會賺錢的人，不會召開「六人以上的會議」？

文／金川顯教

會議超過六人以上，就會分成「講者」和「聽眾」

會議有兩種，「賺錢的會議」和「無用的會議」，也可以說分成「為了賺錢而開的會議」和「為了開會而開的會議」這兩種。

會賺錢的人要開的當然是「賺錢的會議」，但是一般的上班族，是不是很多都是在開「無用的會議」？

以前，我曾經讀過一份報告，是 NTT Data 經營研究所對上班族進行「會議相關的問題與課題」的意識調查，有關會議的問題與課題前三名為以下三個：

1.無用的會議太多 2.會議的時間太長 3.開會頻率太高

也就是說，很多上班族都為「浪費時間、太久、頻率太高的會議」而苦惱。

我在勤業眾信工作的時候，根據客戶規模不同，小組成員人數也會有改變。

例如年營業三千億日圓的大規模製造業，會組成十人以上的小組；另一方面，像學校法人之類會計內容相對單純的單位，小組成員為二～三人。

因此會議從二～三人到十人以上，各種形式都有。從經驗中來看，參加人數愈多，會議愈容易流於形式。

會議本身絕對不是徒勞無功之舉，但「為了開會而開會」，也就是「無用的會議」，這絕對是一種浪費。

要開一場能夠討論賺錢主題的「賺錢會議」，有幾個秘訣，其中首要的，就是「會議人數要少」。

所謂的「少」，也就是「五人以下」，「六人以上的會議」都是浪費。

「六人以上的會議」基本上是不會討論賺錢的議題，因為一旦超過六個人，當事者的參與會意識會變得薄弱，不知不覺會區分為「講者」和「聽眾」。

雖然名為會議，實則為「報告大會」或是「演說會」。不但會議上遲遲無法出現「賺錢的議題」，開會時間也會變長、頻率也會變高，這完全是一種惡性循環。

只要讓與會人數控制在「五人以下」，就會變成良性循環。

「好的聚餐」「好的會議」的共同點

「賺錢的會議」的人數，以我的經驗來說以「四人」「五人」最為理想。

會議的目的是要交流各種意見，從中會產生協同作用，會激發出更好的點子。為了要營造出這樣的氛圍，人數不能太少也不能太多，以「四人」「五人」為宜。

這可以說是炒熱一個議題的「最佳人數」。「六人」有點太多，這點從喝酒或聚餐人數來想就會很容易理解了。

「好的會議」人數和「好的餐會」人數一樣，兩者都是人與人之間的溝通交流，要能暢談共通話題，「四人」「五人」應該最適宜。

「兩人」「三人」會有點緊張感。人數太少，就不可能出現「意料之外的火花」；而「六人以上」也很難全部參與同一話題，一定會拆開。

跟會議一樣，一旦大家參與意識薄弱，話題就會發散，會拆成「兩人」和「四人」，或是「三人」和「三人」的小組。

如果是「六人以上」，甚至是「十人以上」，更不可能參與共通話題。

「十人以上」的餐會和聚會，與其說是個人交往，更多是偏向業界人士的集會或異業交流會的性質。因此會議的理想人數，和聚餐的理想人數相同。

●本文摘自 如何出版／圓神出版 之《會賺錢的人，說話永遠二選一：年收破億的20個致富語法》。