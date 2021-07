當廢墟成紀念品！《未來城市》建築廢物利用能創造新城市美學嗎？

災難

城市始終受到其「廢墟該如何處置」一事而困擾,此情況愈接近現代愈是如此,因為戰爭科技的演進竟可以實際上毀滅整座城市,由此造就人類歷史上最嚴重的都市破壞,那便是第二次世界大戰期間的盟軍轟炸,釀成大量德國與日本城市的毀滅。綜觀歷史,關於都市毀滅的想像曾經以許多文化型態出現:從《聖經》故事巴別塔、索多瑪、蛾摩拉之毀滅,到西元第一千紀時期的中國懷古詩內容。在西方現代時期,都市破壞的想像經常是一種針對自然災害的美學式反應,例如西元一七五五年的里斯本大地震;此外,都市破壞的想像尚可作為帝國衰頹之暗示,這可見於史家愛德華.吉朋(Edward Gibbon)鉅著《羅馬帝國衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1776-88),以及十九、二十世紀歐洲及北美針對帝國的大量反省,而當今美國在這方面亦有再興趨勢。對於帝國弱點之擔憂,促成第一批歷經浩劫後的未來城市形象:從十九世紀前期格蘭維爾(Cousin de Grainville)《最後之人》(Le Dernier Homme, 1805)及瑪麗.雪萊《最後一人》(The Last Man, 1826)的「最後一人」故事設定,乃至於如古斯塔夫.多雷(Gustave Doré)版畫中倫敦淪為廢墟等圖像創作。這些奠定基礎的文字與圖像,啟發後來諸多文學與影視作品中的未來城市廢墟,從H. G.威爾斯的小說《世界大戰》-第一部想像外星人毀滅城市的作品-到《魔鬼終結者》(Terminator)系列影片,此外《魔鬼終結者》還加入近代人對電腦力量日益茁壯的恐懼。

在這些浩劫過後的都市故事當中,雖然未來廢墟城市能有力地預言文化性焦慮或是警告都市生活的毀滅危機,但其作用乃是倖存者故事的舞台,主角大多是個「英雄」人物,而且幾乎一概是男性。災難還會造就廢墟,使廢墟在都市生活裡有更積極的角色。第二次世界大戰交戰雙方遭空襲轟炸造就的都市廢墟,有一些被指定為記憶的重要地點,英國與德國境內最知名的例子,分別是考文垂大教堂(Coventry Cathedral)以及柏林的威廉皇帝紀念教堂(Kaiser Wilhelm Memorial Church)。這兩座教堂在一九五○年代以現代主義風格重建,半毀的廢墟結構被融入新建築物以紀念戰爭。較不直接的記憶化形式,可反映在某些當代廢墟是如何被解讀為都市衰亡的託寓上,其中最著名的或許是底特律的密西根中央車站(Michigan Central Station),該站建於一九一三年,於一九八八年後廢棄,後來在二○○二年戈弗瑞.里吉歐(Godfrey Reggio’s)導演的電影《戰爭人生》(Naqoyqatsi : Life as War)片頭出現。密西根中央車站在該片中被呈現為當代版的巴別塔,挑戰資本主義無限進步的概念,或者更廣泛地說,是在批判人類野心無窮的愚蠢。

麥可.科爾伯,〈精緻的衰亡〉,二○一四年,油畫。(圖/臺灣商務印書館提供)

更加酷似巴別塔的,是麥可.科爾伯(Michael Kerbow)「兆頭」(Portents) 系列繪畫中的〈精緻的衰亡〉(TheirRefinement of the Decline, 2014)。在此,老布勒哲爾著名的巴別塔畫作被重新改作為有大量煙囪的巨大工業結構,宰制著周遭的城市。顯然,這幅敵托邦都市未來圖像誇張的戲劇性效果,是在比喻工業生產的破壞性,同時警示未來地球可能受到的衝擊。這幅廢墟圖像兼有建設性及毀滅性,工業巨塔就像是老布勒哲爾繪畫中的聖經傳說,遊走在狂熱建設與大難崩潰兩者的不確定性之間。若將廢墟變作紀念物,這麼做其實是違背傳統的紀念碑概念,因為後者應是「永恆的」。就本質來說,廢墟是暫時的;若廢墟成為紀念物,它所要紀念的乃是萬事萬物皆不永久的本性,以及人類抗拒不了永恆的有限力量。

像考文垂大教堂與威廉皇帝紀念教堂這類的建築物,是很不尋常的廢墟範例,也就是將其加以保存並整合入新建物之中。然而,若未來城市將其「全部的」廢墟都與新建物融合,沒有任何東西被移除,那種物質性紋理又會是怎樣一幅光景呢?建築廢物之利用或許可以創造耀眼的拼裝美學,同時,處置廢墟本身的形式品質(formal quality),也許能造就出新的建築幾何。英國藝術家迪安娜.皮瑟布麗吉(Deanna Petherbridge)有許多繪畫作品,是讓廢墟進入建築表現及其實務之間的對話。其作品具有多元視角與系列形式,例如「翁布里亞鄉村一號」(Umbria Rurale I, 2010)所探索的,是廢墟如何在想像中被重構進入新的建築組合之內。以翁布里亞鄉村一號的案例而言,這些廢墟是藝術家在義大利鄉間所發現的廢棄農舍,它們與新建物彼此相鄰,而這些廢墟實際上所傳達的是「一場農業演進與淘汰的歷史」。在迪安娜精緻的畫作之中,那場歷史濃縮注入單一的結構內-一棟由塑膠管、石柱、陳舊木材所構成,有稜有角的拼裝建物。在迪安娜的其它創作之中,諸如系列作品「世界圖像之城」(The City as Imago Mundi)中的〈緞帶城市〉(Ribbon City, 1976),半完成結構的聚集化作奇特的都市地景,其組成看起來像是危險的石造或混凝土街區裡冒出工業廢棄物。雖然皮瑟布麗吉的畫作在精準度與正射投影(orthographic projection)方面,類似於傳統的建築表現,但它們的視角模糊性會使人迷失方向感,並且顛覆建築本質為擬人(anthropomorphic)的觀念。不過,這乍看之下讓人感到疏離而困擾的建築物,其實是企圖將歷史意識融入建築的結果,使其不只是不痛不癢的遺產而已。如皮瑟布麗吉本人所言,她採取破裂的、半毀的、半完成的形式,是企圖表現出灌注在所有建築及城市中「破壞與保存之型態」。換句話說,那些形式是要開啟建築本身未受開發的潛能,可以公開以建築展示過去、現在與未來之間豐富但不確定的碰撞,而不是僅僅透過建築打造城市及其歷史的膚淺形象而已。

迪安娜.皮瑟布麗吉,「世界圖像之城」系列之〈緞帶城市〉,一九七六年,筆墨畫。(圖/臺灣商務印書館提供)

迪安娜.皮瑟布麗吉,「翁布里亞鄉村一號」,二○一○年,水墨畫。(圖/臺灣商務印書館提供)

假若藝術有潛能去想像如何將廢墟融入城市的新方式,那麼廢墟本身也會被藝術家大加利用並予以改造。幾乎全世界的每座城市裡,廢棄建築物都會成為非法藝術興盛的場所,在視覺上最明顯的便是塗鴉、塗畫與其它繪圖主題的孳衍,出現在諸多都市廢墟的牆面上。有座城市在這方面尤其突出:都市廢墟化以及透過創作轉化廢墟,幾乎已經與底特律畫上等號了。這座城市的廢棄建築物居然有八萬棟以上,此乃數十年來當地種族歧視、工業投資縮減、白人搬至郊區的結果,然而底特律卻在近年湧入不少年輕-白人為主-的藝術家、作家、音樂家,他們受該城市的低房價與低租金所吸引。

