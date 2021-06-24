全球最大音樂串流平台首本傳記　《聲入Spotify》創業歷程全紀錄

文／寶鼎出版編輯部

在Spotify出現之前，沒人想得到既可以免費提供合法音樂，又能從中獲利的方法；用戶首度享受到獨一無二的音樂體驗，藉由量身打造、自動根據喜好建立播放清單的服務，人們更容易接觸到新創作者以及新歌。其中最令人驚豔的，是Spotify流暢且近乎毫無延遲、音質還能維持一定水準的技術，甫推出便風靡了整個科技圈。

Spotify這家歐洲最大的科技企業在2006年成立於斯德哥爾摩（Stockholm）南方的羅斯韋德（Rågsved），並在2019年秋季一躍成為全球最大的串流音樂服務商。其服務涵蓋79國，用戶更超過2億3000萬人。它在華爾街的估值約是2700億克朗，與大名鼎鼎的H&M集團並駕齊驅。Spotify已然成為新興的瑞典跨國企業之一。然而它成立的前十多年，這些成就並沒有為它賺進一絲利潤。在那段戲劇性的旅途中，Spotify究竟經歷了什麼？

（圖／Unsplash）

《聲入Spotify》是描寫這家充滿謎團的新創企業如何成長至全球最大企業，並在華爾街上市的非官方傳記。自學起家的電腦迷丹尼爾．埃克（Daniel Ek）與共同創辦人馬丁．羅倫特松（Martin Lorentzon），究竟是在什麼時候開始和投資家進行交涉，集結成員並奠定技術的？本書將探索這些英雄不為人知的足跡。另外，本書也試圖查出，為什麼就連將Spotify視為眼中釘的唱片公司與史蒂夫．賈伯斯（Steve Jobs）這位強敵，最終也會搭上Spotify免費暢聽音樂這項願景的順風車。

2018年8月，Spotify曾對商業媒體開放辦公室。當時也到場參加的作者詢問丹尼爾．埃克，讓該公司發展成為大型企業的關鍵因素究竟為何。

「我認為有兩項因素。」他回答。

「其一是，我們在其他人還沒動作的時候，就押寶免費增值（freemium）。而這也引發了軒然大波。」

「其二，我們從瑞典起家，驗證了本身的商業模式，接著拓點至更多的歐洲國家，之後才在一個又一個國家自然而然地發展。拜此之賜，最終我們才有辦法讓音樂產業承認這種模式具有前景。」

《聲入Spotify》的內幕故事鼓舞人心，它描述一群瑞典人如何克服種種難關，構建了全球最大的音樂串流服務。它更是一個關於如何以堅定的信念、不凡的意志與宏偉的夢想，挑戰世界科技巨擘的故事。

●本文推薦書為寶鼎出版之《聲入Spotify：瑞典小新創如何顛覆音樂產業商業模式，改變人們收聽習慣？》。