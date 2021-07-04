邱常婷／故事將關乎一個流傳已久的傳說——消失的《哨譜》

《哨譜》，武學祕笈亦是長生不死記載之書，是小說中的「小說」，也是一則寓言：追尋傳說、成為傳說本身，亦或者，成為訴說傳說之人！懷抱理想之人終將面臨的掙扎與幻滅，融文學、武俠、奇幻、想像、歷史於一體的獨特敘事（編按）

文／邱常婷《哨譜》精彩節錄

《哨譜》原為柳不是與施無言合作的長篇敘事，但有隱密消息指出，《哨譜》其實是施無言年輕時投稿文學獎的短篇小說〈哨童〉擴寫而成，〈哨童〉基於各種原因未能得獎，紙稿被棄之時由於工作人員的怠惰未攪成碎紙，便被柳不是雇的幾個尋訪鄉野奇談的龍山乞兒拾去，輾轉交到柳不是手上。

柳先生當時在他臺北華陰街的住處閣樓與人摸麻將，打著赤膊嘴叼白長壽，整閣樓端的是雲裡霧裡看不清，柳不是偏要一手擎施無言的〈哨童〉一面摸海底，別人就當他沒在專心， 他更裝自己連摸牌也結巴，把牌的好處壞處摸遍，再顫抖抖捏進自己兜裡，這時同是四人裡的一個老頭子，是柳不是的曾祖父，他見狀掀桌咒罵，柳不是與其餘二人便攥著口袋金錢咚咚咚直奔下樓，此時柳不是手上還拿著施無言的短篇小說，無巧不巧，看見〈哨童〉裡小桃子唱的山歌段落，恨恨罵了一聲，居然就連滾帶爬落到閣樓下，撞得腦袋瓜子凹進一塊。

後來，柳不是好容易找到施無言，請他到咖啡館喝茶，柳不是憤憤拍桌，居然氣得連結巴都沒有了：「這山歌段落不是《鐵齒銅牙紀曉嵐》裡的嗎？」

施無言當時很年輕，約莫二十出頭，已經是個啞子，他在杯下水霧上寫：是啊。

「你還是啊？這⋯⋯這樣寫，用人家的東西，無不無聊啊？」

施無言聳聳肩，寫起菜單：那是中國晉北民歌，很多地方其實都有。

柳不是道：「還是無聊嘛。」

施無言寫：我太寂寞了。

「什麼？」

施無言再寫：太寂寞，有時看看電視，看見喜歡的句子，想寫在小說裡，看有沒有讀者知道，連繫上我，可以一起討論電視劇劇情。

柳不是聽了大驚，想這年輕人文字算有丁點文采，可惜是個神經病，怎會有人用如此迂迴的方式徵友呢？

「你⋯⋯你就為了找《鐵齒銅牙紀曉嵐》同好，寫這樣一篇小說嗎？」

施無言遲疑了一會，寫下：是啊。

柳不是嘆了一口氣，不知是無奈、妥協抑或其他，他開始對施無言說話，評論他的〈哨童〉，告訴他這故事似乎還沒有結束，只是一個巨大事件的開端云云，他一面說一面加進了自己的揣想，施無言靜靜地聽，不時在菜單上繼續塗塗寫寫。從那一天起，柳不是就經常約施無言來咖啡館「說話」，通常是柳不是嘰嘰呱呱地說，施無言皺著眉頭聽，同時在菜單上塗塗抹抹，這就是兩人風雲際會的合作開始，也是〈哨童〉由一篇從文學獎競賽中被淘汰的短篇小說，搖身一變成為眾人傳看的長篇《哨譜》起因。

在當時，說書圈子裡還流行著師承，不過沒人想拜柳不是為師，倒是施無言有一個徒弟，由於年紀太輕了，沒人把他當一回事，只知道他姓羅，管他喊小羅。

這小羅與施無言的相識暫且按下不表，回說自從柳不是與施無言合作寫書，施無言將柳不是腦海中關於哨童的猜想與自己的意念合二為一，寫成了驚心動魄的小說，柳不是原本想找正經的出版社出版此書，但施無言希望兩人合作的第一本書可以以特別的方式保存下來， 於是當時他們自己找了印刷廠，一共印製五百本《哨譜》，古怪的是，那五百本《哨譜》上市後盡數售完，卻在一個月後消失無蹤。

所謂消失無蹤，即是連親自購買《哨譜》的讀者都發現，原本還擺在書桌上剛讀完的《哨譜》，隔天就不見蹤影了，假如有個小偷，他也真是等人將書讀完了才把書偷去，柳不是聞言與施無言商量趕緊再印，彼時人們都被買不到書的焦慮與好奇給逼瘋了，人人都在找讀過《哨譜》的人問他們故事內容如何，而讀過的人也極盡所能描述他所記得的內容，儘管無法字句不差，大概情節也不會錯得太離譜，就這樣，《哨譜》得到空前的成功，甚至在各個讀者的口中長成另一副樣子，如此，這就得罪了說書與立書人圈子內的幾個大老，他們批評《哨譜》譁眾取寵、不夠真誠，刻意用噱頭與不足印量來吊人胃口，大老們群體抨擊這種行為，以至於柳不是被逼著離開了他說書的街頭，施無言在某種程度上，可以說是非常喜愛自己的這位好友，在得知了柳不是的遭遇以後，施無言下定決心毀掉他們的作品。

施無言的做法很簡單，他向外發出公告表示《哨譜》將與大出版社合作，印製兩千本， 不夠也會再加印，這次人人都讀得到。

他眼中浮現冷黯之色，開始下筆如驚風，只不過，從這一回到往後的千千百百回，施無言運筆墨跡都用上了更多「點」法，也就是把柳不是那些支支吾吾的刪節號加上去，於是乎，不僅整本書增厚增高、印刷成本增加一倍，也讓諸讀者苦不堪言。

從那之後，施無言與柳不是成為他們圈子裡的罪人、叛徒，但也毫無疑問地，他們合作的作品版權成為出版社與出版社之間爭奪的獎賞，兩人失蹤前正為了尋找新作的素材閉門苦讀，據聞，故事將關乎一個流傳已久的傳說。

●本文摘自聯經出版之《哨譜》。