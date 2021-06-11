NPO「遠山呼喚」共同創辦人林子鈞出書鼓舞厭世代　攜手悅知文化響應尼泊爾圖書館計畫

盛夏畢業之際，悅知文化推出臺灣國際非營利教育組織「遠山呼喚」共同創辦人林子鈞首部作品《與其麻木前進，不如勇敢迷失》，透過書寫，林子鈞重新審視他一路以來如何立定志業及走向非主流路線的堅定歷程，並且歸納出五個關鍵，期許Z世代們能夠勇於在迷失中，找到屬於自己的目標與信念。

「畢業之後要做什麼呢？」即便 2021年新冠疫情緊張，應屆畢業學子們仍磨刀霍霍準備走入社會，或者也為了前途正在思考該如何邁出人生的重要一步。出生於1995年的林子鈞身為多數人眼中的高材生，他拋開了世俗附加的標籤與期待，選擇走向自己所選擇的路，並在就讀臺灣大學經濟系二年級時便立定志業，創辦了「遠山呼喚」，投入尼泊爾偏鄉種植教育。今年3月剛公布的《天下雜誌》40週年【未來領袖】，「遠山呼喚」也入選其中，是20組臺灣明日之星中，最年輕的入選者。

林子鈞說：「在書寫這本書的過程中，我找到了在二十五歲「活成自己」的勇氣。」從大二創業至今五年的時間裡，他深感創業並不如大家所想像的光鮮亮麗、一帆風順，剛開始受到許多質疑與挫敗，卻在面對這些迷惘的時刻，反而越挫越勇，不向失敗妥協，將歷經的失敗經驗轉化成前進的動力。他在書中寫道：「敢於承擔沒人要做的事，才能激發眾人的信心，凝聚各方的力量。」不論創業或寫作本書，林子鈞始終擁有「陪伴的初衷」，也因如此，在團隊的努力下，讓多達5千多名尼泊爾偏鄉孩童，在2015年的強震過後，能夠擁有接受正常教育的機會，以「種植教育」讓世界記住臺灣。

《與其麻木前進，不如勇敢迷失》書中記錄著「遠山呼喚」團隊投入尼泊爾偏鄉教育的點點滴滴。（圖／悅知文化提供）

在職涯的道路上，大家都希望能夠擁有工作的選擇權，而非被工作選擇。然而這個社會之所以殘酷的是，「擁有多少專業，就擁有多少選擇權」。這些年與許多不同的團隊組織合作過程中，林子鈞深刻體會到「專業」的重要性，領悟到抱持著「每天都要贏過昨天的自己」的信念，專精於一項技能、並且精益求精的人，往往擁有更多人生選擇。

一路伴著「遠山呼喚」學習、成長的臺灣知名登山家江秀真說：「子鈞的新書《與其麻木前進，不如勇敢迷失》寫他不打安全牌的經過，選擇誠實面對必將經歷的五個人生關鍵：煩人的迷惘、狼狽的失敗、痛苦的成長、現實的社會、殘酷的世界。而這些正說出了這個世代年輕人們的心聲。」

身為Z世代的代表，林子鈞說：「大家說我們是厭世代，其實，我們只是討厭自己迷失的人生罷了。」。尤其在面對嚴峻疫情考驗的此刻，這本書應能為迷惘的20世代讀者們，帶來不一樣的省思，回到初衷，找到人生真正的目標，以堅定的步伐朝夢想前進。

新書《與其麻木前進，不如勇敢迷失》於6月7號正式上市，悅知文化響應遠山呼喚尼泊爾圖書館計畫，即日起至6月30日止，每售出《與其麻木前進，不如勇敢迷失》2本，精誠資訊［悅知文化］將捐贈1本英文童書到尼泊爾，目標募集1,000本童書、打造2座圖書館、提供855位孩子閱讀的機會！歡迎大家一同支持與響應。