打破錯誤戀愛觀！《男人的愛情研究室》培育好感森林的3步驟

你是否聽過「男生得成為獵人，才能追到女生」、「談戀愛絕不能先放感情」、「保持神祕感，別人才會想瞭解你」……但為何許多人照著做了，卻仍孤身一人？ 有沒有可能，這些流行的戀愛觀念根本是錯的？其實戀愛可以很簡單，但你一直都把簡單的事情搞複雜了。從建立戀愛模型到培育好感森林，Mr.P教你超越得失心，踏出追求→領卡→受挫無奈→振作→追求的迴圈，談一場不追不求的戀愛！（編按）

文／Mr. P（自信教練）

我認為，其實人與人之間如何建立交情，在本質上和「品牌與顧客是如何建立關係」 是很類似的，用這個角度去思考，你也可以很快了解到，自己所缺乏的到底是什麼。

擴大生活圈：曝光

首先任何一個品牌，要被顧客看到，第一步要有的就是曝光。以飲料品牌為例，你應該有無數次看到從你面前駛過的公車，刊載了全幅的飲料廣告吧，又或者是在捷運月台等車時，偌大的電子螢幕就秀出了品牌的Logo。

種種的這些作法，都和擴大生活圈是一樣的，就是盡可能的增加自己去接觸人群的機會，接觸的人越多，母數越大，那麼在下一步驟的創造連結時，就有更廣泛的選擇性。

怎樣生活的人，工作曝光度會最低呢？以我身邊的朋友為例，其一是科技業的工程師。我的工程師朋友小豪，每天都是開車通勤，到公司後就進入無塵室開始一天的工作。午休時間，身邊的同事都是男生，他也沒興趣和他們多做交流，下班後就是買便當回家一個人吃，晚上閒暇時打打線上遊戲，一天就這樣過了，我曾幫他計算過，在他的一天內，和他擦肩而過的人，大概不到三十人，而其中他有意願產生連結的人，更近乎是零。

另一種人，則是線上接案的獨立工作者，我有做設計的朋友就是如此，他們從上班到下班，都是一個人窩在家裡，頂多就是吃飯時會外出一下，在這樣的狀況下，他每天會接觸到的人，可能不超過五個，而有些喜歡叫外賣送到家裡的人，更是可以把這個數字再往下降低。

當然，我知道有很多上班族，他們因為是內勤，也因為產業特性的關係，接觸的人數幾乎和以上兩種人不相上下，如果你的生活型態也像他們一樣，那你真的就有擴大生活圈的必要性，不論是培養興趣、參加同好會，或是運動健身都好，你至少得要讓自己能和別人擦肩而過，才有創造連結的契機。

（圖／Unsplash）

創造連結：提高存在感

當你有一定的曝光量以後，你該做的就是積極創造連結了，用白話的方式說，創造連結之於品牌經營，就是「你得讓顧客發現你的存在」。

以交友軟體為例，當你註冊了一個軟體，寫好自介、放上照片，你就完成了「曝光」， 大多數的平台，都會一步步教你曝光自己，而如果你開始發文、參與活動，收到別人的讚，回覆別人的讚，那你就是在「創造連結」了。

創造連結和曝光很像，但比起曝光，它的意圖又再更強烈一點，如果要為人際關係上的創造連結下一個明確定義，我會說，它是一種微意圖，用意是告訴對方：「你注意我的同時，我也注意到你了，我們同時發現了彼此。」

所以如前文所述，它可以是一個微笑、點頭、熱情的招呼、小玩笑等等任何可以幫助你和別人產生交集的行為。

普遍來說，如果你生活圈足夠大，也有高度意願去創造連結，卻仍然處處碰壁的話， 那麼你所缺乏的，就是最後一個步驟了，引發共鳴的能力。

引發共鳴

從事教練的這些年，每次談到引發共鳴，很多朋友都會和我反應，他們和想認識的人沒有共同興趣，所以話不投機，無法產生共鳴。但我認為這不是一個事實，因為人與人之間，並不是有共同興趣就會成為朋友的。

多數人的興趣都是類似的，舉例來說，我們都知道很多人會成為好友，彼此真的是因為興趣相同而凝聚的，比如說很多喜歡打球的人，因為對籃球的狂熱而成為好友，天天在球場打到三更半夜樂此不疲，也有喜歡攝影的人一起上山下海，為了追求一瞬間的美景一起瘋，而喜歡追劇的人，只要一聊到劇情和偶像，更是可以聊好幾個小時都還意猶未盡。

因為興趣相同，所以成為好友，似乎是再正確不過的邏輯，可是你有沒有想過，世界上有更多人，他們曾經和你在同一個團體，可他們非但沒和你成為朋友，甚至幾乎不相往來。

可是有趣的是，你們的興趣意外的類似，這又要如何去解釋這種現象呢？仔細想想， 你的生命中，這些人也不在少數吧？

比如你們可能都是桌遊團友，但每次出團的時候，你總是和某些人一掛，他和另外幾個人一掛，也許你們曾一起玩過無數次的桌遊，但實際上你們非常不熟，頂多是碰到面會打聲招呼點點頭而已。

又或者說，你們是高中兼大學同學，彼此間的共同好友超過二十個人，而且還都參加了同一個社團，比如說玩樂團、劍道、桌遊、健身等等任何你所能想到的。可是你們的交情，真的就止步於此了，你們不討厭彼此，過去也曾有多次機會單獨相處，可是不知怎麼的，你們就是無法產生共鳴。

再舉個聯誼的實例，參加過聯誼的人都知道，聯誼時主辦方一定會要你填寫個人小卡，除了職業星座以外，還要附上你的興趣嗜好等等，而我看過太多的人都是這樣寫的：

男生：運動、健身、跑步、閱讀、投資

女生：美食、旅遊、電影、貓、星座

有些男女則考慮到，或許興趣跟對方相同，比較有開啟話題的可能，因此會故意寫上對方可能會感興趣的話題，那就會變成以下這樣：

男生：旅遊、星座、電影、貓、運動

女生：健身、跑步、美食、旅遊

從你的經驗來看，你覺得這些男女，因為有共同興趣讓他們聊起來的比例有多少？ 兩個素昧平生的人，真的能因為有共同興趣就聊起來嗎？

有些更聰明的人馬上會意識到，也許是興趣寫的太廣闊了，如果把健身再細分成重訓、電影具體化為劇情片、貓狗具體化為橘貓，是不是就有話聊了呢？

很遺憾，我看過的男男女女們，能夠因為這樣就聊起來的人依然寥寥無幾。

別再相信沒有根據的朋友建議 ☑不是所有女生都喜歡聊星座美食旅遊。 ☑也不是所有男生都喜歡聊投資、運動、車子、手錶。 ☑就算他真的有興趣，你們能否聊起來也是另一回事。

●本文摘自時報出版之《男人的愛情研究室：談一場不追不求的戀愛》