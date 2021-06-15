焦慮父母必讀！過度保護讓我的孩子厭世又憂鬱？

文／瑪德琳‧勒文（Madeline Levine）

我原本跟同學一起走路上學，一點問題都沒有，但我爸媽不知道在哪裡讀到說有個變態在全美流竄，然後他們就說我不准自己去學校了。我現在上下學都是他們開車接送。 ──十歲男孩的心聲

我們多數人都了解自己活在一個快速變遷且充滿不確定性的世界。如前所述，這會加深我們的焦慮，削弱我們解決問題跟做成決策的能力。為了完全解除不確定性對我們的思考所產生的負面效應，我們必須更透徹、更細微地去瞭解焦慮為何物。焦慮究竟如何影響我們？我們的焦慮如何影響孩子？我們該如何在會誘發焦慮的情境中增進自己的耐受性，又該如何進一步從焦慮裡學到教訓？

孩子們的本能是會去避開讓他們害怕或焦慮的事物，但如果不去面對這些東西，他們就永遠無法發展成兼具勇氣跟能力的個體。這是在面對不確定性時我們最不樂見的局面，因為既然冒險、快速適應與自在地與陌生人互動是你未來必備的生存技能，那你就不能一心只顧著不要讓自己焦慮。

焦慮的父母與焦慮的孩子

過去一年，美國每五名成年人就有一個人苦於焦慮症，而終其一生，將近三分之一的美國人都會面臨這個問題。另外去年一年在從十三到十七歲的青少年當中，每三個人就有一個會掙扎於焦慮之中，其中可歸入嚴重心理傷殘（impairment）者也有百分之八點三。關於焦慮人數增加的來龍去脈，固然沒有人能夠全部細說分明，但多數專家的共識是這跟不穩定的時代應該脫不了干係，而兩名幫兇則是智慧型手機與社群媒體。如艾力克斯‧威廉斯（Alex Williams）在《紐約時報》中所寫，「流行病學界認為焦慮是一種病症，但同一時間，焦慮症也愈來愈儼然是一種社會現象：一種在驚悚電視畫面裡的腥羶中茁壯，然後透過社群媒體不斷渲染擴散，共有的文化經驗。」

除了某些文化因子會造成人的焦慮升溫，我們的基因組成也要負一點責任。有些人天生就比較外放，而有些人則天生謹小慎微。同理，有些孩子生來就愛探索世界，簡直天不怕地不怕，而有些孩子則光是離開母親就萬分掙扎。研究顯示焦慮症有三到四成的個體風險可歸因於基因遺傳。但身上有相關基因不等於被判（必得焦慮症的）死刑。因為不論好壞，環境因素永遠都會與基因密碼一起影響我們。

存在於家長的焦慮與孩子的焦慮之間，還有另外一項關聯。焦慮的爸媽對孩子的痛苦比較沒有耐性，而這代表這些爸媽會設法逃避他們認為會讓孩子不開心的處境。當然沒有哪個爸媽會故意去讓孩子不開心，但焦慮的爸媽會在避免孩子焦慮的顧慮上，比一般家長敏感得多。

童年就等於一連串不得了的發現──有些新鮮事讓人興高采烈，有些則讓人焦慮難解──這點同時適用於孩子與爸媽。要看著孩子朝著世界探險，而能忍住內心的焦慮，我們需要三樣法寶：耐性、自制力與情緒燃料。一旦這三樣法寶的存量偏低，我們就會不自覺地想要讓自身的焦慮感馬上喊停。新手媽媽吉娜一遇到三月齡的寶寶在夜半哭號，就覺得簡直難以忍受。她媽媽說讓孩子哭完就好，但她就是做不到。那淒厲的哭聲在摩擦著她的每一條神經，於是她往往寶寶發出一丁點呻吟就一把抱起孩子，然後一直搖到寶寶睡著為止。只要寶寶一睡著，就代表這對母子都獲得了解脫，但這也代表寶寶沒有能從過程中學會自己安慰自己，而吉娜也沒能學會去容忍幼子的一時不適。我們不先學會冷靜，孩子就沒機會學會獨立。

這把雙面刃一出鞘，你會在當下以為自己付出了慈愛與陪伴，但久而久之，這沉積在孩子身上的效應會極端有害。你可能小時候學騎車曾經摔得很慘，於是為人父母的你不急著讓孩子跨上腳踏車──你怕他會跟你一樣留下一記就是三十年的內心陰影。為了不讓悲劇重演，你遲遲不肯應他的要求買輛腳踏車。這麼做一舉兩得，你心想這一方面可以讓兒子避開不必要的危險與會激發焦慮的經驗，二來更可以不要重新點燃你騎車摔下來的夢靨。但其實你這麼做只是一面在妨礙孩子鍛鍊勇氣與處世技能，一面不知不覺在幫恐懼與遲疑代言。

●本文摘自 聯經出版之《焦慮世代的安心教養：放下憂懼，陪伴Ｉ世代孩子，共同迎接瞬息萬變的未來世界》。