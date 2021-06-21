認識物聯網，掌握科技管理的全貌——《完全圖解物聯網》導讀

物聯網（Internet of Things，IoT）並不是一個新名詞，許多企業經營者想導入物聯網推動轉型，卻沒有找到明確的目的和方法，甚至不知道物聯網到底該怎麼做、要做些什麼。（編按）

文／丘宏昌（清華大學科技管理研究所教授）

相信我們一定常聽到以下的概念：工業4.0、智慧城市、智慧醫療、智慧家庭、自動駕駛......這些已融入我們日常生活、且未來更加重要的概念，其實都是物聯網（IoT）的思維及應用。本質上，只是將萬物聯網這樣的邏輯，結合感測器蒐集資料、傳輸技術（如5G）與雲端資料進行分析，分別應用在工業、城市、醫療、家庭、汽車而已。再搭配人工智慧技術，便形成了現在大家常提到的人工智慧物聯網（AIoT）概念。由此可知，對一般民眾或管理者來說，物聯網這個概念都是相當重要、且必須理解的一個重要概念。

坊間上介紹物聯網的書籍相當多，相較起來，本書主要具有以下的三大特色：

首先，本書在物聯網的概念與運用介紹上說明得相當清楚。由於物聯網是一個較新的概念，對工程領域以外的讀者來說，可能會覺得相對艱澀。本書雖是一本日文翻譯書，但內容通順、概念介紹也屬清晰；更重要的，書中在相關概念上描述得簡單清楚，也用了許多圖例進行說明。這對想瞭解物聯網本質與應用的讀者來說，應是一本易讀、易體會的物聯網書籍。

其次，除物聯網的概念與應用介紹外，對想導入物聯網的公司與人員來說，本書也介紹導入物聯網時該怎麼做（策略面議題）與要做什麼（功能面議題）應注意的問題與內容。看完本書後，對於物聯網該怎麼做的策略面議題，譬如實施目的、應用範圍、獲利模式、潛在商機等；以及功能面議題：包括導入時機、操作系統、組成架構、資訊安全等議題，將有一定的瞭解。

第三，除物聯網概念介紹與如何進行之以上兩點外，本書特別結合許多日本實際案例與現況應用加以說明。由於日本的製造業具相當的水準，對許多台灣的公司來說，的確有值得借鏡之處。因此，藉由介紹日本物聯網發展經驗與相關日本公司的應用與作法，應可提供台灣讀者一些寶貴的經驗。

最後，要特別提醒讀者、尤其是擔任管理的人員，一定要特別注意像物聯網這樣的新科技出現後，必須評估科技對現有經營及商業模式產生的影響與衝擊。

書名：《完全圖解物聯網》作者：八子知礼等 出版社：經濟新潮社／城邦文化出版時間：2021年6月10日

舉例來說，ETC（電子收費系統，Electronic Toll Collection System）、智慧型手機、電動車、飛機引擎或風力發電之效能改進等，都是物聯網的應用。如ETC的出現，可使政府更瞭解車流的資訊、並提出抒解交通壅塞問題的對策，可使民眾減少高速公路上停車繳費的時間且自動扣款，亦可藉車輛辨識管理，運用在停車場的動線與進出。

智慧型手機的出現，除了對人際間溝通方式產生巨大影響外，也透過手機與銀行及商家的溝通；手機（或智慧音箱）與電器家具的溝通等，都對現代的生活與智慧家庭產生重大且深遠的影響。電動車（如特斯拉［Tesla］）的出現，讓汽車已有相當部分逐漸透過軟體更新來取代實體零件更新，透過線上軟體升級來修復汽車的問題，使車主不用跑維修廠，現今的汽車業似逐漸轉為電子業，並針對不同的客群提供不同的效能。對飛機引擎或風力發電等昂貴設施來說，若能藉由大數據分的分析，降低飛機引擎1%的故障率、或藉由調整風力發電機的角度而提升1%的發電效能，都可藉由物聯網技術大幅提昇經濟產值、創造更高的價值。

然而，由於物聯網的成效須仰賴大量資訊的蒐集與分析，此時，所蒐集的顧客資訊要如保護與運用、公司與夥伴廠商間該如何分享與使用資訊等議題，也成為一項新的重要課題。因此，除物聯網的技術外，伴隨新科技所產生的對應管理問題，也是實施物聯網公司未來要多加注意的地方。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《完全圖解物聯網》，請勿轉載。