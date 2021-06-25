陳麗君／Khiā台灣，看世界！──《你無聽--過ê格林童話》序文

文／陳麗君（國立成功大學台灣文學系副教授，以及「世界文學台讀少年雙語系列」企劃主編）

Khiā台灣，看世界！

21世紀後疫情時代，台灣ê優等表現得tio̍h國際上bē少ê支持kap肯定。台灣認同覺醒，hōo咱khiā起tı̄世界舞台kap全球競合。Suà--落來，ài án-tsuánn掌握時勢展現Taiwan can help ê能量leh？個人認為發展「全球在地化」（Glocalization）ê思維kah行動，推動「在地全球化」（Logloblization）ê行銷kài重要。以tsit款思考ê理路來應用tiàm教育發展，mā一定是落實教育ê子午針。

咱tsit套「世界文學台讀少年雙語系列」讀物是為tio̍h beh建立青少年對「在地主體ê認同」以及hùn闊「世界觀」雙向ê目標，àn算thai選「英、美、日、德、法、俄、越南」等國ê名著，進行「忠於經典原文ê台文翻譯kap轉寫」，做雙語（台語／原文）ê編輯發行。Ǹg望透過tsit套冊kap-uá世界文學，推廣咱ê台語，落實語文教育kap閱讀ê底蒂。透過本土語文閱讀世界，認bat文化文學，才有法度翻頭tńg來建立咱青少年對自我、台灣土地ê認同。Tı̄議題ê揀選，為beh配合《國家語言發展法》，融入12年課綱ê題材，mā要意聯合國永續性發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），親像性平教育、人權教育、環境教育等議題，ē-sái提供多元題材，發展全人教育ê世界觀。台語文字（漢羅thàu-lām）koh加上優質配音，真適合自學hām親子共讀。

「語言是民族ê靈魂、mā是文化ê載體」，真tsai-iánn「本土語文青少年讀物」tı̄質kah量是tsiah-nı̄欠缺，本人tı̄ 2017年4月hit當時開始寫tsit份「台語世界文學兒童雙語閱讀計畫」beh出版。是講ná有tsiah容易？囝beh生會順sı̄，mā ài有產婆！咱台灣雖罔有70%以上ê族群人口使用台語，仝款mā是tshun氣絲á喘leh喘leh，強欲hua--去，因為有心beh推sak ia̍h-sı̄發心beh贊助ê專門機構真少。Ná-ē tsai-iánn 3年後2020年 ê 開春，翁肇喜社長引領扶輪社「福爾摩沙委員會」ê要員，對台北專工來到台南開會，開講tio̍h「台灣語文教育ê未來發展」ê議論，因為tsit个機緣，tsia̋ng時tsit套有聲冊才有thang出世。

幼嬰á出世麻油芳，事工beh圓滿mā ài感謝咱上有本土心本土味ê前衛出版社提供印刷ê協助，本團隊無分國籍所有ê雙語文翻譯、潤稿校對ê老師，以及錄音團隊共同努力所成就ê。我相信suà--落來ê水波效應所反射出來ê魚鱗光，絕對m̄-nā是kan-na帶動台語文冊ê出版，更加是台灣本土語文ê新生kap再生！

●本文摘選自前衛出版之《你無聽--過ê格林童話》之序文。