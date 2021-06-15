不再與衣服搞一夜情！流行預測分析師教你用「洋蔥選衣法」找到命定5套衣服

「正如同在每段戀愛之後，留給自己的省察越多，什麼樣的對象適合自己，條件也會越來越清楚。」 《「最美五套」質感人生穿搭》本書作者流行預測師 Emily，教你透過洋蔥選衣法，一層一層的篩選，找到有如真命天子般的五套衣服。同時透過篩選衣服的過程，自我探索，這是重新認識「現在的自己」的重要開始。（編按）

文／Emily Liu

洋蔥第一層： 搭配成套， 選出五套衣服選項的範圍

首先我會建議從目前的衣櫃下手，而不是去買新的。第一步先把衣服搭配成套，你可以大刀闊斧地把所有的衣物一次配套完畢，或是視自己衣物和時間的多寡分批完成。

五套衣服的原則是要選出你衣服中最美的五套，因此第一步驟是選出成套的衣服，確認你有多少選擇。

要執行第一步時，最好先將目前衣櫃內所有的品項依類別集中。譬如上衣全部集中一處，褲子全部集中一處，裙子、洋裝、外套、包包、飾品等等

全部依類別分好，不要交錯放置。

這個活動會在你的生活空間持續好一陣子，可以的話最好先把執行場所規劃出來，能夠容許暫時混亂的狀態，但之後會迎來大清爽。

你需要有一個角落或空間進行衣物篩選，不論空間大小，都要能夠分成以下三個區域：

第一區：分類好的衣物（可以的話最好吊掛起來，方便拿取判別） 第二區：經檢驗淘汰的衣物 第三區：經檢驗成套，並可能成為五套選項的衣服

以我自己為例，第一區就是我原來的衣帽間，但已將品項集中擺放，方便搭配拿取。

第二區的衣物我將其放入置物箱，之後尚有他用。但為了整體的焦點清楚，所以我不再將這部分吊掛。

第三區，我會用一個橫槓吊掛入選的衣服。

你還會需要可以照到全身的穿衣鏡，一台可以拍照的手機或相機，把自己的搭配拍下來。相片可以讓我們比較客觀地看到全身的影像，觀察顏色及各種長度比例在身上所呈現的體態效果。

（圖／Unsplash）

假如有件衣服你一拿起來，就立即了解不會有好搭檔組合成一個好看搭配的可能性，或是直覺地不想和它重複相處一個月，那基本上就不用浪費時間，直接放入淘汰區，切記，只花時間在你覺得有潛力的衣物上。

所有淘汰掉、無法當作最美五套範圍內的衣物都請先不要丟棄，只須集中保管就可以，這些淘汰衣物對我們都有極大的幫助，後續會再詳述，希望這樣能幫助你做出明快的決定。

如果是上衣和下身需要配搭的狀況，除了你平常熟悉的組合，衣櫥中是否還有其他能夠搭配的品項呢？請傾全力證明這是一件可以讓你更美的衣服，並且探索它的各種可能性，很有可能一件常穿的衣服，被你試出完全意想不到的效果，而意外有了買新衣的感覺。

若不是透過這樣專注地觀察，你很可能不會發現它其實和其他衣物會是更好的隊友，因為平常在趕著出門的時間壓力下，我們通常會以最安全、最不會出錯的搭配為優先。

這個嘗試的過程甚為有趣，我自己就因為這些全新的搭配而多出了好多的「新衣組合」。

相信我，你會越做越順手，充滿了驚喜和樂趣，即使要花很多時間，但會很有斬獲。在衣服選秀的過程中，努力面對買進來的每一個選擇，你從沒想過的絕妙搭配，也許早就在衣櫥裡等待。同時，也非常可能重新認識到自己買衣服的偏好。

你的收穫，有利於往後購物時做調整。

上下穿搭完成一套主題之後，接著請拿出配件（包括飾品和包包），務求盡可能讓整體呈現出色搭配。

洋蔥第二層： 決定從哪五套衣服開始

現在要開始找出讓你滿意度最高的五套衣物，一個月只需要五套，目前搭配好的衣服中，有哪五套是你最喜歡而且穿起來最美的，就從那五套當作你的起點。

記得，這五套是應用在同一個月分，所以不能共用同一件單品，必須是各自獨立的一套。這和斷捨離衣物的標準不同，斷捨離是找出你不要的，但現在是找出讓你最美的。

選出最美五套（包含完整配件）之後，你應該要有以下感覺：

1. 穿上後身材感覺變好了（用全身鏡和相機拍照以便判斷）。 2. 穿上這圖案和顏色，整個人看起來氣色更好，更有精神。 3. 這些衣物都舒適得讓你不會想要換裝。

服裝的基本三要素就是版型、花色、材質，你可以思考五套中這三個重點與你契合的程度。檢驗的時候，記得用「比較」的方式，在比較中，請記得「你」永遠是焦點，不是衣服。

穿著入選的五套衣服，望著鏡中的你，甚至可以這樣問自己：

● 你覺得自己充滿自信嗎？ ● 你覺得自己在最好的狀態嗎？ ● 這整套衣服可以代表你嗎？ ● 你會因為穿了這套衣服心情很好嗎？ ● 你會希望大家看到這時的自己嗎？ ● 你可以穿著這套衣服去大部份的場合而仍覺得得體大方嗎？ ● 假設你穿了這套衣服遇見前男友，會覺得「好險，有顯現自己最好看的樣子」嗎？

最美麗的五套衣服，應該都是肯定的答案。

我希望你的檢驗和標準夠嚴格，因為你只需要五套衣服，如果算上可能會加入的新衣服，你這個月需要的舊衣服也還是在五套以下。然而剛開始實行最美五套時，一定會經常修正，但每一次修正就讓你更了解什麼樣的衣服適合和自己長時間相處。所以不要怕做錯決定，在檢驗過程中，只要發現不適合就可以直接歸入非五套衣服的區域，不需要等到一個月再撤換。

書名：《「最美五套」質感人生穿搭》作者： Emily Liu出版社：遠流出版出版時間：2021年5月27日

洋蔥第三層： 實境檢驗

當你穿了一整天精心搭配的衣服回家後，請再一次決定這是不是你會選擇陪伴自己一個月的衣服，如果不是，原因是什麼？這點請務必「誠實以對」，先不要想著衣服不穿可惜，因為目前最重要的任務是找到真正適合你的衣服類型，這也是將來不再錯買的重要依據。所以請你當個非常機車的品管員，你越機車就越能真正地了解自己。

如此操練下去，你對衣服的要求會越來越高，因為標準益加清楚，你的決定下得更容易也更快。

當你每天都在觀察、了解自己，到底什麼是適合的，什麼不是，日復一日，你的輪廓及個人特色就更加明顯突出。正如同在每段戀愛之後，留給自己的省察越多，什麼樣的對象適合自己，條件也會越來越清楚。

比起結束一段戀情後馬上投入另一段，這樣更能在未來找到可以長期相處的對象，在這點上，衣服和感情有著同樣的道理。所以，停止再和衣服搞一夜情的短暫關係，祝你早日覓得能夠一個月長久相處的五套衣服。

●本文摘自遠流出版之《「最美五套」質感人生穿搭》。