沒有所謂的「為時已晚」，為人母依然能成為韓國首位女性「犯罪側寫師」

文／李珍淑

我在三十五歲這大把的年紀考上警察，雖然是件令人愉快的消息，但我卻沒辦法完全沉浸在這喜悅之中，因為當時家中老大還只是小學生，老二則還在念幼稚園。一想到要放著姊弟兩人接受為期六個月的教育訓練，我便感到十分茫然，若沒有丈夫和母親的幫忙，我絕對沒有勇氣這麼做。

若有在職的女兒或媳婦生孩子，便經常出現將小孩託由母親或婆婆照顧的情形，這也是所謂「女人為難女人」的典型例子，但我沒時間猶豫了，必須盡快做決定，在百般煩惱之下，我向母親解釋我的狀況，當天的我愧疚到難以入眠，看著痛苦難言的我，丈夫主動表示會幫忙解決孩子的問題，要我放心並鼓勵我放手去做，多虧有兩位我才能順利受訓。

我認為隨著人的平均壽命增長，戀愛、結婚等各種面相的適齡期也需要調整但不過在二、三十年前，多數女性仍需要在三十歲前結婚，若是又生了孩子，更是有不少人必須離開職場。然而當時的我已經三十五歲，甚至是兩個孩子的母親，可說是處在最惡劣的條件下。

不過我認為一切在於決心，錄取犯罪分析官特招考試之後，事情的發展比想像中更加順利。若我一開始就篤定:「即便我合格了，還是會困難重重。」而沒有去嘗試，那麼我就不會得到現在這個機會，當自己有所顧慮時，身邊的人也會猶疑不定、難以出手相助，但若大家看見自己堅定的決心，周圍的反應也將產生變化。

（圖／EZ叢書館）

我認為「專家」並非從天而降的頭銜，而是在自己感興趣的領域挑戰、闖蕩後所得到的獎賞，最近偶爾會收到電視劇或電影編劇的聯絡，也接過訪問的邀請，覺得新奇的同時，也自豪於自己付出的努力。

有時我會感到十分寂寞，彷彿被獨留在這世上，但在我只顧著垂頭喪氣時，抬起頭卻看見無數的申請者真的讓我心存感激。而當我領悟到原來許多前後輩、同事、丈夫、孩子都支持著自己時，整個世界就像被施了魔法般的美好。

我的入行年齡較晚，因此比起已逝的工作年資，我日後能努力的時間相對短暫，但越是如此，我就越對工作充滿熱忱，幸好現在的工作與育嬰環境都已逐漸改善，因此我想比那些為育兒問題所苦的後輩更加努力，以成為他們的力量。我想要毫不保留地傳授訣竅給他們，並向充滿熱忱又聰慧的後輩學習，付出一己之力以拓寬側寫師的道路。

廣域分析的行程確認之後，我會比平常更努力補充健康食品，側寫師必須徹夜分析案件，但若我因為年紀而比後輩先一步顯露疲態，可能會讓他們失去士氣，所以我認為體力控管也是我的義務之一。

（圖／EZ叢書館）

書名：《今天也要去見殺人犯：韓國犯罪側寫師眼中的人性故事》作者：李珍淑 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年6月3日

我想告訴本書的所有讀者，沒有所謂的「為時已晚」，現在的你們亦能挑戰一切，我認為大家都比我更優秀，只要你們相信自己便是。若你的自尊心低落，或怨嘆只有自己深陷惡劣環境、想要自暴自棄的話，那就每天對著鏡子唸出「我很棒，我什麼都做得到!」的咒語吧，魔法真的會奏效。

若連自己都不尊重自己，那還有誰會尊重你呢?讀過我略顯鬆散的文章後就提起勇氣吧!「連她都做得到了，我有何不可呢?」我誠摯地希望你們能獲得「有志者事竟成」的信心，並在準備闔上這本書時，成為一位肯定自己美好的人。在此提醒，書中提到的例子都是我實際經歷的案件，但為了保護身分資訊而有做部分改編。

最後將感謝之意獻給讓我鼓起勇氣寫書，為我照料瑣碎事務的哥哥和妹妹、幫忙做家事的可愛女兒、正在海軍陸戰隊服役的開朗兒子、我永遠的戀人和伴侶，以及此刻也在與各式案件對抗的側寫師同仁。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《今天也要去見殺人犯：韓國犯罪側寫師眼中的人性故事》。