豆腐，自家餐桌時時都有豆腐料理身影，冰箱裡日日常備、一旦有缺便會陷入焦慮；且還什麼材料都想拿來和豆腐一起同燒，更神奇是幾乎都很好吃──讓我不禁想，如果把我曾煮過的豆腐料理列個清單，應該挺驚人的吧！
而長年烹調享用下來，越是深刻感受到豆腐獨樹一幟的魅力：乍看簡淡平易，卻因此全容不得敷衍，一旦不夠講究上選、便定然流於百無聊賴單調無奇；且一方面謙遜包容，各種食材都可與之同烹，實則內蘊深厚，和合共融裡，卻也從不曾被壓了搶了風采失了個性，反是海納百味後，更顯豐馥芬芳。
一次一次教會我，簡裡淡裡方能見無窮層次韻致的食、以至美之境界，咀嚼受用不盡。
二〇一八 5月18日（五）
● 青蔥蜂蜜雙味腐乳拌豆腐
● 蒜炒鹽麴香腸蘆筍花
● 泰式酸辣蝦湯
● 糙米飯
佐餐酒：
奧地利 Weingut Johann TOPF Gruner Veltliner Strass im Strassertal Kamptal DAC 2015 白酒
餐後甜點：水蜜桃切盤
話說，拌豆腐著實忙／懶主婦救星，三兩下就可上桌，真是太方便了！其中，尤愛以腐乳拌豆腐，只不過每次做時都會想，嗯，這算親子飯、還是原湯化原食概念？
家中常備兩種豆腐乳：椒麻與米豆釀口味。單吃時自可分開品嚐，但若是調醬，則最宜一起拌和，麻辣甜潤兼而有之，再美味不過！
青蔥蜂蜜雙味腐乳拌豆腐：豆腐乳壓碎成泥，調入醬油、麻油、幾滴米醋與少許蜂蜜拌勻，均勻淋於豆腐上，灑上蔥花，即可享用。
二〇一六 8月25日（四）
● 柚香泡菜拌豆腐
● 鹽麴鴨皮炒火龍果花
● 香菇筊白筍湯
● 白米糙米飯
佐餐酒：法國波爾多 Cha teau Haut -Batailley Pauillac 2008 紅酒
餐後甜點： 凱特芒果切盤
韓式泡菜、醬油、麻油、醋與柚子胡椒，是我頗愛的無敵涼拌組合，拌豆腐絕佳，拌山藥、小黃瓜也不錯，超簡單、超下飯！
難得買到火龍果花，試著剝出花瓣以日前作菜剩下的鴨皮簡單拌炒，口感爽脆味道清甜且帶著淡淡花香，好吃！
食譜
柚香泡菜拌豆腐：韓式泡菜＋柚子胡椒＋醬油、醋、麻油拌勻，均勻鋪淋於豆腐上，即可。
二〇一七 2月13日（一）
● 扁魚白菜滷豆腐
● 山椒小魚玉子燒
● 番茄蘿蔔乾金針菇湯
● 糙米飯
佐餐酒： 義大利西西里島Lumera Donnafug ata 2014 粉紅酒
餐後甜點： 柳丁切盤
扁魚是咱心目中的台南家鄉味，更是滷白菜的不二之選，比常見的蝦米、宜蘭風的蛋酥都更熟悉親切。與豆腐同煮，兩大心愛菜餚合體，扁魚之鮮與白菜之甘盡入豆腐裡，太滿足啦！
食譜
扁魚白菜滷豆腐：少許油爆香蒜頭、蔥段和扁魚，放入白菜續炒至出水，放入豆腐，加適量水與醬油，小火滷至白菜熟軟、豆腐入味，即可享用。
●本文摘自寫樂文化出版之《日日三餐，早‧午‧晚》。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言