用寫作，記錄全球教育史上最特別的一屆

文／林晉如

2020 年初，因為「新冠肺炎」疫情紛亂擾攘，教育史上第一次寒假延後兩週開學。2月25日重新上課，如臨大敵、人心惶惶，只要一人確診就停課。瘋搶口罩、酒精等防疫物資，新聞每幾分鐘更新一次，LINE上叮咚訊息瞬息萬變。 寒假這個月，感覺過得特別漫長又無力。

每日迎來新事件，馬上動筆寫作，所以，六下這一學期，孩子們寫作爆天量。 也藉由此篇，節錄部分文字，記錄全球教育史上最特別的一屆。

2020 年 2 月 25 日開學日：現在和過去生活有什麼不同的轉變？

藍瑜珊：「回家第一件事是先洗手，然後喝一杯青草茶，阿公說青草茶可以降低新冠肺炎的機會。」

「喝青草茶有效？」我問。

「當然無效。」

「那你為什麼喝？」我問。

「喝給阿公高興的。」。

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李秉澤：「出去外面吃飯的次數變少了，在家裡烹煮的次數變多了，爸媽的 手藝變好了，飯就變好吃了。」

兩個月後我再問：「爸媽的手藝應該更厲害了，對吧？」

「並沒有。」

「為何？」 「 因為兩個月都吃一樣的，吃膩了！」

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葉澤森：「自從得知新冠肺炎之後，我們家本來是看電視劇或電影，現在改為天天看新聞。」

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李元富：「這波疫情不只影響到學校，連我們在家注意的東西也不一樣。以前是看到蟑螂在地上會怕，現在是看到口罩在地上會怕（有病毒）。」。

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李侑軒：「每個禮拜都要打掃，但是媽媽都非常不情願，因此都要我做很多事。」

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肺炎期間，每家的清潔打掃都爆量，為了防疫大家辛苦了。

2020 年 3 月初：228 連假很多人遊歐洲，3 月返臺確診，你有何想法？

藍瑜珊：「有些人就是不見棺材不掉淚，硬要在非常時期去玩，重點是還染病回來，我個人覺得這是『豬隊友』的表現。俗話說『不怕神對手，只怕豬隊友』。」

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王辰妍：「我認為義大利會這麼嚴重，可能是那裡有很多觀光景點，像羅馬競技場、比薩斜塔等，加上它本身是時尚之都，以及歐洲人沒有戴口罩的習慣，而導致疫情蔓延。因為機票便宜而出國去玩，最後帶回來的不是伴手禮，而是病 毒！」

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孩子們抱怨說，我們小學生每天防疫工作做得那麼認真，都被大人害慘了！

2020 年 3 月初：疫情間你最擔心、最期待的是什麼？

李元富：「我最期待能找到解藥，這樣就可以救臺灣。」

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葉澤森：「我很擔心萬一有一天不能出門，我家沒食物吃，我們就會餓死； 我也擔心萬一只剩我家有食物，別人就會來我家搶劫。」

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李秉澤：「我最擔心的是停課，因為還要線上教學很麻煩。相反的，我最期待的是畢業旅行沒有被取消，這樣才能快樂畢業。」

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本來畢旅延到五月，結果，還是敵不過疫情，讓學生錯失從小一期待到小六的畢業旅行，全班哭死。

2020 年 3 月 16 日：誰要優先被拔掉呼吸器？你同意嗎？你怎麼想？

許歆悅：「看了醫生拔掉感染者的呼吸器這篇文章之後，我覺得西班牙醫生很殘忍。不過如果是我，我也會這麼做，因為年輕人是國家的棟梁，還要為國家打拼，而老年人能活的時間不多了。但是，如果我親手拔掉呼吸器，我也會覺得 自己很殘忍，畢竟是用自己的雙手結束別人的生命。」

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李元富：「看到這種情況並不意外，因為一個國家不可能有十幾萬間負壓病 房，只好讓 65 歲以上的病人犧牲。看了真難過，西班牙，加油啊！」

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葉澤生：「我不贊同拔掉病患的呼吸器，因為有人還想活下去，而且，拔掉呼吸器的醫生心理應該會產生陰影，等這波疫情結束後，精神科的醫生會很忙。」

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2020 年 3 月 18 日：全臺病例數累計達 100 例，臺灣是不是要進 入停課階段了？

這一天中午，我從岡山國小出發到旗山國小演講，出校門前，先滑一下疫情相關訊息。到了旗山國小，收到「史上首次臺灣封國」的消息，驚得我魂飛魄散， 前後不到一小時，疫情發生重大變化。

演講到三點半，臺下老師突然如坐針氈，雖然戴著口罩，還是看得出臉色大 變，嚇得面如土色。

原本全臺確診 77 例，今日一次新增 23 例確診，全臺病例數累計達 100 例。 破百例，我們還在上課，臺灣是不是要進入停課階段了？連講師也魂不守舍， 心神恍惚。

書名：《給力：我想教會孩子的事——林晉如的創意班級經營術》 作者：林晉如 出版社：聯經出版 出版時間：2021年2月25日

2020 年 4 月 19 日：高雄磐石軍艦大破口，國軍下船趴趴走，你怎麼看？

許歆悅：「雖然我會擔心疫情的擴散，不過，我對臺灣疫情的控制是樂觀的， 因為我們確診的人數，並沒有像其他國家一樣，一次就增加幾百例、幾千例，所以不用太擔心。但是上班、上課時一定要戴口罩，保護自己，也保護他人。」

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四月初，清明連假結束後疫調一次，班上三位孩子收到細胞簡訊；四月中，磐石艦隊事件又疫調一次，左營離我們很近，高雄突然又變危險，四位孩子收到 細胞簡訊，媽媽哀訴，連去好市多買牛奶都中獎。這個月，簡直活得很緊繃，一直疫調，一刻不能鬆懈。

2020 年 5 月初：畢業旅行及畢業典禮取消，你怎麼看？

蔡欣庭：「我最期待的畢業旅行被取消，連畢業典禮也沒了，我們這些畢業生沒了畢業典禮，可能只能默默的離開這間陪伴我六年的國小，應該也沒有其他學年來歡送我們了，所有活動都被取消，很可惜，也很不甘心。」

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全班都非常難過，為師的我也只能安慰說，還好我們還有哭的能力。別忘了， 別人可是在搶呼吸器！

●本文摘自 聯經出版之《給力：我想教會孩子的事——林晉如的創意班級經營術》。