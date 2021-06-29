你知道「肯納症」嗎？打造肯納莊園友善環境，從正確瞭解開始

文／財團法人台灣肯納自閉症基金會、張瓊齡

肯納青年就在你我週遭：社區裡潛藏的肯納症者

肯納基金落腳行義路後，逐漸為街坊鄰居所知，也有少數鄰居主動表達想來當志工。但大多數的鄰人們雖然知道這是某種公益性質的基金會、會有些不太一樣的青年和家長經常出入，但多半搞不太清楚基金會在做什麼、肯納青年又是什麼樣的族群。

基金會斜對面，「明山宮1」公車站牌旁，有家連鎖便利商店，是鄰近區域唯二的兩家超商之一。超商開張後，因為地利之便，自然地成為附設在基金會內的小作所「行義坊」某些學員的愛店。一些自己通勤、無須家長接送的學員，一下公車，都會先步上幾個臺階轉進店裡晃晃，買些點心飲料。店長與店員都清楚這些學員來自對街的肯納基金會，但他們自己從來沒有機緣跨越馬路，踏進基金會那扇總是開放著的窄門，也不甚了解這些客人的特質。

這樣相敬如賓的關係，一直維持到有一天，基金會主任周嘉瑜被請到便利超商去為止。

有位功能「好」的學員，竟聰明到把過期食品拿到便利商店去更換同類新品，自以為做得天衣無縫，也不知道這樣偷天換日過多少回，但終究還是被發現了。一開始店長想要報警處理，這畢竟是觸法的事。但經過周主任一番誠懇地解釋，店長終於了解肯納症者的特質、他們單純而直接的思維邏輯，而且沒有犯罪意圖後，決定不去報案，他也不願這位學員就這樣留下案底。

緊接著，店長露出傷腦筋的表情，有點不好意思地說，有個問題想要請教周主任。這下子，換周主任好奇了。

「店裡有個四年資歷的員工，一直讓我們很傷腦筋。他很神奇，可以記住附近社區所有常客的會員編號，只要客人到櫃檯結帳，完全不用多說，他立刻就輸入正確編號幫客人累積消費點數，客人都覺得他超貼心，尤其是上了年紀的客人，覺得我們這家店服務特別好。可是，他只專注在某些工作上，怎麼教他、勸他就是沒法改善，連帶造成其他同事的工作負擔，跟同事也都處不來，除了我之外，幾乎沒辦法跟其他同事好好共事。本來他在另一家店服務，之所以被調到這裡，就是因為人際問題，現在連這間店也快待不下了。他會不會也是一個肯納症患者？」

聽完店長舉的許多實例之後，服務肯納症者十多年的周主任幾乎可以確定，這是一位隱藏版的肯納症者。因為功能「好」，智力沒問題，因此能夠順利求學、求職，或許家人從來也沒帶他去做過鑑定，頂多覺得他個性比較怪、難相處。但問題是，在他的人生當中，往往會不斷上演類似的就職又離職的場面。這位超商店長在毫不知情的情況下，可以包容他四年，肯定他的優點，堪稱奇蹟，而經過周主任「鑑定」與「肯定」後，店長本人也對自己能夠獨排眾議和肯納症者相處、欣賞他的優點，露出自喜的神情。

類似這般，時不時為民眾解惑、非正式幫忙做鑑定，或者接獲民眾來電，詢問各種跟肯納症相關的社會福利資源及轉介問題，也是肯納基金會提供的服務內容之一。然而，主動地為肯納症者創造機會，讓他們有機會被看見、被了解，讓他們的在場能夠成為社會裡的自然常態，才是當初創立基金會的積極目標。

持續走出去，讓肯納症者被看見

行義路便利商店這個溫馨的實例，讓我們看見，經過溝通與認識，便能進一步理解肯納兒的特性、了解他們實際上並無犯罪的惡意。同時我們也看見，社會上的確有人即使不知情，還是能夠肯定並善用肯納兒的優點。那麼，如果能夠再多一些認識與接納，以及多了解一些和他們的互動之道，肯納症者必定有更多機會扮演適當的社會角色，參與社會並為人群做出貢獻。

除了持續地為肯納症正名之外，對於基金會來說，讓社會大眾多了解肯納症者最直接的方式，就是主動創造機會；基金會接受雙北市政府社會局委託經營的六個小作所，將近一百二十位學員，每人每個月最基本會被安排參與兩次社區適應活動，只要持續走出小作所、來到戶外，就能夠被看見，一旦被看見就有機會被多理解一些。

所謂的社會適應，以董事長彭玉燕的話來說，就是由教保老師帶著肯納青年出去吃喝玩樂，讓他們看看社會，同時讓大眾看看他們。至於「社會適應的場所」，可以近到只是在小作所鄰近的公園走走晃晃、曬曬太陽、做做運動，也可以是透過大眾交通工具在大臺北各地區活動，當學員們持續地走出去、被看見，旁人看多了，也就越來越不會有異樣的眼光了。

近二十年來，社會大眾對於心智障礙者的接納度，的確是有改變，這跟家長們與特教體系，攜手不斷促進特殊需求青年們走出去，大大有關。另一種社會接觸，則是應企業界或社區各界的邀請，讓肯納青年們以鼓樂表演的方式做公益演出，或是應邀參加公益性質的園遊會擺攤曝光。此外，只要每創立一個新的小作所，執行長張素媚總會帶著小作所的社工員去做鄰近的社區拜訪，讓所在社區的里長、警察局、店家認識，也是主動爭取被認識、熟悉他們的機會。

你所不知道的肯納兒

「看我看我，我唱歌給你聽！」

「阿雰，你看我，我表演周蕙的〈眼睛〉給你看﹗」

在肯納小作所「新店工坊」的均均，隨身總是帶著耳機，經常一個人沉浸在音樂世界裡，見到他的時候，經常是自顧自地哼著歌，他也確實有一副好歌喉。均均的外型白皙壯碩，就像一般肯納症者一樣，對於食物有自己的偏好及固著性，不會主動運動。家長常需要結合教保老師的力量、與肯納兒鬥智，才能讓他們在不知不覺中接受比較健康的飲食，並透過各式律動課程維持體態不過胖。然而在性情上，均均卻又一反大多數人對肯納自閉症不理人的既定印象，他不但會主動與他人打招呼，不怕生，而且最喜歡唱歌或表演模仿給喜歡的對象看。均均特別欣賞短髮女生，活潑的他也不斷在認識新朋友。只是，他有個「小小的煩惱」，那就是他常常很想模仿或唱歌給喜歡的朋友看，但是對方並不一定都能夠立刻給他回應。

剛開始均均會很生氣，強烈希望對方可以專心聽。經過長時間的人際互動後，他多少還是學會了等待及尊重，比較能夠耐心等待對方忙完之後再看他表演，也知道當他人正在說話，就沒辦法立刻回應。

如果你在肯納的新店工坊附近看到有人在碎念︰「他在忙，我要等待。」然後在等待之後，很開心地表演或唱歌給某人看時，說不定就是遇到均均囉！（註：更多關於均均和均均媽的故事，請見本書第六章「團結力量大——為肯納莊園不顧一切的各界人士」。）

●本文摘選自心靈工坊出版六月新書《孩子，我要和你一起老去：打造愛與夢想的肯納莊園》。