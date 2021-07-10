林美香／細品不列顛人的畫像──《大不列顛兩千年》推薦序

文／林美香（國立政治大學歷史系特聘教授、國際合作處國合長）

第一次認識史壯爵士（Sir Roy Colin Strong），是在一九九六年。那時我剛到愛丁堡攻讀學位不久，正研究著英格蘭女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）的形象塑造，史壯所寫的《伊莉莎白崇拜：伊莉莎白肖像畫與盛典》（一九七七年），自然成為我重要的參考書籍，也是我認識他的第一本書。但他相關的著作實在不少，隨後我又讀了《藝術與權力：文復興時期的節慶》（一九八四年）、《榮光女王：伊莉莎白肖像畫》（一九八七年）、《都鐸與司徒亞特王朝：盛典、繪畫與肖像》（一九九○年）等書，盼能理解都鐸時期政治圖像、儀式與權力的文化，好讓我未來的研究能有一點點進展。

當時頗感無助的我，專注在自己狹窄的研究題目上，渾然不覺他也寫了《大不列顛兩千年》一書，而且就在那一年出版。若說當時跟不列顛的歷史有什麼交錯，就只有那年十一月末，愛丁堡的皇家大道（Royal Mile）上擠滿人群，伴隨著蘇格蘭風笛奏出的軍樂聲，熱熱鬧鬧地迎接「斯昆石」（Stone of Scone）進入愛丁堡城堡長期存放。這塊重達一百五十二公斤的石頭，原本是蘇格蘭歷代國王的「加冕石」，但在英王愛德華一世（Edward I）時，成了他擊敗蘇格蘭軍隊的戰利品，於一二九六年移至倫敦，嵌入西敏寺中英王王座的下方。過了七百年漫長的歲月，此石才重回故土。

這塊滿載著戰爭痕跡與蘇格蘭傷痛的石頭，得以回到故國，是當時執政的保守黨首相對蘇格蘭釋出的善意，盼能拉回日漸與倫敦分離的蘇格蘭民心。然而，我也見證了隔年（一九九七年）保守黨失勢，輸掉所有蘇格蘭地區的席次；工黨首相布萊爾（Tony Blair）風光上台，續展開重大政治工程——地方分權（Devolution）。兩年後（一九九九年）蘇格蘭有了自己的國會（Scottish Parliament），威爾斯與北愛爾蘭兩地亦成立議會（assembly），處理地方事務。史壯在首次出版《不列顛兩千年》時，還來不及見證這些與不列顛歷史密切相關的事。那麼，是什麼觸動這位藝術史大師、博物館館長，動筆寫下不列顛長達兩千年的歷史？又是什麼因素，使他在二十多年後決定增訂內容並再版此書？

在我看來，是相似的現實局勢與歷史關懷，促使他兩度出版本書，那就是從一九六○年代延續至今的不列顛認同危機（the crisis of Britishness）。隨著不列顛海外帝國地位的衰退，二十世紀中葉之後，不列顛內部出現裂解的態勢，威爾斯與蘇格蘭都有獨立的聲音，亦有支持獨立的政黨成立並獲得國會席次；北愛爾蘭的問題持續難解，在蘇格蘭迎回斯昆石的幾個月前，倫敦與曼徹斯特兩大城，還接連發生愛爾蘭共和軍（IRA）所策劃的炸彈攻擊事件。種種跡象看來，由多國族（nations）組成的「大不列顛與北愛爾蘭聯合王國」，很難繼續以單一的政府、國會與憲政維續下去。共有的「不列顛認同」，也面臨威爾斯、蘇格蘭、北愛爾蘭，甚至英格蘭國族認同的挑戰；「誰是不列顛人？」或「誰要當不列顛人？」似乎不再是一個簡單易答的問題。

一九九九年之後地方分權的實施，進一步證實了這個走向，同時間歐盟的發展，也加深不列顛內部的裂痕，史壯即親眼見證了二○一六年的脫歐公投，及其所帶來的各樣爭議與區域歧見。簡言之，四國族（英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭）及歐盟的問題，讓「不列顛認同」重新面臨檢視，而史壯選擇了從歷史觀照。他認為：「一個對自己的過去一無所知的國家，將失去它的認同。」於是，他在書中沿著歷史發展的脈絡，從西元一世紀羅馬人征服不列顛、一○六六年的諾曼征服、十七世紀「三王國」之戰，到一八○○年「聯合王國」的成立，清楚讓讀者知道「不列顛人」何時出現、何時成形？他的答案是在十八世紀末，那時不列顛已成為「單一民族國家，而這個民族便是不列顛人」。

但還有一項事實是超越歷史的。在他看來，不列顛的島嶼特性，即決定了群島上的人一直擁有集體的獨特性。他的第一章以「島嶼」為名，而且第一句話便說：「不列顛是座島嶼」；在本書最後一章他再度指出：「不列顛是座島嶼，它的歷史和認同都源於這項地理事實。」而且不論現代史家如何解構不列顛的概念或認同，這項事實都是無法抹滅的。換言之，不論四國族的個別認同有多強大，在過去與未來，不列顛認同仍然是超越個別區域的集體認同，而且能含納多元認同，如史壯本人既是英格蘭人，也是不列顛人，甚至在學術養成與政治傾向上，他主張自己是個歐洲人。

史壯以「不列顛是座島嶼」為開頭，無疑是向邱吉爾（Winston Churchill）的《英語民族史》（一九五六–一九五八年）致敬，這套四冊的大部頭著作，首卷即以「島嶼民族」（The Island Race）為名。在邱吉爾之後，尤其是一九九○年代以來，不乏各類以不列顛為主題的歷史著作，例如戴維斯（Norman Davies）的《群島：歷史》（一九九九年）。但史壯刻意不去讀這些學術性的作品，他希望能以敘事性的筆調，為學院外的大眾而寫，也寫給所有關心不列顛問題的讀者。他確實成功了，這本書讀來平易近人，章節安排大小適中，是本隨時可拿起、隨時可擱下，但又讓人真心想讀完的一本書。

其實，史壯並沒有在這本「歷史」書中掩去他做為「藝術」人的本質，每一章便如一幅畫，或是山水、或是城鎮，又或是戰爭場景，他總想讓你看到全貌，而非細枝末節。其中還有許多章節，他側重人物書寫，讀來便像一幅幅肖像畫，展露人物的生命樣貌、風格與色彩。如第二十七寫莫爾（Thomas More）、第三十二章寫莎士比亞（William Shakespeare）、第四十五章寫牛頓（Isaac Newton），第五十章則寫他向來非常關心的園藝，及著名的景觀設計師布朗（Lancelot Brown）；讀者也不可錯過第六十章的達爾文（Charles Darwin）。這些人皆非政治人物，卻在知識與文化上使不列顛歷史璀璨如銀河。不論是讀史或是讀人，讀者閱覽時不妨以觀畫的眼睛，細品每一幅畫作；或者，就把這整本書視為「不列顛人的畫像」！

●本文摘選自聯經出版之七月新書《大不列顛兩千年》推薦序。