《幽夢影 一：幽深如月》──清雅雋永，永遠夠潮的生活美學大家格言集
張曼娟說：「張潮的心是一個廣闊深奧的容器，能淬鍊出最純粹的美感覺知與生命智慧。」
《幽夢影》是中國明末清初文學家張潮所著的格言式小品文集。若張潮穿越到21世紀，這本就是他的FB＋IG貼文集結！（編按）
《幽夢影 一：幽深如月》選摘
第九則
鱗蟲（1）中金魚，羽蟲（2）中紫燕（3），可云物類神仙。正如東方曼倩避世金馬門（4），人不得而害之。
【白話翻譯】
鱗蟲中的金魚，羽蟲中的紫燕，都可以說得上是動物類中的神仙，正如東方朔在朝堂中避世一樣。
【評點】
◆江含徵（5）：金魚之所以免湯鑊者，以其色勝而味苦耳。昔人有以重價覓奇特者，以饋邑侯。邑侯他日謂之曰：「賢所贈花魚，殊無味。」蓋已烹之矣。世豈少削圓方竹杖者哉！
金魚之所以可以免除被下鍋煮來吃的命運，是因為外貌突出而味道苦。以前有人用高價尋覓樣貌奇特的金魚，送給縣令。縣令改日遇到他就說：「你所送來那條色彩鮮艷的魚，吃起來沒什麼滋味。」可見已經煮來吃了。世上有眼無珠的人難道還會少嗎？
【註釋】
（1）鱗蟲：身體外表有鱗甲的動物，多指魚和爬蟲類。
（2）羽蟲：鳥類，或長有翅膀的小蟲。
（3）紫燕：也稱為越燕，江南一帶的燕子。體型嬌小而多聲，頷下紫色，築巢在門框上的橫木上方。
（4）東方曼倩避世金馬門：東方曼倩，即東方朔（西元前一五四年至西元前九三年），字曼倩，平原郡厭次縣（今山東省惠民縣）人。博學多才，性格詼諧，著有《答客難》、《非有先生論》。
金馬門，古代官署門旁有銅馬，故稱金馬門，為官署的代稱。典故出自《史記．滑稽列傳》東方朔歌：「陸沉於俗，避世金馬門。」大意是說：他在宦海中避世。
（5）江含徵：本名江之蘭。
【賞析】
把金魚、紫燕比喻為神仙，是因為這兩種動物都具有一種共同的特性，即—看似無用，卻因此能活得長久。這是因為牠們對人沒有用處，所以人不會去宰殺牠們，因而得以享壽。金魚，不會被煮來吃，是因為味道不好；而紫燕則是有吉祥寓意，所以人們也不會殺來吃。從金魚和紫燕這兩種動物身上，可以學到躲避殺身之禍的方法，就是—讓自己看起來沒有用處， 那麼就可以長久地活下去，避免人類的迫害。這是道家全身保命的「養生」之道，《莊子．逍遙遊》中有這樣一則故事，惠施對莊子說：他有一棵大樹長得很高大，枝葉捲曲，樹幹盤根錯節，工匠都認為不適合拿來做家具，看起來一無是處。莊子說：正是因為如此，這棵樹才能躲避被砍伐的命運， 安享天年。因此， 看來無用處的東西，反而能活得長久。
物猶如此，人也亦然。張潮所處的清朝，是政治黑暗的時代，讀書人就算能入朝做官，想要全身而退也不是一件容易的事。他嚮往像東方朔那樣，既能入朝為官，又能全身保命，這也是他對自我的期許。
●本文摘自好讀出版之《幽夢影 一：幽深如月》。
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