曾旭正／細膩溫柔的藝術行動，可以改變世界

文／曾旭正（曾任臺南市副市長、國家發展委員會副主委，現為國立臺南大學建築藝術研究所教授。）

地方創生與鄉村生活空間

「地方創生」政策正如火如荼展開，面對此熱潮，許多人的第一個問題都是：「地方創生與社區營造有什麼不同？既然有社區營造政策，為何還要地方創生政策？」回答這個問題，我總說，如果你的心量夠強夠大，能將「社區」的範疇擴大，則地方創生與社區營造的意涵相同。兩者都強調在地、自發與行動，不同之處僅在於問題意識與行動範疇。地方創生要處理的首要問題，是迫在眼前的高齡化與人口減少造成的地方活力衰落，它關注的地理範圍比社區營造大，做法也需要更跨領域，才能創造工作機會與留住條件，有效減少人口外流、召喚年輕人口返鄉或吸引外鄉人移住。

經過二十多年的發展，社區營造已在臺灣成為普通名詞，大家認知的社區營造便是透過種種行動來激發「故鄉之愛」，進而號召居民以實際行動來共同經營社區生活。小至部落、大至城市、國家，都可以是一個「社區」、一種「共同體」，在第一線的社區營造者只要能擴大心量，關注更大的課題、更廣的地理範圍，把眼光轉移向社區活力的問題，進而動員更多人共同面對它，就是地方創生的開始。

於是我們面對的問題可以擬為：「社區營造一向關注的人文地產景五大主題如何接軌地方創生？」更具體的説，如何藉五大主題的行動而有助於緩解地方人口的三種衝擊，減少人口外流、召喚年輕人口返鄉甚或吸引外鄉人移入。以下我們先就「景」的面向，討論「生活空間營造」對地方創生有何作用？

五大面向中的「景」，指的是社區空間的營造，不論城或鄉，生活空間都在於滿足使用者的需求，雖然使用族群的差異會影響需求的不同，但共同講究的無非是這三項課題：「設施種類是否齊全？」，「個別設施的功能是否完備？」乃至「設施的造形與品質能否強化地方特色？」

關注鄉村社區的生活空間，首先可以從「類型」的角度分析現況與需求，特別值得關注的是，具公共性的類型是否提供齊全？一般常見的需求，具公共性的如聚會、學習、休憩、運動、集貨、歷史記憶等，滿足這些需求多數由公部門提供，譬如社區活動中心、長青會館、公園、圖書館等設施，但也有很多是私人擁有、但提供公共使用的，譬如店仔口、廟埕、小廣場等。一般而言，社區的公共空間在類型上並不齊全，譬如足以遮風避雨的「社區活動中心」是最基本的公共設施，但仍有部份社區渴求不得，再者，以每個村里為行政單位各分配一座，假如某村裡有兩個規模相當、卻距離遙遠的聚落，則無法同時滿足。如此，最被普遍需要的「社區活動中心」尚且不足，其他類型的設施如圖書館、公園等，就更不用說了！

公共設施齊全，是社區幸福的基礎，也才有利於地方創生。有安全舒適的人行環境，老幼居民隨時願意走出家門，而社區交往頻繁，認同感才有機會凝聚。進而，有方便使用的聚會所，社會的公共議論便能發生，社區共識也才有機會生成。一旦眾人對社區建立認同，對社區危機與行動形成共識，自然有辦法找到化解人口危機的作法，而其行動的表現不論大、小、難、易，都是地方創生的努力。

因此，面對社區公共生活空間的現況，類型欠缺的應設法補全；設施雖有，但功能不夠完備的，應努力加以提升；最後，更期待新建或修繕的公共空間，其形式能別具風格，品質耐人尋味。當我們將公共空間營造與地方創生排比起來，可以看到「補全、提升、吸引人」是打造社區公共空間的三支箭，而地方創生處理人口問題的三支箭則是「留住、喚回、新住民」，兩者平行而相互呼應。設施補全，有助於留住在地年輕人；進而提升品質，有利於喚回外地遊子；最後，有特色且吸引人，才能增加新住民。

濱海小村椬梧是典型的生活聚落，此次以工程「統包方式」進行社區公共空間的改善，其成果比較不在於「空間類型的補全」，而是「既有設施的改善」，以及更重要的，在形式創作上（過程與實品）賦予的故事，所呈現令人感動的新體驗。此一經驗最具啓發的有兩點，首先工程「統包方式」充分發揮社區作主的效果，不同於往的「設計／發包施工／完工交付業主」的三段模式，「統包」（turnkey）整合了前兩段（設計與施工），讓設計者得以運用如同「僱工購料」的方式充分貫徹設計需求於施工中，而善於溝通的設計單位與社區結合成一個業主，社區的使用需求便能不打折的貫穿到施工中。其次，帶進藝術轉譯的作法，讓過程與成果充滿故事性，既淡化工程的生硬形象，也提升居民參與的熱度。

社區的公共生活活絡了，公共設施完備質優了，加上有工作機會，如此誰還願意離鄉背井？這，就是地方創生！我們真心期待，椬梧加油！

●本文摘自暖暖書屋文化出版即將於七月出版新書《小村，鐵窗，我家有故事》，請勿轉載。