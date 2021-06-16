《梅子家四季耕食手札》來一杯很夏天的檸檬草薑茶！

《梅子家四季耕食手札》作者，梅子（Meg），擁有一方菜園，自耕自食自足，是許多人嚮往的生活。在美國南加州沙漠地區，梅子家正過著這樣美好、豐足的自然生活。你或許好奇，沙漠地區的菜園如何能豐盛鮮活？盛夏季節確實不易耕種，炙熱的太陽動輒攝氏45度，即使她心中吶喊著：「好想去剪蔥！摘香草！拔蘿蔔！挖馬鈴薯！」還是得耐心等等，一直要等到菜園裡有了生息，才正式宣告脫離沙漠最苦悶的時節，可以翻土、除草、播種，期待秋、冬、春三季菜蔬果實輪番上陣，欣欣向榮生長。（編按）

檸檬草與九層塔很夏天

許多料理靈感並非刻意，常常是聞著手邊所採摘的香草，不自覺就從天外飛來一筆。就像現在，九層塔混雜著檸檬草的氣味，使得我邊忙著採收紅艷的辣椒，腦海中同時浮現出南洋料理的滋味。

美國市場有販售羅勒，但亞洲常用的九層塔卻很難買到。偏偏這兩者的英語名稱都叫Basil，在美國購買種籽分不出誰是誰，必須等種出來後，吃了才見分曉。因此，我前後種過許多不同品種的Basil，多到菜園各處都有Basil，等大夥兒都長出來的時候，我自己卻忘了是哪位。直到有一季偶然冒出幾株，香氣像極台灣常用的九層塔，讓我站在菜園裡就想起了炒蜆仔和鹽酥雞，立即果斷地留下種籽。因為種籽的原始包裝找不著了，留下的種籽是什麼品種也無可考，於是在標籤上，我寫下了「Very Good Basil」幾個字。

自此，這Very Good Basil 便成為我家菜園的固定住戶。經過多年多代的栽植，留籽，分栽，已經從原本的一兩株，到滿園十幾株，每年夏天長成合抱之木，隔年自來。它們究竟是不是地道的九層塔，我無從考證，只知道用來做台菜非常夠味，做泰菜或越菜也夠刺激。無數次嘴巴思念家鄉的時候，都是靠這幾叢九層塔，烹調出心心念念的料理。

九層塔和檸檬草，都是我心目中夏天的味道。檸檬草也叫香茅，東南亞料理中少不得它。

某年底，在九層塔隔壁添了一株小小的檸檬草，一整個冬天都沒什麼進展，卻在夏初隨著天氣變熱，一眨眼，變成了半人高的巨大草叢。單單拿來料理，根本用不了多少，繁茂的植株遮擋住九層塔的日照，著實令我困擾，於是狠下心來修剪掉大半棵。

握著一大束的新鮮檸檬草，直覺想到的最快消耗方式就是煮成飲品。

檸檬草和薑特別合拍，煮成的飲品非常清香好喝；再說，這兩樣食材在夏日食用，都有數不盡、說不完的益處。如果你還沒試過這款清涼養生的夏季飲品，推薦你試試看，真的一喝就會愛上它。

檸檬草薑茶

書名：《梅子家四季耕食手札：65道季節限定美味，體現時令流轉的生活儀式感》作者： 梅子（Meg） 出版社：山岳文化／日月文化 出版時間：2021年6月3日

食材

新鮮檸檬草 100g

薑 40g

水 1500cc

調味

檸檬片 適量

蜂蜜／砂糖 適量

作法

1 將新鮮檸檬草洗淨、剪成小段，薑切成小片，備用。

2 取一深鍋，將檸檬草、薑片及清水一起放入鍋中，以大火煮開後，轉為文火熬煮20分鐘；關火後，繼續浸泡、自然冷卻。

3 過濾茶湯，放入冰箱冷藏保存。飲用時，可搭配檸檬片及少許蜂蜜，也可加入砂糖調味。

料理提示 ● 檸檬草富含精油，煮茶時看到水面浮出油花、甚至有油珠跳躍，都是正常的。事實上，正是檸檬草精油具有食療功效。 ● 煮花草茶，我會刻意煮得濃郁些，飲用時，再兌水或加冰塊稀釋即可。食材份量多的話，可再煮泡第二道。

●本文摘自山岳文化出版之《梅子家四季耕食手札：65道季節限定美味，體現時令流轉的生活儀式感》。