翻譯一本書需要緣分──韓國翻譯家權南姬的故事

文／權南姬（권남희）

某年冬天，岩波書店（日本的出版社）的編輯楢林小姐寄給我一封郵件，說她很愉快地讀完了我的書《在翻譯界死去活來》，希望去韓國時能和我見上一面。她同時也是我翻譯的書日文書編輯。我們相約在建大入口站我住的附近見面，一邊吃吃喝喝一邊盡情暢談，簡直忘卻時間的流逝。她連我用韓文寫的書都讀完了，韓語實力自然是十分優秀的，聽說東京一旦有韓國出版社出席活動時，都是由她來負責口譯。

臨別之際，她送了我一本書作為禮物，是三浦紫苑的《啟航吧！編舟計畫》。據悉，三浦紫苑為了執筆取材這部小說，曾在一段時間內數度拜訪岩波書店。書中內容講述辭典編輯部製作大辭典的故事，其實岩波書店正好有日本語辭典中最受信賴的《廣辭苑》編輯部。楢林小姐在書中讀到了我喜歡三浦紫苑，所以帶來了她的最新作品，真是讓人開心的禮物。

比起愉快地著手閱讀，看到新書的第一個反應首先會想到「版權呢？」這算是我的職業病吧？我心想既然是三浦紫苑的作品，版權應該已經賣出了吧？但調查了一番後卻發現依然懸缺著。那一瞬間我存疑地想：「三浦紫苑的新作怎麼會這樣呢？」但讀了書以後我才頻頻點頭道：「啊啊，原來如此。」

如上所述，這是辭典編輯部的人們花了足足十五年製作國語大辭典的故事，必須逐個翻譯與韓文存在著微妙差異的日文語感，這實在太困難了，況且這是一部製作日本語辭典的故事，韓國的讀者們會覺得有趣嗎？

我跟一位要好的編輯提起了這本書，他如此說道。

「我去年讀過的書中，這本書是最棒的。但對於應該如何翻譯和編輯，一直沒有想法，所以遲遲不敢提報。」

這麼說來，這是一本連資深編輯都放棄的書。

心裡想著「如果收到了這本書的翻譯委託該怎麼辦呢？」對於一本並未受到委託的書而煩惱的我，沒過多久就拋下了這份依戀。過了一兩個月後，別說是翻譯委託了，就連是哪家簽下的消息也都沒聽到。哎呀，果然出版社們全都放棄了啊！

正當我這麼想的時候，這本書獲得了「本屋大賞」。比起直木賞，最近本屋大賞的作品有更受歡迎的趨勢，甚至總計十部的候選作品全都會被翻譯出版，大獎作品應該也會由某家出版社拿下才對。究竟是哪家出版社拿下，又會推出什麼樣的翻譯呢？正當我好奇得牙床發癢之際，我的天啊！有人向我傳來了翻譯委託，當時在收到禮物以後已經過了十個月。「如果我收到了翻譯委託該怎麼辦呢？」儘管腦中有過無數次這樣的想法，卻沒得出一個結論。收到委託是很開心沒錯，但對於一本非常有可能虧本的書，我實在不敢隨便答應。於是我保留了回答道：「我再讀過一遍之後聯繫您。」

應該已經有人讀過這本書了，雖說到頭來還是由我承接了翻譯，但並不是因為我有自信可以翻譯得很好，而是覺得這本書如此戲劇性地來到了我手上，也是一種命運。我想對於這本書最為熟悉、也最感興趣的譯者就是我了，整個工作過程意外開心，果然三浦紫苑的文字很對我的胃口，不輕浮、不沉重又才華洋溢。雖然當我翻譯著要寫在辭典裡的詞彙時，有種漂流於茫茫字海中的感覺，但找到相應詞彙時的快感也很巨大。

帶著如此原委而出版的《啟航吧！編舟計畫》一上市，書名就風光地印在大型書店的暢銷書專區上，即使經過了好幾年，至今仍持續作為一本優秀的小說膾炙人口。

●本文摘選自馬可孛羅文化出版之《雖然血淚，我還是喜歡翻譯：我的書桌、女兒、老狗，還有那些療癒我的日本大作家》。