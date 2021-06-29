憤怒：如果教導女孩把情緒爆發，世界將會是什麼樣子？

女孩的成長過程中充滿自我痛恨與創傷，只剩下一點點精力能試著讓任何人感到害怕，更不用說嚇倒父權主義了。這些女孩的狀態是傷心，而非憤怒。而傷心是嚇不倒父權主義的。 《女人與女孩的原罪》榮獲全球先鋒獎，全球代表性女權分子，以自己的故事，敘說現代女性應有的權利。當女性遇到傷害時，難道不能如同男性一般大聲咆哮、使用暴力拿回主導權？！（編按）

文／莫娜․艾塔哈維（Mona Eltahawy）

在二零一七年「＃我也是」再次興起之後，每一次有人揭露又有一個手握權力的知名男人性侵害或傷害了女人，就會有數千名女人在社群網站上分享令人心痛的個人經歷。分享這些經歷需要的是勇氣，閱讀這些經歷需要的是恢復力，因為這些經歷常會觸發讀者曾經歷過的傷痛經驗。但我希望這些經歷出現時能伴隨著更多怒氣，而非伴隨著傷心與羞愧。一次又一次，就好像我們女人要切開靜脈，讓這些最令人作嘔的故事汩汩流出一樣，常會有男人質疑這種事，這種男人只會嘲笑或懷疑，只會在沒人有興趣時大發議論，不知道何謂傾聽。我希望有更多女人在作證時表達出自己的怒火，而非表達她們對父權主義的擔憂。我希望女人在作證時能少傷心一點、少羞愧一點，對父權主義更加憤怒。

（圖／Unsplash）

在二零一八年夏季的一場演唱會上，我感覺到年輕女人的力量正把她們的憤怒轉向外在世界，向父權主義宣告：「操，我受夠了。」帶領她們獲得如此純粹怒氣的，是歌手海爾希（Halsey），她是女星中少數利用她的平台公開表達對男女兩性渴望的明星。舉例來說，她和另一位公開自己是雙性戀的歌手合錄了一首二重唱，主題是在女人之間的情感關係。

演唱會就像公理會教堂的禱告或朝聖一樣，允許我們消失在於眾人之中。音樂產業的粉絲和金錢的主要來源是青少女。她們常被描述成行為失控或歇斯底里。所有與女孩有關的事物都會被嘲笑──從她們喜歡的顏色、她們聽的音樂到她們喜愛的書。父權主義用「像女生」來嘲笑男孩：你跑步像女生、別再哭得像個女生等等，藉此使男孩們保持一致。為了達到這個目的，權力鮮少與女孩有關。想想女孩對音樂抱持的熱忱背後的力量吧。因為披頭四狂熱或任何巨星而暈倒的女孩，通常會被男性主導的音樂媒體產業描述為「歇斯底里」、「驚叫」或「尖叫」，我們可以把那些貶抑詞換成「憤怒」與「力量」。這就是海爾希在我參加的演唱會中演唱＜龍捲風＞（Hurricane）時引導出來的情緒。她調動年輕女性的憤怒與力量，簡直就是引導者。演唱會顯得光彩奪目。

海爾希曾說過＜龍捲風＞是她在十九歲時和其他人合寫的歌，歌詞描述的是一名年輕女人，「指的是她〔那名年輕女人〕」不會受到迫害。她不屬於別人，只屬於自己。」在演唱會上，海爾希帶領聽眾一起唱起這首歌的副歌「我是龍捲風」──並在歌詞裡加上了「操」。

數百名女孩與性別酷兒青少年（海爾希吸引的大多是年輕聽眾和酷兒聽眾）一遍又一遍地喊叫著：「我是個操他的龍捲風！我是個操他的龍捲風！」這就是革命！他們的回音使牆壁顫抖。在演唱會大廳聚集起來的力量與憤怒在那一晚衝破了限制，把父權主義撕成碎片。女孩知道她們擁有什麼樣的力量。她們天生就知道這一點。這就是為什麼父權主義要在社會化女孩的過程中消除怒氣，要澆熄她們的憤怒母火。

在海爾希發布＜龍捲風＞這首歌的三十七年前，和海爾希同樣是雙族裔的波麗．斯泰利（Poly Styrene）成立了名叫「X射線鏡片」（X-Ray Spex）的龐克樂團，在十九歲發表了第一首歌。那是一場多麼壯觀的革命。她唱道：「有些人覺得小女孩應該被看見而不被聽見。」

完整聽完＜喔束縛！去你的！＞（Oh Bondage! Up Yours!）這首歌之後，你還能告訴我你不準備摧毀父權主義嗎？那首歌蘊含的力量與憤怒絕對足以把父權撕成碎片。如果你覺得開頭的歌詞只不過是在開玩笑地玩弄「女孩是用糖、香料和各種美好事物組成」的刻板印象，如果你覺得那種刻板印象是一件只曾在過去限制女孩要表現得女性化的約束衣，如今早就過時了，都是古早歷史的話，那麼我很遺憾，你並沒有注意到女孩在現今社會中的處境有多悲慘，世界各地都一樣。

一九七六年，九歲的我在倫敦發現了音樂可以屬於我自己，這一切都要感謝那臺小小的黃色電晶體收音機，讓我能把耳朵貼在上面好幾個小時。雖然收音機很小，但卻不會屏蔽掉灌入我耳中的「連續三分半鐘的憤怒搖擺」，也就是龐克音樂。我把收音機調到播放最新熱播歌曲的電臺，在一九七零年代末期流行的音樂包括了迪斯可舞曲、搖滾樂以及越來越多的龐克音樂。龐克音樂傳遞的怒火與凶猛總是能讓我感到興奮。那種赤裸、原始的憤怒把矛頭指向各種事物──有可能是專制、家長、敵對樂團或主唱大吼的任何事情──我被迷得神魂顛倒。我當時年紀太小，不能去俱樂部或參加演唱會，但我知道那些灌進我耳中的憤怒具有多大的力量。

但多數對著我的耳朵狂吼的聲音都來自男人。他們的喊叫與咆哮在我還很小的時候就教導我誰有權生氣。更糟的是，他們也在我很小的時候教導我，就算是在反對建制、反對權力結構的場域中，站出來大罵的依然是男人，而他們只會痛罵到剛好能夠為自己爭取到權益為止，而且他們不罵父權主義。這當然不是龐克音樂中獨有的現象。反種族主義運動中也一直存在著同樣的問題，他們對抗白人至上主義，但不去挑戰父權至上主義，對抗威權國家的社運人士也一樣，他們不會挑戰父權中的極權主義，同樣的例子還有很多。嘻哈與其他形式的音樂也都處於同樣的狀態。

我在十歲左右時聽見的音樂讓我初次發現，男人為了權力去挑戰其他男人，是為了保障屬於他們自己的那份權利，而不是為了全人類的平等或公義。他們鮮少會，甚至有些人根本從來沒有對抗過父權主義，因為他們知道父權主義能讓他們受惠。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《女人與女孩的原罪：以滿口髒話、粗魯行為訴諸憤怒，是女性可以擁有的嗎？》。