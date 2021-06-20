疫情背後，那些被捲入性產業工作者的困境

文／日本NHK特別採訪小組（寶瓶文化編輯部整理）

疫情中，意外讓在性產業工作的女性被人們注意到，也揭露了她們在社會底層的困境。當我們在新聞訊息中看到這些被視為所謂「疫情破口」的女性時，這些被揭露的女性困境，更值得我們細細關注。 在日本，NHK就曾經針對「女性貧困」為主題做專題深入報導，也呈現了在性產業工作的女性的樣貌。

被捲入性產業的女性

在針對貧困問題採訪年輕女性時，我們曾前往東京的某間合租公寓，希望能夠遇到更多採訪對象。

合租公寓是指在一間屋子裡，多人共用一間浴室與廚房。一個房間內，以薄板隔出幾處狹小空間，能放一張簡易床和一些隨身物品，至少有個地方睡覺。

雖然居住空間小，但是不需要押金和保證人，而且租金便宜、交通方便。這點吸引了不少二、三十歲左右的人，似乎以來自小鎮和鄉村的年輕人較多。

合租公寓的老闆說了一段話，令人印象深刻。

「最近有很多從鄉下來、沒有住處的年輕女孩，剛到羽田機場，就打電話來問有沒有能住的房間。她們沒有熟人、沒有工作，問她們要怎麼生活時，她們的回答是去居酒屋、夜總會或夜店。把夜店當作工作選項之一的女性還不少。」

女性對於進入性產業的心理防線降低了。從業外人士口中聽到這樣的說法，令人震驚。

當我們表明想要採訪在夜店打工的年輕女孩，他說：「最近去夜店賣身當作打工的女孩子很多。」

我們也從不少夜店的業內人士口中聽過類似說法，近來這類女性增加了，不再只有印象中穿著暴露、妝容冶豔的八大女子。

在這種變化的背後，到底有什麼原因？

對於社群媒體，年輕女孩缺少警戒心

這些年輕女孩是從何處獲得資訊而進入性產業？針對這個問題，我們詢問了業界人士。據說，許多人是經由在社群媒體認識的朋友介紹而來，她們說因為是朋友介紹的店，所以做一兩次試試看也不會害怕。

不過，雖然說是「朋友」，其實也只是透過社群媒體有聯繫，介紹的朋友不瞭解自己的情況，就不用擔心自己在這裡的事情被父母發現……就這樣，社群媒體不斷地拉低賣身的門檻，而店家也不用費力招人。網友們的「好口碑」就能把女孩吸引過來。

說句題外話，對於透過社群媒體交友，年輕女孩的危機感和警戒心非常低，這一點，我們在其他訪談中也有感受到。

東京有一名高中女生，前男友將兩人交往時錄的私密影片發到網路上，並將其殺害。這個事件也使「復仇式色情」（Revenge Porn，又稱為「色情報復」）一詞為人熟知。為了瞭解這種輕易交換私密影片的真實情況，我們採訪了在澀谷、秋葉原街頭的高中女生。

她們當中有大多數人都曾與男友交換影片，理由是想讓男友高興，或者怕拒絕了會讓對方討厭自己等等。更令人震驚的是，若收到只在網路上有聯繫的陌生男子提出想要出浴後的照片、穿制服的大腿照這類要求，直接把照片發給對方的高中女生比想像的還多，理由是「不給的話，對方會不停地要」。

有人甚至毫無戒心地跟在推特認識的網友見面，認為反正到了見面地點，發現對方有問題時，跑掉就好了。有個高中女生平靜地說：「我也和網友見過面，感覺跟想像的不一樣。一進咖啡館，我找藉口去上洗手間就開溜了，所以沒關係。」

LINE、推特等社群媒體，已成為年輕族群中極為普遍的聯絡工具。從這種現況來看，許多父母都落伍了。

危險比大人們想像的離孩子還要近。毫無戒心的年輕女孩極輕易就能與陌生世界或他人單獨聯絡，並且結識。

「性服務派遣公司」：從工作、育兒援助到居所，一條龍服務

最先採訪的這家性服務派遣公司，在日本西部設有多家分店，女老闆自己也做過這一行。聽我們說明來意後，她帶我們到一棟大樓裡的辦事處，離市中心不遠。

我第一次進入這樣的地方，還在擔心會是什麼樣呢？看到的卻是一間普通得令人驚訝的辦公室。

一樓是總機服務處。那時是白天，而且是工作日，電話響個不停，幾名男女戴著耳機，像客服中心的人不斷接著電話。

二樓是攝影室，負責拍攝公司網頁用的照片或小姐們的宣傳照。

三樓是小姐們等待客人時的休息室，寬敞、明亮，她們可以在房間裡舒適地休息，坐在沙發上自在地看雜誌，順便吃店裡準備的零食。

對於不想與任何人打照面的小姐，店裡備有像網咖一樣的小房間，她可以在這裡等客人。有客人時，工作人員便打電話到小房間，並派專車將她送到客人指定的酒店或住處。

據說，這家店裡最多的還是單親媽媽。除了有直營幼兒園，店裡也與鄰近的民營幼兒園合作，媽媽們隨時都有地方托育，還能向公司報銷一半的托育花費。

在日本，一般是家長在孩子出生後，向地方政府申辦托嬰服務，數日後才會收到通知確定能否入園。這項制度難以滿足家長想要馬上托育的需求。由於經濟條件差，不少女性即使丈夫在身旁，產後也必須立刻開始工作，但是很少有園方肯收這麼小的寶寶。

城市裡幼兒園不足的問題尚未解決，失業者以「正在找工作」為由申請入園，通常也很難申請成功。我們針對幼兒園數量不足的狀況做調查時，經常聽到有媽媽抱怨沒地方托育小孩，即使想出去上班也沒辦法。

與此相比，民營幼兒園有這樣的好處：園方可以直接與家長簽約，有些是二十四小時開放，或者設有短時間托育。

接受中央與地方政府補助的幼兒園，根據《兒童福利法》，在幼教老師數量、設施面積上，都必須達到嚴格標準。但未獲補助的幼兒園可以自由經營，為了方便媽媽們工作，許多夜店便自行出錢開小型幼兒園。

隨著少子化、高齡化日益嚴重，加上勞動人口減少，女性無疑是重要的勞動資源，政府也想增加女性勞動力。但不可否認的是，現今的勞動環境跟不上時代需求。

與政府勞動環境整頓的落後相比，這次受訪的公司除了備有可即刻托育的幼兒園，還替無住處或因租金太貴而租不起房子的女性，在公司附近備有四十間宿舍。

對於不得不工作的單親媽媽們來說，「工作」、「育兒援助」與「居所」，是生活中不可或缺的三大要素。若要指望政府單位，得同時跑好幾個部門、辦理各項手續。可是在這裡，生活所需要的環境與支援，全都一步到位。

招聘廣告：「歡迎單親媽媽」、「宿舍與幼兒園設施齊全」

搜尋賣春店的網頁，會看到招聘欄裡的「歡迎單親媽媽」、「宿舍與幼兒園設施齊全」等幾個醒目大字，還附有母親和稚兒的照片，寫著「既能賺生活費，也能多陪小孩」、「不要一個人痛苦」等文案。乍看還以為是育兒援助網頁，與夜店招聘廣告給人的印象大相逕庭。

其中，「介紹兼職」也是員工福利之一。夜店的工作是沒有客人就沒有收入，由於等待的時間較長，店家會介紹空閒時可做的其他兼職，以防小姐們陷入零收入的困境。

採訪從事這個行業的女性後，我們留下的印象是，很多人沒有時間觀念，即使約好了下次見面，也不會按時前來；有人甚至突然失聯，或者也不打聲招呼就休息。

不過，店裡的人卻給出不同的說法。確實是有遲到現象，但是單親媽媽要賺錢養家，所以大多數的人會準時上班，也方便店裡做相應的安排。

此外，一般店裡都有指名制，被客人指名可以加指名費，收入會略高。為了多增加一些收入，許多人在接客時非常認真，希望下回能夠被指名。對於店家來說，如此也可以獲得「服務周到」的好評，因此，僱用單親媽媽對店家也有好處。因此即使得多花一些錢，他們也要辦理托嬰、幼兒園等福利。

書名：《女性貧困──負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子》 作者：日本NHK特別採訪小組 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年5月12日

將女性封閉在貧困裡的社會結構

在非典型僱用的情況下，無論再怎麼努力，生活品質也難以提升。非典型僱用將成為既定趨勢。應該如何處理困縛了眾多女性的「非典型僱用魔咒」？在思考如何克服女性貧困之前，我覺得應該先解決這個問題。

許多人認為離婚、生子都是個人選擇，貧困是個人不夠努力的結果，這些說法也不無道理。但是普遍來說，改善女性的待遇是有很大好處的。

這些女性，有人身為母親，願意為了孩子而加倍努力地工作；有人有強烈勞動意願或熟練的工作技能，可說是國家的資源。為了支撐這個少子化、高齡化的社會，與其將女性當作廉價勞動力，扣上緊箍，還不如讓她們充分發揮自身能力，自立生活。

而在本書勵馨基金會執行長王玥好的推薦序中也提到，隨著少子化、高齡化日益嚴重，加上勞動人口減少，政府的解決策略就是提高女性的勞動參與率。對於不得不工作的單親媽媽們來說，工作、育兒援助到居所，是生活中不可或缺的三大要素。若要指望政府，得同時跑好幾個部門、辦理各種手續。可是日本「性服務派遣公司」，將生活所需要的環境與支援全都一步到位。

性產業形成一張非常密實的安全網，相較於公部門服務的斷裂，可說是社會保障的潰敗，「性產業成為年輕女性們求生的最後希望」這個諷刺的現實，刺激我們應好好尋思改進社會保障制度。

當日本的例子在前，我們是否能夠從這些開始浮上台面的討論開始，去思考如何讓這些負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子再次擁有希望與夢想。

●本文摘自寶瓶文化出版之《女性貧困──負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子》。