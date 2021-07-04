疫期去不了，但必存好據點！《台北多謝》 陪你一覽台北的意猶未盡

文／男子的日常生活

台北適合生活，也適合旅行，就算從沒來過，也不需因陌生而感到害怕，古錐的台味讓人很快就能適應；走沒幾步路，就有超級便利的商店；旅店旁總有幾間道地的家常小吃；喜歡咖啡的人，咖啡店選擇多到你恨不得定居台北；還有曾被荷蘭朋友形容成未來科技的捷運，台北不只交通便捷，就算旅行預算不高，也能玩得心滿意足。

延伸出了台北印象與台北特輯，希望能藉由不同形式的內容，分享更多視角的台北日常生活，也希望與台北初次見面的你，能透過《台北多謝》對台北有更多了解；更希望曾與台北相識的你，能每翻一頁都將留下新的回憶。

混蛋老闆果汁店 Hun Dan Lao Ban Juice Bar

「我要一杯不加糖的少冰混蛋汁。」騎車男子緩緩從車上下來，站到大姐前把錢給付了，很快果汁機攪拌的聲響停止了，客製的混蛋汁就做好了，男子隨即大口吸上，再滿足的離去。

已開業近40年的混蛋老闆果汁店，不是因為老闆很混蛋，而是這裡的果汁都能混著生蛋一起打，所以取名混蛋老闆果汁店。

不只能加蛋，新鮮現打的果汁也都能調整甜度與冰塊，小小果汁店懷舊門面在巷弄裡現在看來反倒特別新鮮，玻璃櫥窗整齊排滿了天然香甜色調，想再加什麼水果都能和老闆說，我想混蛋老闆果汁店儼然已是小區裡不可多得的健康飲品選擇，夏天喝是既消暑又營養。

我們喜歡坐在攤前老闆準備的小桌慢慢喝，那炎熱緩慢的時光，能回憶過往。

（圖／時報出版提供）

北門鳳李冰Bei Men Feng Li Bing

初見北門鳳李冰時，以為指的是台北北門，後來才得知是來自宜蘭北門，東部地方特色冰品來到台北東區裡轉眼也過了8個年頭，低調門面沒什麼裝潢，若不是有塊招牌寫著店名，路過還眞會以為只是一般住家民宅呢！

這裡的冰令我想起兒時常買的叭噗，特別綿密滑順，除了鳳李冰與荔枝冰只出單杯外，其餘口味皆能一次兩種混搭。自己最愛芋頭冰，因需每天一早以新鮮芋頭加糖加水現打製作，所以通常都會晚半個小時出場，綠豆沙也是。渾然天成的自然淸爽，一次將兩種口味送進嘴裡時，瞬間盈滿唇齒與鼻腔間，沒有太過濃郁香氣反倒顯得純粹，不只眞材實料給得也扎實，符合市井小民的銅板價，也是每次東區飯局結束後，最無經濟負擔的續攤首選。

（圖／時報出版提供）

以馬內利鮮魚湯 Emmanuel Fish Soup

早餐想吃碗熱熱的魚湯，在台北善導寺站杭州南路一段11巷內也有，狹小巷道裡有間總是熱鬧的小攤，由家族經營的以馬內利鮮魚湯已傳至第三代共同經營，40多年來菜單從沒改過，其中鮮魚湯搭炒米粉(或炒麵)最多人點，兩種主食都想吃就點綜合。

鮮魚湯使用吳郭魚新鮮現煮，清鮮魚湯和細嫩魚肉還入了九層塔葉好鮮好香，自己都等到最後才把九層塔夾進嘴裡，讓清湯多點香氣。雖然魚刺多，但熟客們都知道吐刺時不要墊衛生紙，直接豪邁地往鐵桌上放，待會店家好清理。點綜合麵會有麵與米粉各半，炒麵是白麵咬起來扎實有味；炒米粉用的是店家請製麵廠特製的粗米粉，淋上一點油醋與辣椒，更是豐富提味。

每次來都會發現獨食的饕客，點上一碗80元的鮮魚湯，再來一份炒麵或炒米粉，幾張桌位所有人並肩擠在一塊，不消10幾分鐘的時間就將魚肉與麵條嗑完，靜靜地吃，再靜靜地離開，當桌面堆滿了魚刺代表今日又是愉快滿意的一餐。

（圖／時報出版提供）

●本文摘自 時報出版之《台北多謝》。