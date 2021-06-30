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張祖詒先生103歲長篇力作《嶗山悲歌》 大時代刻骨銘心的愛情傳奇！

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《嶗山悲歌：國族讎恨下一對情侶淒涼結局的故事》 作者：張祖詒 出版社：聯合文學 出版社：2021年6月30日
書名：《嶗山悲歌：國族讎恨下一對情侶淒涼結局的故事》
作者：張祖詒
出版社：聯合文學
出版社：2021年6月30日

文／聯合文學編輯部

華語文壇重磅之作！刷新金氏世界紀錄「最年長男作家」！

103歲長篇力作，展現刻骨銘心的愛情傳奇！

張祖詒先生以百年所見所聞作為寫作背景，刻畫國族讎恨下，一對青年情侶淒涼結局的故事。

一段非典型的完美愛情故事，一齣感天動地的人間悲歡劇，大時代命運交織的「仁和之戀」。

民國初立、混亂不堪的時代，兩個顯赫官宦世家的後代趙厚仁與孫用和因一笑結緣，長大後又在中學相遇，因著共同對文學的喜好滋長出愛苗。

趙家在青島嶗山有座小屋叫「嶗山小築」，四周景色幽美宜人。某回兩家相約到此一遊，山海美景當前，厚仁與用和情之所至，立下了山盟海誓，但願嶗山作見證、賜給他們幸福！

隨後兩人相偕赴美求學，緊接著日本發動侵華戰爭，他們熱烈參加海外抗日愛國運動。怎料蒼天無情作弄，用和成為日籍流浪漢魔掌下的無辜受害者，命運從此拆散一對堅貞不渝的戀人，讓他們飽嘗相思之苦。直到中日戰爭結束、和平出現曙光的時候，這對相愛的情侶終於迎來重逢的契機⋯⋯。

《嶗山悲歌》用愛情小說體裁，藉不同角色間的對話來探討宗教、因果循環、宇宙奧祕、人生價值等問題。情節不僅令人動容，亦發人深省。

二十世紀前半葉，日本軍閥的侵華戰爭造成無數家破人亡、妻離子散，其中青年情侶慘遭良緣破滅，甚至喪失生命者不勝枚舉。本書作者，親歷那個殘酷的時代，目睹或耳聞在戰亂中無數戀人的生離死別，那股冤魂奏出的哀歌，迴盪在記憶中不能忘卻。作者以一貫不尚浮誇而重樸實的寫作態度，借書寫向他們致以沉痛的哀思和悼念。

推薦序──結於情者深：趙厚仁與孫用和「生不同衾，但死可同塋」　◎李瑞騰

《嶗山悲歌》寫民初趙孫二官宦之家兒（趙厚仁）女（孫用和）的情愛受挫重創故事，大背景是從民國建立到八年抗戰（二戰）結束，場景從中國（北京、上海、青島、鄭州等）到美國（紐約、綺色佳、緬因州）、北歐的瑞典等地。

《嶗山悲歌》，愛到入骨，深嘗愛的滋味，也備嘗相思之苦。他們的愛情都受到摧折。《嶗山悲歌》先是用和在紐約為日籍街頭賣藝青年強暴，自戕未成，遁至瑞典為修女，最後竟得子宮頸癌，後是厚仁在嶗山與該日人相遇鬥毆，擊斃之，卻遭日軍嚴刑拷打幾至五臟俱裂。

●本文摘自 聯合文學 出版之《嶗山悲歌：國族讎恨下一對情侶淒涼結局的故事》。


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