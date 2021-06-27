克林姆的畫作如何影響1900年在維也納湧現的現代思潮？

文／艾力克．肯德爾（Eric R. Kandel）

2006年，一位奧地利表現主義藝術收藏家，同時也是紐約市一間表現主義美術館「新藝廊」（Neue Galerie）的共同創辦人羅德（Ronald Lauder），以驚人天價一億三千五百萬美元，買進單一畫作，那是克林姆魅力無限、油畫上貼覆金箔的亞黛夫人（Adele Bloch-Bauer）畫像（圖1-1），亞黛夫人是維也納的社交名媛，也是出名的藝術贊助者。羅德第一次看到這幅克林姆在1907年所繪的畫作，是在他十四歲參觀維也納上美景宮美術館（Upper Belvedere Museum）時，當下他就被這幅畫震懾住了。這幅畫相當程度呈現了世紀轉變之際維也納的特色：內容多元豐富、充滿色慾感性、與創新的廣大能量。經過多年之後，羅德深深相信克林姆的亞黛夫人畫像絕對是能夠揭露女性秘密的偉大作品之一。

就畫作中呈現出來的亞黛夫人穿著元素而言，克林姆不愧是一位在19世紀新藝術（Jugendstil，或稱Art Nouveau）傳統下，技巧熟練的畫家，但這幅畫作又多了一層歷史意義：它是克林姆第一批告別傳統三度空間，轉往裝飾明亮的現代壓平空間之畫作。這幅畫充分表現出克林姆是一位催生奧地利現代主義畫派的創新者與重要貢獻者。研究克林姆的兩位史學家麗莉（Sophie Lillie）與高古須（Georg Gaugusch），如此描述〈亞黛夫人I〉（1907）這幅畫：

克林姆的畫作不只表達了亞黛夫人令人難以抗拒的美麗與色慾感性，它那精緻的裝飾及異國情調主題，帶頭宣布了現代性的誕生，而且揭示了想要用激進方式，鍛造一種嶄新認同的文化意念。克林姆利用這幅畫創造了一個俗世聖像，隨後代表了19世紀末維也納整個世代的期望。

在該畫中，克林姆放棄了從文藝復興早期以後，一直想將三度空間世界以更實在的方式，弄到二度空間畫布上的繪畫企圖。就像現代藝術家面對新發明的照相術一樣，克林姆極力追求無法被相機捕捉的藏在背後之真實現象，他和幾位比較年輕的門生柯克西卡與席勒，將藝術家的觀點向內轉，遠離三度的外在世界，轉往多向度的內在自我與潛意識心靈。

除了與過去藝術傳統決裂之外，這幅畫也告訴我們現代科學（尤其是現代生物學），如何影響克林姆的藝術表現，正如它們影響了大部分1900年代維也納的文化，或1890年到1918年期間的維也納一樣。依據藝術史家艾蜜莉．布朗（Emily Braun）所述，克林姆閱讀達爾文的著作後，對細胞結構深為著迷，這是所有生物的構成基架。所以亞黛夫人身上服裝的拼圖，不是單純像新藝術時期的裝飾而已，反之，它們是男性與女性細胞的象徵：長方形的精子與橢圓形的卵子。這些由生物引發的生育符號，是設計用來配對畫中人那張具有挑逗性的臉孔，與她百花盛開的成熟生殖能力。

亞黛夫人畫像得以風光賣出一億三千五百萬美元，創造出截至當時為止最高的單一畫作價格，這件事本身相當不尋常—假如考量克林姆在剛開始其事業時，他的畫作雖然很有一手，但還稱不上有什麼大名氣。他那時是一位不錯但很平常的畫家，追隨老師馬卡（Hans Makart）的歷史與通俗風格，替一些劇院、博物館、與其它公共建築作一些裝飾工作。馬卡是一位有才華的色彩專家，在維也納一些欣賞他的贊助者，認為馬卡是新魯本斯學派（new Rubens）的一員，克林姆與馬卡一樣，繪製了一些大幅具象徵性與神話主題的畫作。

書名：《啟示的年代：在藝術、心智、大腦中探尋潛意識的奧秘—從維也納1900到現代》作者：艾力克．肯德爾（Eric R. Kandel）出版社：聯經出版出版時間：2021年5月6日

一直要到1886年，克林姆的畫作才有了大膽且具有原創性的轉變。在那一年，他與同事馬區（Franz von Matsch）去為一間即將廢掉、並建造成現代建築的老城堡劇院（Old Castle Theatre）表演廳，畫一些紀念性畫作。馬區畫了一幅從入口處看向舞台的場景，克林姆則畫了一幅這間老劇院的最後一次演出。但克林姆並未繪製舞台或舞台上的演出人員，他畫的是從舞台方向看出去可以辨認出來的特定觀眾成員。這些觀眾成員看起來不像在看戲曲演出，而是自己在演內心戲。從克林姆的畫作中，好像維也納真實的劇本並未在舞台上演出，而是在觀眾心靈深處的私人舞台中進行一樣。

就在克林姆做了這件工作之後，年輕的神經科醫師佛洛伊德開始用催眠與心理治療，治療因歇斯底里症狀（hysteria）II而受苦的病人。當病人往自己內心查看，自由聯想而且講出自己的私密生活與思考時，佛洛伊德開始將病人的歇斯底里症狀與其過去的創傷經驗，想辦法連接起來。該一相當具有原創性的治療派典，修改自知名精神病學家布洛爾（Josef Breuer），對一位聰明年輕的維也納女性安娜O.（Anna O.）的治療過程。布洛爾是佛洛伊德的資深同事，他發現安娜O.「單調的家庭生活與缺乏足夠的知性職業，讓她養成了作白日夢的習慣，她說作白日夢是她私密的舞台」。

這種表現在克林姆後期作品中的特色直覺，與佛洛伊德的心理研究同期發展出來，而且預告了這類走向內心深處的趨勢，終將席捲1900年代維也納各領域的探討走向。該一階段促生了維也納的現代主義，其特色就是嘗試與過去作一徹底決裂，並探討在藝術、建築、心理學、文學、與音樂上的全新表現方式，該一階段促成了想要連接這些領域的不停歇努力與追尋。

●本文摘自聯經出版之《啟示的年代：在藝術、心智、大腦中探尋潛意識的奧秘—從維也納1900到現代》。