「愛神」不是你想的那樣！醫學中的大小愛神

最擅長說故事的醫療偵探——資深神經科醫師：汪漢澄，書寫我們不知道的身體祕密、病症來源、醫療掌故……等等。《醫療不思議》全書含括「身體的故事，疾病的故事，醫療的故事」三部分。專業醫療人員看了，驚覺原來醫學上的所學，有這樣的歷史緣由與典故；一般大眾讀了，理解原來與我們習習相關的醫療方法與疾病，竟是這樣演變來的（編按）

文／汪漢澄

春藥的英文，是「aphrodisiac」。Aphrodisiac這個字的來源，是一位希臘女神，名叫阿芙蘿黛蒂（Aphrodite）。你要是對阿芙蘿黛蒂這個名字不熟的話，講她的另一個名字維納斯（Venus），一定就會恍然大悟。阿芙蘿黛蒂是希臘名，維納斯則是被羅馬人改過的羅馬名。希臘神祇被改了羅馬名後，有些本名還會被人記著，有些就只能以新名行世。例如說眾神之王宙斯（Zeus）被改成了朱比特（Jupiter)，戰神阿瑞斯（Ares）被改成了瑪爾斯（Mars)，海神波塞冬（Poseidon）則被改成了奈波通（Neptune)等等。在現代，維納斯的知名度，就比阿芙蘿黛蒂要來得高些。

在所有的希臘神祇當中，阿芙蘿黛蒂應該是被中文世界誤會的最深的一位。主要是因為，我們把她翻譯成了「愛神」。「愛」這個字，在我們的語言中，是很精神層面的東西。但在原本的希臘文化當中，阿芙蘿黛蒂的個性作風，跟我們現在所說的「愛」大相徑庭，其實是很肉慾的。

性愛雖然是天性，不學而能，但有趣的是，人類對於性愛的態度，卻會隨著個別的時代背景，宗教氛圍，跟政治風向，而有著極大的差異。例如中世紀的歐洲，是基督教文化大一統的環境。由於基督教對肉體欲望的態度，是壓抑而不以為然的，因此人們在處理性的主題時，大多是欲語還羞，虛偽而表裡不一。相對於此，古希臘人在面對男女情欲的課題時，態度遠比基督教興起後的西方人要健康自然得多。所以在希臘神話之中，肉慾與情色占著非常重要的角色，甚至單為肉慾而創造了阿芙蘿黛蒂這位女主神，是很自然的一件事。

愛神阿芙蘿黛蒂在希臘的眾神之中，是非常資深的一位，在所有崇奉她的部族或國家中，她都是掌管著感情、欲望、繁殖，與豐饒。一言以蔽之，她在人間的主要業務，就是「生之欲」。

阿芙蘿黛蒂的出現充滿了傳奇色彩，據說她是在天地尚且渾沌，眾神數目還很稀疏之時，從海中的泡沫中誕生出來的。義大利文藝復興早期的大畫家波提切利（Sandro Botticelli，1445-1510）的名畫《維納斯的誕生》（The Birth of Venus），展現出她在初生之時，充滿著羞澀內斂，迷人而又清純的氣息。她的美渾然天成，舉世無雙，即使是她的那座已經缺了雙臂的雕像，也穩居羅浮宮的性感女神榜首。

阿芙蘿黛蒂既是主管生之慾的女神，那麼在她無垠的生命當中，自然是韻事不斷。細數她的風流對象，比較出名的，在神界有阿瑞斯，波塞冬，荷米斯（Hermes），戴奧尼索斯（Dionysus），在凡界的有阿多尼斯（Adonis），以及安喀塞斯（Anchises）等等。不論對象是神還是人，阿芙蘿黛蒂只要是喜歡上了，就一定勇往直前，對於愛與性都完全沒有衿持，也沒有不必要的罪惡感。

由於阿芙蘿黛蒂在男神界挑起的爭風吃醋風波實在太多，宙斯決定逼她下嫁醜陋殘缺、醋勁十足的冶煉之神赫菲斯托斯（Hephaestus），想把她好好的管上一管。沒想到，她嫁歸嫁，風流照舊風流，只是轉入地下，因此反而讓赫菲斯托斯吃不下睡不著，經常忙著抓姦，真不知娶到她算賺還是算賠。

阿芙蘿黛蒂對愛與慾投入甚深，並非逢場作戲，她不但跟所有的愛人都維持長久而良好的關係，甚且還會跟他們生養孩子。愛人之一戰神阿瑞斯長得英明神武，與阿芙蘿黛蒂十分的登對，產生的愛情結晶是個男孩，名叫愛洛斯（Eros），生得粉妝玉琢，非常的可愛，人稱小愛神。愛洛斯是希臘名，他的羅馬名字即是無人不知，無人不曉的邱比特（Cupid）。

（圖／Unsplash）

小愛神 Eros 這孩子很特別，經常以小孩子或是青少年的形像，出現在世人的面前。愛洛斯（或邱比特）調皮搗蛋，老是帶著弓箭跑來跑去，看到男男女女，高興了就射。他這箭十分的特別，被射中的人，馬上就會陷入愛戀，無一倖免。愛洛斯雖然跟他媽媽一樣，中文名字被翻譯成小愛神，看起來非常的浪漫而無害，但其實愛洛斯射出的那些箭頭上，塗著的可不是什麼純情藥。Eros 掌管的是情欲，所以跟性慾的關係，遠大於跟感情的關係。因此，有意要被愛洛斯的箭射一下，或是已經被射中的人，一定要充分了解這一點，日後才不會有「廣告與實物不符」的抱怨。

小愛神愛洛斯整天介入別人的感情生活，興風作浪，造成了無數神間與凡間男女的悲喜劇，卻沒想到自己有一天也中了招。事情是這樣的：愛洛斯長大了之後，成為一位非常俊美的青年，凡間有一位美麗的公主賽琪（Psyche），由於實在太過美貌，大家都說她的美勝過了愛神阿芙蘿黛蒂。是可忍孰不可忍，阿芙蘿黛蒂嫉妒心起，就命令兒子愛洛斯用箭去射賽琪，讓她愛上一個醜陋的怪物，一生都不幸福。愛洛斯真的奉母命去了，可是一見到賽琪的美貌，連小愛神都有點失魂落魄，拿箭時就不小心扎到了自己的手，「作法自斃」，當即無可救藥地愛上了賽琪。

愛洛斯與賽琪的戀愛波折不斷，因為「未來婆婆」阿芙蘿黛蒂非常的不爽，設下了無數危險困難的關卡來阻擋，造成了小倆口歷經艱難險阻，危機重重，並且也分分合合。然而最後真愛還是戰勝了一切，賽琪得到了永生，也獲得了阿芙蘿黛蒂的諒解，有情人終成眷屬。

這段傳說，雖然看起來有點像八點檔的劇情，但其實沒那麼簡單。故事中的美少女賽琪的名字「Psyche」這個字，希臘文本義是「靈魂，精神，心智」，是人心的主宰，超越肉體的存在。象徵肉慾的小愛神愛洛斯，最初心懷不軌，最終卻深深愛上並臣服於象徵靈性的賽琪。他們的結合過程並不容易，雙方都付出了非比尋常的努力與代價，才終能修成正果。古希臘人也許是在藉這個故事告訴我們，每一個人的肉體與心靈磨合的過程，也都是如此的吧？

●本文摘選自 麥田／城邦文化 出版之《醫療不思議》。