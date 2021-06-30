劉擎／分裂美國的「川普主義」究竟為何而來？

劉擎教授是大陸著名的公共知識分子，更因每年撰寫西方思想年度回顧，無時差的彙整歐美知識界指標事件與重大公共議題而知名。透過劉擎之筆，我們可以看見中國知識分子是如何想像與詮釋時代的動盪，以及西方思潮的改變與流轉。（編按）

文／劉擎

川普現象的根源

拜登在競選時曾說過，在未來歷史的回顧中，川普會被視為一個「脫離常軌的時刻」（aberrant moment）。勝選之後他在十一月二十六日的感恩節致辭中說：「生活將回歸常態」，這是對疫情之後生活的期待，但許多人相信，這也是拜登對「後川普」時代做出的承諾。

對於飽受「異常」之苦的人們而言，「回歸常態」的說法聽上去令人嚮往，但深究起來不只天真而且危險。

首先，回歸不是一個可欲的選項，那個往日的舊常態正是後來「異常」現象的孳生之地，回歸過去意味著重返危險的起源；其次，回歸也未必可行，美國社會與政治生態在過去四年中已經發生了深刻的變化，大約有三分之一的美國人是川普堅定的支持者，回歸常態將會遇到強大的阻力；最後，回歸的期望並不明智，輕率放棄「異常」激發的反思契機，錯失可以汲取的深刻教訓。

民主黨期待的「大藍潮」並沒有出現，在目睹國會山莊騷亂事件之後，更沒理由陶醉於一場選戰的險勝。作為敗選的一方，川普獲得七四二一萬張支持票（四六．九％的大眾選票），這一事實過於醒目，難以忽視。羅德里克教授寫道：雖然人們見證了「他公然的謊言、明顯的腐敗以及疫情控制的災難，川普如何能夠保持如此多美國人的支持，甚至獲得比四年前更多的選票？」

川普不只是一名卸任的前總統，還代表著一個重要的「現象」，在政治舞臺中仍然醒目存在，甚至可能將長久存在。在這個意義上，大選的驚悚戲劇落幕了，但引發這場危機的根源並沒有隨之消逝。在談論回歸常態之前，首先需要探究「川普現象」的來龍去脈，並理解其中的挑戰。

那麼，什麼是「川普現象」？幾乎所有相關評論都指出一種徵兆：川普留下一個極端分裂的美國社會。歐巴馬在其自傳出版後的一次訪談中承認，美國社會的分裂並不是從川普開始的，但他加劇了這種分裂。

早在二○一六年底，《時代》週刊選擇川普作為年度人物，當期封面上稱之為「美利堅『分眾國』總統」（President of the Divided States of America）。到了二○二○年，《經濟學人》引用調查資料認為，美國政治極化的嚴重性已經可以被稱為「非文明社會」（uncivil society）。

在註冊選民關於對立黨派的態度中，有六到七成認為對方是對「美國及其人民」的威脅，有半數認為他們是「徹頭徹尾的邪惡」，有超過四分之一的人相信，如果對方行為不軌就「應當作為動物對待」，有近五分之一認為，「如果另一方贏得二○二○年大選，暴力可以被正當化」。

這種「非文明」的政治對立，並不是美國近幾十年的「驢象之爭」或「紅藍對立」的簡單延續，它在相當大的程度上歸因於川普的「創新」—以劃分敵我的鬥爭性方式動員和凝聚此前相對沉默的社會人群，將其轉變為獲取自身政治優勢的力量，從而加劇和深化了社會的分裂。

在川普難以計數的不實之詞之外，至少有一句話道出部分真相：如果歐巴馬和民主黨人做得好，「我就不可能進入白宮」。同樣重要的是，如果傳統的共和黨建制派有足夠的動員力，也無需求助這樣一個「政治素人」來注入新的政治活力。

川普現象的興起，得益於兩大政黨的失敗之處，緣起於政治建制派所忽視或無力感召的地域和人群—那些在經濟與文化的主流趨勢中被邊緣化的地帶，那些感到自己長期被漠視、被遺忘和被辜負的人群。

這並不是一個新鮮問題。在過去幾年間，有越來越多的學術研究、評論文章以及紀實作品相繼問世，探討川普支持者的身分、處境與成因。從二○一三年《下沉年代》（The Unwinding），到二○一六年《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）、《白垃圾》（White Trash）和《家鄉裡的異鄉人》（Strangers in Their Own Land），再到二○二○年PBS製作紀錄片《美國大分裂》（America’s Great Divide），所謂「被忽視的人群」不再是一個被忽視的盲點，甚至已經成為一個公眾熟知的熱點議題。

書名：《當世界席捲而來：在自由與民主的困局中，中國如何想像世界？當代西方思想編年考》作者：劉擎出版社：聯經出版出版時間：2021年5月6日

但熟知並不等於理解。川普的支持者究竟是誰？他們的處境如何？支持的主要原因到底是什麼？對於這些問題，存在著不同的、常常相互競爭的闡釋。學者、政治人物、媒體評論家以及社會大眾，對此並沒有形成共識。最為顯著的分歧之一（以簡單化的類別劃分），是「經濟解釋」與「文化解釋」之間的爭論。

在經濟解釋中，川普的主要支持者來自經濟低迷的鐵鏽帶地區，他們是藍領工人。美國製造業工作崗位的流失（其中許多被轉移到海外）進一步侵蝕他們的穩定地位。川普聲稱要站在他們這一邊，稱讚他們是善良的普通美國人和真正的愛國者，誓言要為他們「找回工作」，因此獲得他們的擁戴。

相反，在文化解釋中，許多人支持川普的動機實際上是渴望「復辟」，重新獲得受到歷史進步威脅的特權—白人至上的特權，基督教的特權，WASP作為美國正統的特權。這些長期被抑制的反動觀念被川普「解放」出來，得以死灰復燃甚至有恃無恐。

由此可見，經濟解釋暗示了社會底層針對菁英階層的抗爭。這些被遺忘和辜負的底層人群選擇川普，是在表達對建制派的憤怒，也是在維護自身應有的權利。但在文化解釋中，反對或支持川普是「進步的未來」與「守舊的過去」之間的道德戰爭，對這種復辟勢力的反擊而不是放任才是正義的事業。兩種解釋的實踐意涵超出學術之爭，涉及道德正當性的分歧，也構成意識形態的對立。

●本文摘自聯經出版之《當世界席捲而來：在自由與民主的困局中，中國如何想像世界？當代西方思想編年考》。