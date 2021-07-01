熊宜君／如何避免英文寫作卡關？──讀《清晰簡明的英文寫作指南》

《紐約時報》暢銷書、美國亞馬遜網站最佳文法參考書之一，超過1700位讀者4.7顆星好評推薦！ 繼《英文寫作風格的要素》（The Elements of Style）之後，最實用的英文寫作指南。 藍燈書屋（Random House）文稿總監匯聚三十年編輯經驗，集結用字精確、標點精準、詞句精練的智慧結晶，充滿有用建議與有趣知識，幫助你說個符合邏輯的好故事，提升寫作力！（編按）

文／熊宜君（台大寫作中心專案講師暨課程組長）

儘管市面上英文寫作技巧的書籍林林總總、應有盡有，這本《清晰簡明的英文寫作指南》是本不可多得的最新指引。身為藍燈書屋文稿總監的作者班傑明．卓瑞爾，以自身三十年的編輯經驗，架構出詼諧幽默的寫作指導手冊。

書中不僅教導讀者如何掌握適當的寫作風格，也提醒我們應要考慮語言的變遷、文化的差異，適時適地選擇最合適的表達用語。

本書各章節有很多值得注意的重點，由於各樣的寫作範例取自於小說、報章雜誌、網路社群媒體等，再加上作者本身的生活小故事，讓人閱讀起來毫不枯燥，反而能樂在其中。

首先，對於寫作常見的規則，卓瑞爾先生分享他個人獨到的見解。相信大部分的英文學習者都知道，寫作除了段落架構之外，「用字遣詞」與「寫作風格」扮演著舉足輕重的腳色。例如是否該以And 和 But 作為句子的開頭，能不能用 like 來舉例，其實都跟寫作的文體息息相關。作者雖然沒有明講，不過對於閱讀與寫作經驗較多的讀者來說，相信必能體會箇中奧妙。

然而，雖有多年學習經驗，大多數的人卻很少在意標點符號的運用。事實上，標點對於文章的清晰度影響甚鉅。在現今世代，雖然人們用網路查找資料容易，但是要明確判斷自己的寫法是否道地，常常耗時費力。網路討論版的資訊也因地域、回應者的專業度而有異。例如，boss的複數形到底該如何變成所有格？引號和破折號究竟該如何使用？若有一本專業人士撰寫的寫作指南在手邊參考，則是事半功倍的方法。

除此之外，關於英式英文與美式英文的差異，書中也提供簡潔的歸納與介紹。例如，chips一字可以指稱不同的食物。又如英國人通常會把集合名詞視為複數，較常使用whilst, amidst, amongst等，或是喜歡把句點或逗點放到結尾引號的外面。搭配實例看完之後，相信讀者也更能掌握英式與美式的不同寫作模式了。

特別值得一提的是，卓瑞爾先生也捨棄許多不討喜的文法術語，他運用簡單的例子，介紹連母語人士都經常不小心使用錯誤的句構，如：平行結構、孤懸語，和假設語氣。針對這些文法誤區，書中也包含了相對應的貼心小提醒，並提出他對於所持偏好的理由，使人閱讀起來感覺格外珍貴。

在「小說裡的大學問」這個章節，還加入了妙不可言的事實查核橋段，來檢驗小說裡的各項細節在時間、空間面向的合理性。《綠野仙蹤》的開頭段落也引用成為最佳示範，讓我個人看得心有戚戚焉。

卓瑞爾先生不藏私地分享文字編輯的審訂原則，以及他如何幫助作者在虛構的故事中，建立合於邏輯的連貫性，這對於想著手寫故事及劇本的讀者來說，也是一大福音。

關於字詞的運用，這位編輯先生也辛勤地花了四個章節來著墨，包含易混淆的錯別字、令人困惑的用法、字音或字形類似的單字、常常寫錯的專有名詞，個人認為十足用心。雖然他也不時提到，有些建議純粹是他個人的看法，但能夠講得苦口婆心又不失風趣，還能結合西方的文化與風土民情，這樣生動活潑的提醒反倒成為了深深抓住讀者目光的關鍵。

另外，在書中的最後兩章節，提供了修改文句的斷捨離技巧、各項補充資訊的大總匯，以及數個實用的網路資源。作為一名大學英文寫作教師，個人對於卓瑞爾先生在編輯時所產生的心中小劇場並不陌生，也常運用書中所介紹的訣竅。我想我們的目標是一致的：希望透過寫作建議，一方面協助作者傳遞原意，一方面幫助他們梳理思緒，減少贅字與邏輯不通的文句。

總結來說，本書從出版社編輯的實務經驗出發，少以語言學等學術用語來分析語言現象，不嘗試解釋文法規則背後的機制，也沒有用統計數據佐證英語的普遍使用情況，不然恐怕會嚇跑一票讀者（雖然個人頗為愛好）。

卓瑞爾先生以文稿總監身經百戰的編輯思維撰寫，採用貼近大眾的角度並嵌入令人發笑的筆觸，本書成功帶給讀者一場歡樂的閱讀饗宴，更是一本避免寫作卡關的英文自學攻略。

熊宜君 台大寫作中心專案講師暨課程組長。美國夏威夷大學馬諾分校第二語學碩士。 主要教授英文寫作基礎、學術英文論文寫作與發表、實用英文寫作等課程。 研究興趣包含字彙習得、電腦輔助語言學習、寫作教學等。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《清晰簡明的英文寫作指南》，請勿轉載。