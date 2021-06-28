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疫情趨緩，別急著出門！居家必備「零接觸電子書」陪你好好充電！

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
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近日新冠肺炎病例數逐漸趨緩，但在疫情完全解封之前更要沉住氣、待在家保護自己也保護他人。當自主「宅」在家成了多數人的「日常」，不妨趁這段好好把握時間充實自己！

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由於電子書「隨買隨讀」、「免取貨」等諸多特性，儼然成為新一代宅時光的好陪伴。

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（左起）《老派少女購物路線》、《聊天紀錄》、《愛我》。（圖／udn讀書吧提供）
（左起）《老派少女購物路線》《聊天紀錄》《愛我》。（圖／udn讀書吧提供）

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（圖／udn讀書吧 提供）
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