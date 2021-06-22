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奚淞《給川川的札記》，川川絕對是你2021年該刻進你心底的名字

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
即日起於聯合文學合作的獨立書店內，凡是購買《給川川的札記》+《封神榜裡的哪吒》+$NT$80即贈「剪紙傳愛」馬克杯乙個。（圖／聯合文學出版社提供）
即日起於聯合文學合作的獨立書店內，凡是購買《給川川的札記》+《封神榜裡的哪吒》+$NT$80即贈「剪紙傳愛」馬克杯乙個。（圖／聯合文學出版社提供）

文／聯合文學編輯部

川川絕對是你2021年該刻進你心底的名字。

◆白先勇長文推薦：川川就是奚淞自己，這部札記記載奚淞的「精神之旅」，更是他剖心瀝膽的靈魂「懺情錄」。

一本傳愛之書，記寫人的嚮往與生命思維，只為傳述一份人生的變化和感動給你。

從朝曦到日暮，由青春到年老，縱然人生情境如萬花筒般紛陳千萬現象，一個「愛」字卻始終傳遞，並且雕造、成就了我們心靈的面貌。

吾人出生於愛；隨順並歸依於愛；歷經種種礙難與困縛，盼望終究能成全於愛。

川川，即或人生有時不免孤獨，我總信賴生命會聯結生命，而人畢竟是要與人相依相存的。

川川，活著真好！

◆什麼是死、什麼是生？如何解釋心靈的渴盼、苦惱和無止境的嚮往？

奚淞創作於三十五年前的系列札記，呈顯他對生命存在問題的特殊洞達與感謝心情，逐篇且收錄十八幅宣紙彩繪。以文、以圖，思考人生焦慮與痛苦的來由，湧現微笑與希望的活水。

◆宇宙間至大的神祕，可以歸結為小小的一個字——愛。

隨書附：奚淞「剪紙傳愛」，窗花教作！

窗花貼在玻璃窗上，是一種光的藝術。「愛」的剪紙其鏤空透光的背景作圓形。圓，古來心靈象徵，又稱之為「曼陀羅」。中間嵌入筆劃飽滿連結的「愛」字。朝輝夕陰變化中，剪紙窗花上愛字或隱或顯，就像一朵盛開、紅豔的大花。它也是人人心中藏有的一朵花。

即日起於聯合文學合作的獨立書店內，凡是購買《給川川的札記》+《封神榜裡的哪吒》+$NT$80即贈「剪紙傳愛」馬克杯乙個。

全台配合書店：閱樂書店、有河書店、新手書店、川堂書店、曬書店、三餘書店、雄獅星空。

●本文摘自 聯合文學 出版之《給川川的札記》


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