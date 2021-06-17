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黃繭睽違3年！繼《溺日》後，全新散文創作《透光練習》上市

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《透光練習》 作者：黃繭 出版社：時報出版 出版時間：2021年5月25日
書名：《透光練習》
作者：黃繭
出版社：時報出版
出版時間：2021年5月25日

「我想驅著這顆已經壞掉的心，走進生活慢慢修復。」

文字溫室．黃繭睽違三年，繼《溺日》後全新散文創作！我們一起多一點練習，練習釋放，練習靠近，練習平靜，練習走向自己。練習把光點亮，練習讓光透進生活，讓每個光影，成為生命意想不到的溫柔暗示。（編按）

文／黃繭

租屋處漫步到十字路口，只要短短十五分鐘，巷口有間早餐店，時常固定到那裡享用肉鬆沙拉蛋吐司，吃完走出店門，偶爾我會抬頭仰望天空，看看今日陽光如何，走在人行道，街道種了許多樹木，每當枯萎的樹葉再次沾滿綠意，我會忍不住溢起感謝的心情，想著：「已經是春天了。」

四季輾轉，過了一個「年」的循環。三百六十五天，我們跨越了什麼呢？這讓我想起自己很喜歡的一部作品《魔法水果籃》（フルーツバスケット），故事裡頭，總是沉穩的羽鳥醫生，其實心裡深處藏了一個傷，以為失去愛人是自己的過錯，若不是罔顧詛咒愛上了對方，就不會讓心愛之人因愧疚而生了心病，他選擇親手消除相愛的回憶，向神祈禱著，只願她能再一次獲得真正的幸福。我想他的內心，或許只是希望有個聲音告訴他：「沒關係，這不是你的錯。」而女主角小透不經意流露的溫柔，間接安慰了他的靈魂。

當醫生問她：「妳覺得，雪融化了以後會是什麼呢？」

小透說：「這個嘛，我想會變成春天，無論現在有多麽寒冷，春天一定會再度到來。」

這份溫柔的回答，正如羽島所愛之人一樣，治癒了羽鳥的心，像最初愛人笑著說道：「羽鳥，能夠跟你相遇真是太好了。」

萬物不變的自然法則，脆弱的事物仍是生命，小透的回答包裹著溫柔，訴說「生命總會迎來完結的日子，可是，春天還會來臨。」這份既溫暖又真實的答案，說明縱然忍受多少嚴峻的悲傷，最後迎接我們的，都會是和煦的春天。「春天」作為四季更迭的起點，讓我們學習暫緩悲觀，獲得新生的勇氣。春天，讓無家可歸的人們，不再面對凜冽風吹，備嘗風霜的身軀，終能曬曬暖陽獲得喘息。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

春天，原來是帶來希望的季節。

季節交替，提醒我們又是新的循環。那些理所當然度過的日常，輕易說出「那麼下次再見吧」的約定，等到我們想要兌現的時候，或許季節已經偷走了對方的未來，生命無常，我們能夠守護的唯有現在。

如果可以，願我們理解，生命跟春天一樣，能夠帶來悲傷、也能喚來奇蹟。

●本文摘自時報出版之《透光練習》。


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