《羅生門：芥川龍之介小說選》──人性，比地獄還像地獄……

《羅生門：芥川龍之介小說選》選摘

文／芥川龍之介

〈蜘蛛之絲〉

【一】

芥川龍之介（公版圖片）

某天，佛陀獨自在極樂的蓮池旁悠閒的散步，池中綻放的蓮花朵朵晶瑩如玉，其中的金色花蕊不斷散放出無法形容的香氣，極樂正好是早晨。

不久，佛陀來到池邊停佇，倏地從遮蔽水面的蓮葉間看到了下界。這極樂蓮池的下方，正好是地獄底層，池水透明如同水晶，從這兒就如同拿著放大鏡，可以把三途河（註）與針山的景色一覽無遺。

佛陀的眼神注意到地獄的底層有個男子，與其他罪人在一起蠕動的樣子。這個男子叫做犍陀多，他是個殺人放火、壞事做盡的大盜賊，不過在佛陀印象中，他曾經做過一件善事。某一天，這個人經過一處森林時，看到有一隻小蜘蛛從路旁爬過。犍陀多立刻抬起腳，想把牠踩死。不過他突然心生一念：「不對不對，這蜘蛛雖小，卻也是一條生命。我這麼隨意取牠性命，也未免太可憐了。」於是便放了蜘蛛一條生路。

佛陀注視著地獄的景象，回想著犍陀多救蜘蛛一命的事，便想盡力救他脫離地獄，作為他行一小善的回報。所幸，佛陀往旁邊一瞧，翡翠色澤的蓮葉上，正有一隻極樂的蜘蛛掛在美麗的銀絲上。佛陀輕輕的取下蜘蛛絲，從晶瑩如玉的白蓮之間，將蜘蛛絲垂降到遙遠的地獄底層。

●註：傳說中的冥河，為陰陽兩界的分隔點。

【二】

這裡是地獄最底層的血池，犍陀多與其他罪人一起在血池裡載浮載沉。不論看向何處都是一片漆黑，隱約好像在黑暗中有個東西浮在血面上，結果是恐怖的針山在閃閃發光，看了別提有多膽戰心驚了。而且四周一片死寂，宛如置身墓中，就算偶爾聽到什麼聲音，也只是罪人微弱的嘆息。那些被打入地獄底層的人，受盡了各種地獄的酷刑，早已疲憊得連哭泣的力氣都沒有了。所以，儘管是大盜賊犍陀多也只能咽著血池裡的血，如同瀕死的青蛙般拚命掙扎。

但是，就在這個時候，犍陀多無意間抬起頭，仰望血池的上空時，卻看到從遠遠的天上有一條銀色蜘蛛絲，閃著一絲光線，彷彿怕人看到似的，悄悄的從黑暗中垂降下來。犍陀多一見此景，忍不住拍手叫好。只要攀住這條絲往上一直爬，一定可以脫離地獄。不只如此，若是順利的話，說不定還能爬上極樂世界去。這麼一來，就不用上針山，也不用浸血池了。

犍陀多如此尋思，立刻就伸出雙手緊緊抓住那條蜘蛛絲，開始拚了命的往上爬。他本來就是大盜賊，這種事從以前就很熟練。

但是，地獄與極樂之間，相距何止數萬里，就算他再怎麼心急，也沒那麼簡單爬得上去。果然爬了一陣子之後，犍陀多已經筋疲力盡，一步也攀不上去了。他進退兩難，所以打算喘口氣，懸吊在絲的中央，眺望遠遠的下界。

這才發現他拚了老命爬上來果然有價值，剛才自己浸過的血池，不知何時已經隱藏在黑暗的地底，而且發出微光的針山也在腳下。照這方法繼續往上爬的話，逃出地獄也許並非不可能。犍陀多雙手纏緊蜘蛛絲，用到地獄這麼多年不曾發出的聲音，笑著說「好極了！好極了！」但是，他驀然發現，蜘蛛絲的下方，無數的罪人正如同螞蟻的隊伍跟在自己後面，卯足了全力也在往上爬嗎。犍陀多見到此景，既驚又怕，一時間像個傻瓜張大了嘴，只有眼睛能轉動。那條蜘蛛絲那麼細，自己一個人爬都快斷了，怎麼可能負荷那麼多人的重量呢。萬一中途斷了的話，連好不容易爬到這麼高的自己，都得跌回地獄裡去。如果真發生這種事那就糟了。就在他這麼想時，成千上萬的罪人們成群結隊的從黑暗的血池底蠕動著，沿著亮光的細蜘蛛絲往上爬。如果不想點辦法，蜘蛛絲一定會從中央斷成兩段，掉到無底深淵去。

於是，犍陀多大聲喊叫：「喂，罪人們，這條蜘蛛絲屬於我，你們是從哪兒打聽爬上來的？快下去、下去。」

就在這當兒，原本穩固的蜘蛛絲突然從犍陀多垂掛的地方，啪的一聲應聲而斷。所以，犍陀多也撐不住，一轉眼間便被風捲走，像陀螺一般轉呀轉的，倒栽蔥似的落進黑暗中。

只剩下短短的極樂蜘蛛絲垂掛在無星也無月的空中，兀自發出閃亮的微光。

【三】

佛陀佇立在極樂的蓮花池旁，自始至終旁觀了這段過程。見犍陀多如同石頭般沉入血池底時，他露出悲傷的神情，又再開始踱步。犍陀多缺乏慈悲，只想自己脫離地獄，因而受到懲罰，再度跌回地獄。從佛陀的眼光看來，一定覺得他卑鄙無恥吧。

但極樂蓮花池的蓮花一點也不受到這種事的干擾，晶瑩如玉的白花在佛陀腳邊搖曳著花萼，金色花蕊不斷散發出難以言喻的香氣。極樂也已經接近午時了。

—〈蜘蛛之絲〉，最初發表於兒童文學雜誌《赤鳥》，一九一八年七月創刊號

●本文摘自好讀出版之《羅生門：芥川龍之介小說選》。