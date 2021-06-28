疫情趨緩，別急著出門！居家必備「零接觸電子書」陪你好好充電！

近日新冠肺炎病例數逐漸趨緩，但在疫情完全解封之前更要沉住氣、待在家保護自己也保護他人。當自主「宅」在家成了多數人的「日常」，不妨趁這段好好把握時間充實自己！

不怕無聊的絕佳宅家良伴！電子書是你最優質的選擇

由於電子書「隨買隨讀」、「免取貨」等諸多特性，儼然成為新一代宅時光的好陪伴。

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若喜愛閱讀散文的讀者，由「台北文學獎」散文首獎得主洪愛珠首部著作《老派少女購物路線》絕不會讓你失望。洪愛珠筆下書寫的療癒飲食文學，在疫情期間讓閱讀化為一場暖心饗宴。

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（左起）《老派少女購物路線》、《聊天紀錄》、《愛我》。（圖／udn讀書吧提供）

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