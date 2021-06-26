別當職場小白！避開七種壞問題陷阱

文／朱楚文

前陣子因為主持創業論壇，我上網找資料時看到一本很有意思的書，是從失敗的創業中學經驗。作者訪談許多有名的創業家，但分享的都不是豐功偉業，而是鏡頭背後的失敗與眼淚。

這本書激發了我許多靈感，其實很多時候，負面教材更震撼。我們知道了一堆成功應該怎麼做的方法，不如知道什麼樣叫做失敗，避免重蹈覆轍，畢竟少打敗仗就是勝利了。

因此，前面提了這麼多好問題的例子與方法，在這一篇，我要從負面例子中幫大家做個統整，失敗的問題長什麼模樣，而又為什麼這些問題會被認為是壞問題或不良問題？希望能幫助大家避開陷阱。

以下整理出來七種壞問題類型：

壞問題類型一：不合時宜的提問

簡單來說，就是在不對的時機點提問。再棒的問題，若在錯誤時間或不適合的場合提出，依然失敗。

舉例來說，在氣氛嚴肅的財報公布記者會上，詢問大老闆私人問題，而非公司治理或財務展望議題，肯定招來現場與會人士的白眼，大老闆可能也會很尷尬，甚至對你留下負面印象。

另一種相反情況是，在輕鬆的尾牙場合，卻拚命追著長官詢問專案報告的建議，這也很煞風景，自以為是認真工作，實則讓歡樂的現場一陣尷尬。

問題本身沒錯，而是你錯在不對的場合提問，好問題也變成了壞問題。

提問如同穿搭，再好看的單品、再美的洋裝，都需要符合亮相的時機，才算有品味；好的問題也必須在好的時間點提出，才能達到最佳效果。

壞問題類型二：沒能考量關係親疏的提問

例如：隨口探問他人私事，或過年回家，被不熟的親戚問賺多少錢，這些都是沒有考量關係親近度而造成的錯誤提問。舉凡結婚、戀愛、生育、家庭關係、健康狀態的話題，都屬於私人範疇，一定要關係建立夠深後才能發問，若你從事業務工作，更應該切記一開口就拿私事作為話題拉近關係，恐怕會弄巧成拙。

壞問題類型三：缺乏觀察的提問

沒有觀察就提問，容易問出蠢問題，或是答案顯而易見卻還發問，只會被質疑專業度，讓人誤認腦筋不清楚。

我的觀察是，明知故問與無意義的提問，幾乎都肇因於「懶惰」，也是最容易被人認為你沒做功課或不專業的原因。真的不知該怎麼提問時，你可以運用前面提到的啟發性提問公式，以What/Who/Where/When查詢資料後，加上How或Why問出好問題。

切記，若難得遇到重要客戶或大老闆，千千萬萬別問Google就可以查到的問題！

壞問題類型四：缺乏理解的提問提問

最重要的目的是「增進雙方理解」，如果提問後，關於對方回答的內容，自己聽不懂，最怕沒有正確理解對方，就急著問下一題，此時硬擬出的問題很容易雞同鴨講、失去焦點，同時也容易讓對方感到不受尊重，破壞觀感與雙方關係。不懂別裝懂，確認關鍵字意涵，理解比面子重要。

書名：《提問力，決定你的財富潛力》作者：朱楚文 出版社：方智出版出版時間：2021年6月1日

壞問題類型五：缺乏邏輯與連貫性的提問

提問也要避免邏輯不清，上一題與下一題沒有連貫性，甚至第一題與第五題內容雷同，讓受訪者覺得談話繞來繞去，不知道在聊什麼，容易失去耐心，也會失去對你的信任和專業度認同。

壞問題類型六：否定式提問

你的提問是否帶有否定意味？例如：「你不覺得這個產品設計圖改成藍色比較好看嗎？」「你不知道下星期的開會時間嗎？」

這類型提問潛藏將價值觀強加在別人身上的訊息，帶有壓迫感、質疑與批評，且語氣中充滿上對下的階級感（即使說者無意，卻容易引發誤會），這樣的提問容易破壞關係。

壞問題類型七：自我中心式提問

提問忌諱長篇大論地發言個人看法或前言，提問的焦點應該放在理解對方上。

若談話時別有企圖，一心想著「我來提出一些好問題吧，讓你們看看我的頭腦多棒，業績多好」，那無論用什麼問題粉飾都無法變成好問題。

因為在潛意識裡，你的肢體語言和口氣都可能透露這些企圖端倪，顯得不夠誠懇。你必須問一個自己也想要聽到答案的問題，而非只是專注於提問這個動作。

簡單來說，提問其實就是人際溝通的一環，最重要的就是舒服、誠懇與精準，既然目的是為了促進彼此的理解和對話，那語句上就要避免否定他人、關係不夠好時卻探人隱私。保持禮貌和誠懇的態度，就能避免犯錯，贏得人心。

TIPS 想問出好問題，先避開壞問題陷阱： 抓對時機、留意關係、多觀察、多理解、有邏輯、不否定對方、不自我中心，你也能避開壞問題陷阱，不做職場小白！

●本文摘自方智出版之《提問力，決定你的財富潛力》。