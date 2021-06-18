建案主打「防疫宅」，真的能達到防疫作用嗎？

文／Ted

35線上賞屋的買房實戰課作者Ted：「沒有十全十美的房子，但是你一定買得到適合你的房子！做好功課，為自己買一個家。」

「有土斯有財」聽起來有點老套，但確實是大部分新手想買房的一個重要動機。但買房對大部分的人來說，可是動輒數百、數千萬的人生大事，該怎麼準備、要做些什麼功課，往往讓人想來就覺得有點頭痛。

「如果有個人、有個課程、有本書，可以手把手的教我怎麼看房、買房做功課，那該有多好？」是我做這本書、拍影片、寫部落格的起心動念，想讓大家可以有系統、有效率的學習買房知識技巧，順利完成人生中的夢想清單。

現在很多人買房的起心動念，都來自於組織家庭、生兒育女，所以思考「家庭生活需求」就變得很重要，我們不再是一個人，家庭所需要的生活機能絕對是完全不同的。

現在很多建案主打「防疫宅」，真的能達到防疫作用嗎？

只是透過附送的配備，如當層排氣等，達到輔助防疫的作用。目前大部分的防疫宅建案會主打當層排氣、全熱交換器（透過機器將室外新鮮空氣與室內空氣進行交換，並同時執行熱交換，如同空調作用）等，目的都是為了讓空氣更清新、環境更舒適，但其實這些都只是輔助防疫，並不是住在裡面就能完全杜絕病毒，畢竟新冠肺炎是透過飛沫傳染，勤洗手、戴口罩才是有效防止病毒散播的方法。

那什麼又是「當層排氣」？？

又稱單層排氣，是現今普及的排氣設備，廢氣會在當層樓排出，不會逆流回屋內。

主要設置在浴室，可讓居家的廢氣在最短時間內排出戶外，以維持乾燥衛生。和早期的排氣方式不同，不用透過共同管線排放廢氣，亦不會使廢氣回流。如果建案採用此種排氣法，表示屋內空氣不會和其他住戶的空氣流通，較能維持衛生與健康。

總而言之，想挑到好房子，除了一定要懂的事，要產品符合心中的需求，那對你來說就是適合的房子。

●本文摘自聯經出版之《【圖解】35線上賞屋的買房實戰課》。