為什麼總是感到很受傷？越是壓抑，創傷就會越嚴重

你是否在他們身上看見自己內心也在逃避什麼？怕在團體中不受歡迎而不安？想獲得認同卻得不到讚美？想要表達卻常常受到挫折？最後乾脆若無其事躲起來？假裝自己很堅強？ 越是壓抑，創傷就會越嚴重；越是逃避，不安就會更加強烈，最後反撲吞噬逃跑的你。每個人其實都有逃跑的潛意識，本書從精神分析針對每個情緒問題，以一場場溫暖的對談帶給你一點勇氣，讓你轉身面對曾經逃跑的內心障礙，接受自己，改變自己。（編按）

文／腦內探險隊

現在，你的心是不是正在逃跑呢？

媽媽一句惆悵的話、上司一個不滿意的表情、整天沒有半點消息的男友……我們每一刻，都要面對無數個可能會在心上留下傷痕的挑戰。而我們會慢慢發現，究竟是哪一枝箭射中自己的時候，會使我們最痛苦。為了抵擋這些不知道會從哪裡飛來的箭，我們每個人都有自己的心理防護網，而這就叫做防衛機制。

有些人的防護網很堅強，有些人則比較脆弱，防衛機制也一樣。有些人的心理防衛機制，能以獨特且有彈性的方式來化解心理壓力；同時也有一些人，會把這些壓力堆積在心裡的任何一個角落，或直接向外界宣洩。

前者稱為「成熟的」防衛機制，後者稱為「不成熟的」防衛機制。一個人不會只有一種防衛機制，這兩種防衛機制，會視情況不斷交替使用，即使面對相同情況，也會配合當下的心理條件選擇合適的防衛機制。不過，就跟每個人都有自己擅長的事情一樣，我們也有各自慣於使用的防衛機制。

其中最常出現的防衛機制叫做「逃避」，意思就是我們會自動遠離造成自己心理壓力的狀況或對象，這又可以再細分為「認知迴避」和「行為迴避」這兩個概念。現在假設你跟好朋友吵架，過了很久之後，才發現是自己的誤會造成這個情況。雖然心裡知道要跟朋友道歉，但一開口又覺得很尷尬，很害怕朋友做出任何反應，最後什麼也做不了，只好帶著「啊，不管啦，反正又不會怎樣」的想法，把這件事暫時擱置到別的地方，這就叫做認知迴避。但如果在你煩惱的時候，正好看到朋友從走廊的另一端走來，你慌慌張張地躲到一旁的教室裡面，這就可以稱為行為迴避。換句話說，認知迴避是思考上的逃避，行為迴避則是在現實生活中，逃離各種可能造成壓力的因素。

我們每天都在下意識中不斷逃避……

許多逃避都是在下意識中發生。像是忘記重要約會或重要的事情時，我們很容易認為那只是我們健忘，但其實深入探究便會發現，很多時候都是啟動了逃避的自我防衛機制。為了不要跟不喜歡的人見面，或是已經預期可能會遭遇負面狀況，進而帶給自己心理壓力，我們的心會自動做出反應。

逃避並不一定不好，畢竟比起放任自己撞上眼前的障礙，還不如退一步避免受傷。問題是退一步之後，我們通常會從障礙物旁邊繞過去，或不願意再嘗試跨越，並且努力遺忘這個障礙物的存在。但無論時間再久，眼前有個障礙物的狀況依然不會改變。所以精神科醫師通常會將逃避歸類在不成熟、不適應的防衛機制中。

前面提到那位沒辦法專注創作，總是想做其他事的文廷，她所面臨的問題就是一種下意識的逃避行為。那麼，她想刻意疏遠的障礙究竟是什麼？為了回答這個問題，我們必須更深入了解讓她產生壓力的狀況是什麼，以及在她心裡引發衝突的真正原因。

●本文摘選自大田出版之《為什麼總是感到很受傷》。