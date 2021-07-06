夏日悶熱胃口差？蘿潔塔3道涼拌食譜，幫你消暑氣

在家防疫，天天煮菜煮到膩？ 《蘿潔塔的廚房》集結100道食譜、收錄超過900張示範步驟圖，教你如何讓家常菜更好做、更好吃、不出錯！（編按）

文／蘿潔塔

《五目涼拌菜》

材料

嫩薑絲 10 克

黑木耳 100 克

紅蘿蔔 1/2 條

小黃瓜 1 條

蒟蒻 120 克

青蔥 1 支

乾香菇 5 朵（先以溫水泡軟，香菇水保留）

豆皮 60 克

醬汁

醬油露 1 匙（10ml）

鹽巴 適量

白胡椒粉 適量

糖 1 小匙

白芝麻油 適量

純米醋 10ml

白芝麻粒 適量

作法

1. 蒟蒻切絲，加1小匙鹽、一點水搓揉，可除去腥味，再洗淨備用。

2. 將嫩薑、黑木耳、紅蘿蔔、小黃瓜、豆皮、事先泡軟的香菇切絲備用。青蔥切花，蔥白、蔥綠分開。

3. 鍋中放入芝麻油加熱，先將嫩薑絲放入鍋中爆香，放木耳、香菇爆香，這兩樣需要炒稍久一點，將水分炒乾

4. 加入豆皮、蒟蒻絲炒香，加鹽、白胡椒、糖調味，接著加入2大匙的香菇水（約30ml）。最後放紅蘿蔔、蔥白續炒。

5. 等到所有食材都熟了，關火，加入醬油拌一拌，將所有食材盛盤。

6. 稍微放涼後，再加入小黃瓜絲、淋上白芝麻油、芝麻粒、醋，拌勻即可。

塔塔幫你畫重點

將做好的拌菜放入冰箱冷藏2 小時，就是一道很好吃的涼拌菜。

《涼拌黑木耳》

材料

黑木耳 400克

薑絲 30克

辣椒 半條

青蔥（或香菜） 適量

醬汁

醬油 30ml

蠔油（或素蠔油） 20ml （依照各家廠牌調整鹹淡）

純米醋 60ml

白芝麻油 30ml （喜歡吃辣，可以加一點辣油）

三溫糖 20克

白芝麻粒 適量

作法

1. 將黑木耳洗淨瀝乾

2. 嫩薑切成絲狀，切蔥花備用。

3. 辣椒斜切，如果怕辣，切好後用溫水抓洗一下去籽，可降低辣度。

4. 起一鍋熱水汆燙黑木耳，去除木耳腥味。水滾後放入汆燙30~40秒即可撈起。

5. 立刻泡入冰水冰鎮

6. 將黑木耳、薑絲、辣椒、跟所有醬汁放入調理盆拌勻入味，撒上蔥花（或香菜）拌勻。

7. 做好的涼拌黑木耳可以馬上吃，也可放入冰箱冷藏2小時，口感更佳

塔塔幫你畫重點

木耳的品質會影響口感，塔塔選用野生的阿里山黑木耳（川耳），肉質偏厚，很脆，適合涼拌。

《手作涼皮》

材料

手揉基礎麵團 1 顆

（請見第204 頁，以500 克麵粉製成）

乾淨的水 500ml（洗麵用）

醬汁

醬油露 1 大匙

香醋 2 大匙

蒜泥 2 瓣

糖 10 克

冷開水 大匙

檸檬汁（可省略） 半顆

辣油（可省略） 少許

配料

紅蘿蔔絲 60 克

小黃瓜絲 60 克

香菜葉 少許

碎花生 少許

作法

1. 將基礎麵團放入乾淨水中，用手揉搓洗麵，並將混濁有如豆漿的洗麵水過濾出來備用。

2. 洗麵水加蓋，放入冰箱冷藏，讓澱粉慢慢沉澱，放一個晚上沉澱效果較好，濃稠度也好掌握

3. 靜置過後的會沉澱成兩層，只需要底下的澱粉，上面的水可倒掉。倒水時請緩慢但一氣呵成倒完，避免澱粉被攪動。

4. 底層的粉漿凝固了，變得比較硬，用鐵湯匙刮起底部澱粉，攪拌均勻。

5. 做出來的稠度若濃到像米漿，再加1 匙水調勻。粉漿可冷藏保存，但不要超過5天。

6. 在模具上刷一層油（多餘的油用廚房紙巾擦拭掉）。

7. 先將粉漿拌勻再舀起倒入模具。直徑23cm的模具約取一瓢半的份量，要上下左右輕輕搖勻成薄薄一層，並靜置凝固，才不會厚薄不一。

8. 水滾後放入蒸鍋，加蓋蒸約1分40秒。打開看到涼皮澎起來就表示蒸好了，接著續蒸第二盤。

9. 蒸好後立刻用冰水隔水降溫，或把烤盤倒放在水龍頭下沖涼，較好脫模口感也較彈牙。蒸好的涼皮可透光且非常有彈性。盛裝的盤子先薄刷上油避免沾黏。

10. 準備蒜泥，加入醬汁材料攪拌均勻。

11. 涼皮對摺再對摺，切成喜好的寬度放入碗中。

12. 紅蘿蔔切絲後汆燙20秒去除生味，連同小黃瓜絲、香菜葉、碎花生鋪上涼皮，倒入醬汁，最後再淋上辣油即完成。

塔塔幫你畫重點：

1.前一道的蒸麵筋，也可以切塊後拌入涼皮一起吃，兩種口感，超開胃的。做好的涼皮要當天吃完。

2.調醬汁時我用薄鹽醬油露，並加入半顆份量的檸檬汁，檸檬汁可視個人口味省略。

●本文摘自寫樂文化出版之《蘿潔塔的廚房》。