想跟林黛玉、賈寶玉一起PLAY嗎？朱嘉雯《我們來玩紅樓夢》7/1新書動感上市！

文／聯合文學編輯部

★朱嘉雯此次化身為親切幽默的說書人，精挑細選《紅樓夢》中與青少年生活相近的段落，帶領青少年徜徉於大觀園世界！

★本書適合大小朋友一起閱讀，是認識經典文學、提昇性情教育最佳的家庭讀物！

這裡有一座移動的城堡，乘載著天上人間唯一的大觀園，讓你慢慢飛升起來！

原本要去補天的大石頭，被和尚和道士變成了一塊美麗的小玉石，下凡經歷了一趟世間的歡喜與悲哀之後，寫了一本小說讓人們沉浸在有趣的故事中，以及美好的生活裡，這本小說叫做《石頭記》，也就是《紅樓夢》。在這裡你可以和書中人物一起生活、一同呼吸，共享宴飲、體驗華服、品味戲曲古樂、賞玩如詩如畫的園林藝術景致⋯⋯。

朱嘉雯老師此次化身為親切幽默的說書人，精挑細選《紅樓夢》中與青少年讀者生活相近的段落加以發揮述說，輕鬆帶領青少年朋友們徜徉於大觀園的豐盛世界，在不知不覺中穿入故事人物的內心世界，感受他們的歡喜與悲哀！

一、會說話的大石頭

很久很久以前，天上的火神和水神打了一架！因為彼此纏鬥得太激烈了，竟然把天空打破了一個大洞啊！後來有一位非常仁慈的女神，她名字叫「女媧」，女媧立志於是要將天空這個大洞補好。

她親手煉製了三萬六千五百零一塊美麗的大石頭，用來彌補天上的空洞，可是卻單單剩下一塊沒有用，並且將它拋棄在大荒山下。

這塊石頭知道自己被拋棄了，心裡很難過！它覺得是自己沒有用，才會落選。眼看著眾兄弟們都很榮耀地登上高空去完成了補天的神聖使命，只有它單獨被拋下，於是每天每夜痛苦地嚎啕大哭！

有一天，它又不自覺地悲傷起來，淚眼矇矓中，遠遠地看見有兩個人朝它這裡走過來。等到這兩個人走近了，才發現是一個和尚，而另一個卻是道士！這兩個人啊，就像神仙一般飄逸，一路說說笑笑，走到了大石頭邊，並且一同坐下來，很高興地說著那雲霧飄渺的仙山裡住著神仙的故事，然後又說到人世間有許多榮華富貴的享受，大石頭聽了他們所說的話，內心激動不已！一時忍不住竟開口說話了！

「兩位大師，你們看我長得這麼粗大笨重，因此請原諒我不能向你們行禮了。你們剛才講到人世間有多麼的榮耀和繁華！我聽了心裡好羨慕啊！可否請你們帶我到人世間去遊歷一番？我很希望能在那裡享受幾年美好的時光。」

這兩位仙師聽見大石頭開口說出這樣的話來，不由得笑了：「石頭啊！你只知道人世間可以享受，卻不知道作為人，他也有很苦的時候，簡單地說，在人世間永遠沒有達到完美的一刻，而且所有美好的事物都叫我們等了又等，即使有一天真的讓你等到了，恐怕也沒有那麼好的滋味了。」

兩位仙師說了那麼多，無奈這大石頭根本聽不進仙師說的話，它就是決定了要下凡。於是那和尚只好答應它，而且說著說著就開始變起魔術來了！他們將大石頭變成了一塊小巧可愛、晶盈剔透的美玉，並將它放在手掌上，美玉便不停地散發著亮麗的光輝！真是美得人見人愛呢！

石頭發覺自己已經脫去了粗笨的外貌，幻化成一個美麗的寶物，心裡高興極了！立刻問兩位仙師：「大師，謝謝你們！請問你們預備將我帶到哪裡去呢？」那和尚說道：「我們要帶你到這世界上最文明的國度，和最富有的地方去。」大石頭還是不明白，又問道：「那這個地方究竟是在那裡呢？」和尚很神祕地笑著說：「你先別問那麼多，跟我們走，到了那裡，自然就明白了。」

兩位仙師將大石頭變成了美玉之後，究竟將它帶到哪裡去了呢？它在那裡又會遭遇到甚麼樣奇怪的經歷呢？

欲知更多《紅樓夢》的趣聞軼事，請密切關注──朱嘉雯《我們來玩紅樓夢》。

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