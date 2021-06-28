打破刻板迷思！內向人該如何成為超級業務員？

文／寶鼎出版編輯部

說到業務員，給人的第一印象不外乎開朗、健談、積極，還得有軟磨硬泡的厚臉皮。但難道怕生慢熟、情緒敏感、容易緊張結巴的你，就不適合當業務嗎？日本知名「沉默業務員訓練師」渡瀨謙打破刻板迷思，明確指出其實具有內向特質的人，最有潛力成為超級業務員！

渡瀨謙結合自身經歷及指導超過萬名業務員的心得，獨創「階段式業務推廣法」，將業務推廣過程整理成六大步驟，不炒氣氛、不高談闊論、不強迫推銷，幫助內向的你將容易吃悶虧的短處化為優勢，不在客戶面前狂刷存在感也能單單成交！

【六大階段業務推廣法】讓你的內向特質用對地方：

・階段1開發新客戶

Ｏ 抱持平常心，找尋對商品有需求的客戶，不顯露急迫的「推銷味」。

Ｘ 一心只想賣出東西，講話口氣親暱裝熟，不斷拜託客戶。

・階段2破冰

Ｏ 有技巧地挑選話題，想辦法「讓客戶一直說話」，卸下客戶心防。

Ｘ 只想炒熱氣氛，不斷講著笑話，讓客戶根本沒有開口的機會。

・階段3探詢

Ｏ 目的明確，用三個問題引導客戶說出真心話，精準掌握客戶期望。

Ｘ 提問漫無目的，只想從客戶口中聽到「我要下單」，無法找出客戶的「隱性需求」。

・階段4簡報

Ｏ 善用探詢時掌握的資訊，打造只提供必要資訊、最適合客戶的重點簡報。

Ｘ 提供千篇一律、資訊過多、說明太冗長的簡報，根本沒回應客戶想解決的問題。

・階段5收尾

Ｏ 為猶豫的客戶排除不下單的理由；對於不下單的客戶，不緊迫盯人，果斷列入跟催名單。

Ｘ 眼中只有還不下單的客戶，在對方面前狂刷存在感、死纏爛打展開強勢說服及推銷。

・階段6跟催

Ｏ 瞭解客戶情況，保持良好互動關係，將客戶清單分等級並視覺化管理。

Ｘ 只是按表操課去拜訪清單上的客戶，沒有積極更新個別客戶現況及下單意願。

只要掌握每個階段的訣竅，就能吸引訂單主動找上門，讓「內向個性」成為你最好的績效武器！

●本文推薦好書為寶鼎出版之《內向又怎樣，不刷成就感也能成交！》。