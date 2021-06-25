獲獎童書創作幕後：創作過程一波三折，被退稿其實只是日常！

很多人問如何選擇故事？為什麼喜歡童詩？插畫工作最困難的是什麼？當出版社交給你一個故事，要如何完成它？草稿完全被退稿時，要如何達成共識？繼續畫下去？ 黃本蕊練就屬於自己的一套工作模式，本書充實飽滿的想像力與生命力，更能成為踏出第一步的創作者強有力的精神鼓舞。（編按）

文／黃本蕊

《Man on the Moon》（人上月球）—是本玩笑不得的書。當我從美國維京出版社（Viking Press）接過這個故事，便開始漫天幻想，直以為可以為所欲為，任意把這個阿波羅11號人類首次登陸月球的故事「童話化」。當下便自認設想周全，而且，「這是我的創作」，於是我將充沛的文思很快地轉換成草稿，又很快地寄給了編輯。得意忘形之下，完全將自訂的1、2、3（分鏡—草稿—上色）工作程序拋到腦後去了。一邊還開始興奮地計畫著色彩的挑選、上色的方式……沒料到側面從經紀人處傳來的反應是：維京的編輯與美編之間一陣慌亂，不但亂了陣腳，更不知如何告訴我（最後只好求助於我的經紀人），我那數十頁「絕美」的草稿，與他們的期待落差極大，沒有一頁能夠被採用。

有時候，當你的風格與創作的方向和出版社的期待相牴觸時，如何去預先防範或事後彌補呢？從這本《人上月球》我學到了一個受益無窮的教訓：切記事前先溝通討論的重要（我與美國維京出版的編輯都犯了相同的錯誤）！尤其一本書是多方協力合作的成果，作者、繪者、文編與美編都各有自己的想像與專業範疇，尊重每個人的專長並多溝通討論以達成共識，是避免摩擦與錯誤發生的不二法門。

以這本書為例，在完成分鏡圖時，我應先與編輯討論，做初步的溝通。出版社會邀你來畫某一個故事，必定事先經過銷售等各部門的開會討論，決定了你是這本書的最佳人選，所以在討論溝通時也不必害羞，儘管據理力爭，但與此同時，也不妨聽聽不同的專業、不同部門的意見。達成共識了，自己也就會對這本書及這個工作有更清楚的概念，知道在創作時的自由程度與限制在哪裡，這樣就可以真正地隨心所欲創作了。

（圖／大田出版提供）

這本有關阿波羅11號登陸月球的故事，一切畫作都必須根據史實，同時要帶入畫意，讓孩子們駐足在書中時，還能讓想像力馳騁在我們的家—地球與月球之間的外太空中。尋找資料，在這裡就成了十分重要的工作。多虧了紐約市立圖書館（New York Public Library）的科學分館藏書豐富，資料廣泛。加上這個故事的作者從小在父親工作的太空基地長大（NASA），提供了不少資料，所以整個過程尚稱順利。

找尋資料：尋找資料有時很辛苦，有時好似在與時間競賽。好資料又常常可遇不可求，好不容易找到了有用的資料，但又切記不可抄襲，要避免抄襲的可能，有一個方法可循，就是將平面的資料（譬如照片）三度空間化，空間裡的人或物於是就立體了，著重在它的結構本身（structure），利用這個結構所提供的資料來作為參考的指標（圖⑥），到此，這份參考資料可任你放心大膽、游刃有餘地掌控了。

（圖／大田出版提供）

《人上月球》的創作過程雖然一波三折，但最終大功告成，並且值得安慰的是《紐約時報》（New York Times）每週日的書評版（BookReviews）隨後刊登了一篇圖文並列的書評來討論這本書。能獲得名報書評討論自己的作品，大概是所有作者與繪者最渴望與樂見的了。

人在月球插畫之一。（圖／大田出版提供）

●本文摘選自大田出版之《插畫散步》。